Lễ Tưởng Niệm và Truy Tán Công Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Santa Ana (Việt Báo)- - Tại chánh điện Tổ Đình Minh Đăng Quang số 3010 W.Harvard St., Santa Ana CA 92704 do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Trưởng ban tổ chức cùng với Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam do Người tù bất khuất, Nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Việt Nam, Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất, Hội Đồng Hương Thái Bình, cùng một số các hội đoàn, đoàn thể đứng ra tổ chức.

Buổi lễ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 7 tháng 3 năm 2020, với sự chứng minh, tham dự của quý Chư tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện nam California.





Chứng minh buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ chùa Diệu Pháp và Điều Ngự; HT. Thích Giác Sĩ, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý; HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, HT. Thích Pháp Trí, Trú Xứ Tu Viện Linh Ứng..

Ngoài ra còn có quý vị nhân sĩ trong số có: Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, Giáo Sư Trần Văn Chi, ông Bùi Đức Uyên cựu Hội Trưởng Chu Văn An… một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử.

Điều hợp chương trình Thầy Thích Đức Trí.

Mở đầu buổi lễ với nghi thức niệm Phật cầu gia bị.

Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán, trong giây phút nầy mọi người cũng đã dành một phút để tưởng niệm, tri ân, truy tán công đức của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN vừa viên tịch.

Sau đó HT. Thích Minh Tuyên, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn chư tôn đức Tăng, Chư tôn đức Ni cùng quý vị quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự. Trong lúc nầy HT. cũng đã nói về công hạnh và những đóng góp lớn lao của Đại Lão HT. Đệ Ngũ Tăng Thống cho quê hương và đạo pháp, một bài nói khá dài, đôi lúc HT. xúc động khi nhắc lại những năm tháng tù đày của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và những đấu tranh với nhà cầm quyền cộng sản trong một giai đoạn vô cùng khó khăn, nguy hiểm theo suốt cuộc đời ngài.





Tiếp theo ông Phạm Trần Anh lên cung tuyên tiểu sử của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, ngoài phần tiểu sử ông Phạm Trần Anh đã nói:

“Sau ngày Cộng sản xâm chiếm miền Nam, toàn dân Việt Nam sống dưới ách thống trị hà khắc của chế độ cộng sản độc tài toàn trị… HT Thích Quảng Độ đã tuyên bố lên án: “ Cộng sản đã cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, Toàn dân Việt Nam bị nô lệ hoá về một chính sách phi nhân, tàn bạo, hận thù và bất bao dung tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị tước đoạt pháp lý 2000 năm, các vị lãnh đạo Giáo hội bị đàn áp khốc liệt, 12 Tăng Ni chùa Dược Sư đã tự thiêu”. Đại Đức Thích Huệ Hiền trụ trì Chùa Dược Sư Cần Thơ để lại Di chúc kháng thư gửi đến bạo quyền Cộng sản: “chúng tôi, Tăng Ni chùa Dược Sư, tha thiết kêu gọi quý vị hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng của tất cả mọi tôn giáo… Chúng tôi quyết nguyện thiêu thân hôm nay vì chúng tôi nghĩ thà chết cho chân lý đạo nghĩa hơn sống mà phải theo tà thuyết hại dân”. Ngày 3-3-1977, cộng sản đến chiếm dụng cô nhi viện Quách Thị Trang, bạo quyền CS giật tấm bảng mang danh GHPGVNTN và liệng xuống lề đường. Ngay 11 giờ hôm ấy, nhân danh Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, HT đã ký một thông tư kêu gọi tăng ni sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đạo pháp và danh dự Giáo hội.

Ý thức được sự sống còn của Dân tộc và Đạo pháp, Cố Đại Lão HT Thích Đôn Hậu và Đại Lão HT Thích Huyền Quang đã cùng với Đại Lão HT Thích Quảng Độ không chấp nhận theo Giáo Hội nhà nước đã kêu gọi phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cố Đại Lão HT Thích Đức Nhuận, cố vấn Viện Hóa Đạo đã thành lập Lực lượng Dân tộc Giải Cứu Việt Nam. Các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như HT Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Đức Nhuận, HT Thích Thuyền Ấn cùng các TT Thích Thông Huệ, TT Thích Không Tánh, TT Thích Nhật Ban, TT Thích Huệ Đăng, TT Thích Tuệ Sỹ, TT Thích Thanh Tịnh, TT Thích Thiện Tánh, TT Thích Chơn Phương, TT Thích Bửu Huệ, TT Thích Quảng Thành,, Ni sư Thích Nữ Diệu Nghiêm, TT Thích Thiện Minh... đã bị nhà nước Cộng sản xử những bản án bất công với nhiều năm tù đày trong “Địa ngục Trần gian”. Các Tu sĩ Phật Giáo đã phải chịu bao oan khiên: bị đàn áp, cưỡng bức, bị ngục tù, tra tấn, bị sách nhiễu, bức hại, có vị phải hy sinh mạng sống như Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, HT Thích Trí Thủ, HT Thích Thanh Trí,… và Cố TT Thích Viên Thông ở Tổ Đình Thập Tháp Bình Định đã bị bạo quyền Cộng sản xử tử hình…”

Hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây để cúi đầu kính dâng lên Giác Linh của Cố Đại Lão HT Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống của GHPGVNTN chúng ta những “Đóa Sen lòng kính ngưỡng một bậc Đại Trí, Đại Nhân suốt một đời phụng sư dân tộc, một Cao Tăng uyên bác, đạo hạnh tuyệt vời của một vị Bồ Tát sống có thật ở trần gian, dấn thân vào vòng nước lửa cứu dân cứu nước, cứu đời cứu đạo giữa thời mạt pháp “Ma Tăng Quỷ dữ” lộng hành tác oai tác quái làm khổ chúng sinh…





Tiếp theo lời Pháp Từ của HT. Thích Viên Lý, mở đầu HT.nói: hết lòng thậm tạ HT. Thích Minh Tuyên đã tổ chức buổi lễ rất ý nghĩa nầy, HT. đã ca ngợi công hạnh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN và xin nguyện cầu Đức Tăng Thống gia hộ cho Phật Giáo được phát triển, cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.

Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, trong lời phát biểu HT. nói: Cảm ơn ban tổ chức, và chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Tăng Thống Cao Đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta Bà để tiếp tục con đường phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Xen lẫn chương trình có phần diễn ngâm những bài thơ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống qua những giọng ngâm của Hà Phương, Bích Ty.

Tiếp theo là nghi thức lễ truy tán.





Sau cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức, trước khi chia tay ban tổ chức mời tất cả mọi người cùng dùng bữa cơm chay thân mật do đạo tràng Tồ Đình Minh Đăng Quang khoản đãi.

Trong suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, dù phần lớn thời gian bị quản thúc trong chốn lao tù, và bận rộn quá nhiều Phật sự quan trọng của Giáo Hội, nhưng sự nghiệp trọng đại của Ngài vẫn là hoằng dương Chánh pháp để cứu độ chúng sanh qua việc thuyết giảng, phiên dịch kinh luận và giáo nghĩa Phật học để truyền bá giáo lý thậm thâm vi diệu của đức Thế Tôn. Dưới đây là một số tác phẩm và dịch phẩm của Hòa Thượng để lại cho đời: Kinh Mục Liên (3 quyển), Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (7 quyển), Truyện Cổ Phật Giáo, Thoát Vòng Tục Lụy (lịch sử tiểu thuyết), nguyên tác của Thích Tinh Vân, Dưới mái chùa Hoang (Truyện), Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken., Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken, Chiến Tranh và bất Bạo Động, nguyên tác của S.Radhakrishnan, Từ điển Phật học Hán Việt (ngài được mời hiệu đính), Phật Quang Đại Từ điển (9 tập), -Thơ trong tù (1977-1978), Thơ lưu đày (1982-1992) v.v...