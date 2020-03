NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 THÁNG 3 HÃY TƯỞNG TƯỢNG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN BÀ

Đàn bà là gì?

Một câu hỏi lớn không lời đáp

Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

Huy Cận





Mồng 8 tháng 3 là ngày trọng đại của phụ nữ khắp năm châu. Ngày Quốc tế phụ nữ nói lên những nỗi bất công đối với phụ nữ. Tại Canada cũng như tại nhiều quốc gia khác đều có những buổi hội thảo, những cuộc đi bộ nhầm tranh đấu cho quyền bình đẳng giới tính. Phự nữ đòi được đối xử công bằng như đàn ông, được quyền tự do phá thai và chống lại tệ nạn bạo hành gia đình.

Nhiều tiến bộ đã được thấy rõ trong xã hội Tây phương, nhưng còn các quốc gia Á châu, châu Mỹ La tinh và khối Hồi giáo thì sao? Đoạn đường của người phụ nữ tại những xứ nầy chắc cũng còn khá dài.

Thế giới không đàn bà, chuyện không tưởng

Thế giới không có đàn bà là một chuyện không tưởng và chắc chắn rằng ít có ai nghĩ tới lắm. Nó vượt ra ngoài cái tầm suy nghĩ bình thường của mọi người.

Thiên nhiên, loài vật và loài người đều bắt buộc phải có âm có dương, đực cái, đàn ông và đàn bà. Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa.

Tuy nhiên, ai ai cũng có thể có ý kiến riêng tư của mình hết. Tùy theo đàn ông hay đàn bà, độc thân, sống như vợ chồng hạnh phúc, tình trường éo le, đổ vỡ, ly dị, hay đang phải chịu cảnh trai già, gái già, bóng, đồng hệ, ô môi, les, pê đê v.v…

Mỗi người, mỗi kinh nghiệm sống khác nhau cho nên họ cũng nhìn vấn đề theo cảm quan, và góc cạnh khác nhau.

Có cha bị vợ cặm sừng, bị bồ đá, bị bỏ rơi thì thường hay có lời gay gắt đắng cay đối với phái nữ: “ôi đàn bà là những niềm đau…là con dao làm tim nhỏ máu ...”

Có nhiều tác giả Tây phương đã từng đề cập đến vấn đề nầy rồi, chẳng hạn như Sarah Sands (nhà báo chuyên nghiệp Anh quốc) qua bài “A world without men? Easy, but if there were no women , what then?”

(Thế giới không đàn ông? Xí! dễ òm, nhưng nếu không có đàn bà thì sao?).

Nên biết Sarah Sands là một phư nữ cho nên ý kiến bà đưa ra chắc chắn phải thiên về phía nình bà. Cũng dễ hiểu mà thôi.

Theo bà Sarah, sự hiện diện của đàn ông trong tương lai chỉ là ân huệ mà thôi vì tinh dịch của các đấng mày râu có thể được sản xuất ra rất dễ dàng trong phòng thí nghiệm. Ý bà nói là nếu cần mang thai, thì chỉ bỏ ra vài ngàn đô để mua tinh dịch rồi nhờ bác sĩ gieo cho là bảo đảm có bébé ngay lập tức. Phương pháp thụ tinh nhân tạo theo kiểu nầy bên thú y đã làm từ khuya rồi. Cần gì phải có chồng làm chi cho phiền phức và bị ràng buộc lôi thôi. Có lẽ các bà nầy mang nặng ý tưởng bi quan “con là nợ, chồng là nghiệp chướng.Có chồng như đeo gông vào cổ.”

Bà còn hù rằng thế giới không đàn bà thì đàn ông khổ lắm như Kinh thánh đã cho biết.

Ai lo cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, ai cạo gió cho mỗi khi đau yếu, quản lý chi tiêu, canh giữ tiền bạc gia đình để khỏi bị mấy ổng phun phí hoặc lén đem làm từ thiện… nuôi gái làm phước.

Trong kinh Sáng thế Genesis, Chúa đã nói rất rõ nhiệm vụ của chồng và của vợ trong đời sống gia đình: Đó là sự bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Chồng là xếp vợ là phụ tá, nhưng trong thực tế của xã hội ngày nay thì hầu như đa số mấy ông chồng chỉ làm xếp khi bà vợ đi vắng mà thôi.

La Bible considère l’homme et la femme égaux mais avec des rôles complémentaires. Dans le mariage, l’homme est à la tête car la femme a été créée pour être son aide (GENESE 2:18):

"Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur." (EPHESIENS 5:22-23)

Cependant, le mari doit traiter sa femme avec le même amour dont Christ a aimé l’église (EPH 5:25 ; COL 3:19), et guider sa famille dans les voies de Dieu. Comme Christ, il se place en dernier et donne sa vie pour sa famille. Dans un tel mariage règne l’harmonie.

Thật vậy, không có đàn bà thì khổ lắm mấy ông ơi.

Trước khi có Eva , Adam sống một cách bừa bãi, chán phèo, lũi thũi có một mình, tối ngày chỉ biết đi săn mà thôi. Sáng thế Genesis là nhựt ký ghi chép theo thứ tự thời gian vô số hành động và sinh hoạt của Adam nhưng lại thiếu phần phân tách tình cảm, trạng thái tâm lý của anh ta ra sao. Cho đến ngày Adam bị mất đi một cái xương sườn và sự xuất hiện của người đẹp Eva bên cạnh. Đó chính là lúc cuộc đời của Adam bắt đầu đi vào một ngã rẽ mới. Eva dạy anh ta nhiều điều mới lạ như phải biết ăn mặc cho kín đáo để che bớt thân thể…thấy ghê quá.

Bà Sarah Sands còn nói thêm: Nếu bạn hỏi một người đàn bà là chuyện gì có thể xảy ra nếu không có mặt người đàn ông? Bà ta sẽ trả lời với ít nhiều sung sướng trước viễn tượng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, không có sách báo, quần áo, giày dép vung vải, rác rến tùm lum tà la trong nhà.

Nếu hỏi các ông thế nào là một cuộc sống không có đàn bà thì họ sẽ mìm cười, tỏ vẻ khoái trá: đó là thế giới của phụ tùng, máy móc lỉnh kỉnh, của thể thao, của rượu, của beer…là được tự do sướng quá xá, hết bị nghe cằn nhằn nhức đầu.

Sự có mặt của phụ nữ trong các nguồn máy kinh tế tài chánh cũng mới đây thôi. Theo bà Helen Alexander, President CBI (Confederation of British Industry) cho biết sau khi bà được đề cử nắm giữ chức vụ then chốt đó, “ người ta mới nghĩ đến sự cần thiết phải có sự hiện diện của phái nữ bên cạnh số nhân viên nam giới”. Nhờ có bà mà các hợp đồng thương mại tăng nhanh hơn trước. Bà Helen Alexander còn chêm thêm một câu nữa: “ hãy nghĩ xem nếu một người đàn ông được bổ nhiệm trong chức vụ điều khiển CBI thì thử hỏi ông ta có cùng một quyết định như thế không?”

Không có đàn bà, đàn ông thường hay áp dụng cách suy nghĩ của đa số (group think). Họ cùng chia sẻ một cái nhìn chung của thế giới, có những sở thích giống nhau, có cùng một sân golf v,v…

Một thế giới không đàn bà là một thời gian trong đó người đàn ông có thể nói hết những câu mà họ muốn nói ra. Chắc đó là những câu đơn điệu chán phèo. Những chuyện, những ý kiến , tình cảm nhầm vào phái nữ họ chỉ dành riêng trong những sinh hoạt riêng tư mà thôi (lời của bà Sarah Sands)

Đàn ông, đặc biệt là con trai cần sự dịu dàng từ bàn tay phụ nữ mà nhất là đó là bàn tay của một người mẹ.

Đàn bà cũng làm nên sự nghiệp, tranh đấu cho dân chủ, cho nhân quyền, cho bình đẳng xã hội tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Đàn bà cũng từng đóng một vai trò quan trọng các cuộc tranh đấu đòi giải phóng phụ nữ tại các quốc gia hồi giáo cực đoan như Iran và Afghanistan.

Sarah Sands nghĩ rằng thế giới không đàn bà sẽ làm sụp đổ kỹ nghệ sắc đẹp, kỹ nghệ hàng vải và thời trang may mặc.

Một thế giới không đàn bà, đàn ông có thể được nhiều tự do sử dụng những bàn viết rộng rãi, loại bỏ những khung ảnh gia đình và thế vào đó bằng những khung ảnh người mẫu trẻ đẹp mát mẻ. Họ có thể mang những đôi vớ cũ và tạm khâu áo quần bằng kim Tây. Họ có thể huýt sáo với nhau v,v…

Một thế giới không đàn bà đối với đàn ông có thể được xem như một sự xả hơi. Cái mà họ đánh mất là sự đa dạng (variety) và sự thay đổi trong nếp sinh hoạt.

Không có đàn bà, một thế giới của đàn ông?

Mara Hvistendahl có viết tác phẩm “ Unatural selection: Choosing boys and girls and the consequences of a world full of men” (sự chọn lựa không tự nhiên- lựa trai hay gái theo ý muốn và những hệ lụy của một thế giới toàn đàn ông).

Mara Hvistendahl is an award-winning writer and journalist specialized in the intersection of science, culture, and policy. A correspondent for Science magazine focused on Asia, she has also written for Harper’s, Scientific American, Popular Science, The Financial Times, Foreign Policy, and other publications

Mara Hvistendahl đã nêu lên một sự thật, đó là sự mất quân bình giữa số nam và nữ tại các quốc gia Á châu và Đông Âu. Chúng ta có thể nêu ra: Trung Quốc, Ấn Độ, Taiwan, Việt Nam, Azerbaijan, Georgia, Armenia và Albenia. Chính sách hạn chế sinh sản của Trung Quốc cho phép mỗi gia đình chỉ có quyền được có một đứa con trai mà thôi. Đây là nguyên nhân gây ra sự khan hiếm phụ nữ ngày nay.

Có lối 160 triệu phụ nữ đã giảm đi trong dân số của các quốc gia Á châu và Đông âu.

Quyền được phá thai cũng như việc chọn trai hay gái theo ý muốn đã làm lệch lạc đi cán cân dân số và giới tính trên thế giới.

Ai cũng biết là ngày nay khoa học rất tiến bộ. Việc chọn trai hay gái trở nên rất dễ dàng. Phòng thí nghiệm có thể lựa tinh trùng mang tính nam (Y) của chồng cho thụ trong óng nghiệm với noãn mang tính nữ (X) của bà vợ. Thế là có con trai (XY). Nếu muống có con gái thì chọn X với X. Sau đó, đem trứng thụ gắn vào tử cung của bà vợ. Thế là xong. Đây là phương pháp Preimplantation Genetic Diagnosis PGD. Tại Hoa Kỳ tốn 20 000$. Một số không ít cặp vợ chồng Mỹ lại thích có con gái hơn là con trai. Vì theo họ, con gái có thể cho ăn mặc đồ hồng rất dễ thương, lại nữa con gái thường rất dễ dạy ít phá phách, và học hành cũng giỏi hơn con trai.

Không có đàn bà, kinh tế thế giới sẽ lâm nguy và suy sụp xuống tức khắc.

Ai cũng biết việc mua sắm từ món nhỏ đến món lớn là cái thú vui của mấy bà.

Đó là nữ trang, quần áo, thời trang, mỹ phẩm, dụng cụ điện tử hi tech như laptop, ipad, ipod … Tại Hoa kỳ 80% khách hàng của kỹ nghệ xe hơi là phái nữ (có thể bà không trực tiếp mua xe, nhưng các bà quyết định hiệu xe, kiểu xe phải mua). Thống kê sau đây, cho thấy khả năng mua sắm ngoài sức tưởng tượng của các bà Mỹ:

Marketing to women quick facts

STATISTICS

Women account for 85% of all consumer purchases including everything from autos to health care:

91% of New Homes

66% PCs

92% Vacations

80% Healthcare

65% New Cars

89% Bank Accounts

93% Food

93 % OTC Pharmaceuticals

American women spend about $5 trillion annually…over half the U.S. GDP

Women represent the majority of the online market

Women and Auto

Women buy more than half of the new cars in the U.S., AND influence up to 80% of all car purchases.

Women also request 65% of the service work done at dealerships.

Women spend over $200 billion on new cars & mechanical servicing of vehicles each year.

45% of all light trucks and SUVs are purchased by women.

Source: Women-Drivers.com, 2010 (via M2W.biz)

Không có đàn bà, thế giới loài người sẽ tự diệt

Dân số đàn bà trên thế giới càng ngày càng giảm vì nhiều nguyên nhân. Nhiều cô không muốn lấy chồng và cũng không thích có con vì sợ bị ràng buộc mất hết tự do trong cuộc sống. Vui vẻ với bồ với kép thì được nhưng nhất định không cho có bầu, không lấy nhau thành vợ chồng. Điển hình nhất là phụ nữ Hong Kong không muốn lấy chồng vì sợ phải mang gông vào cổ. Hậu quả là sanh sản ít đi. Đến một lúc nào đó, có thể là bảy tám trăm năm nữa(?) dân số Hong Kong sẽ không còn một mống nào cả. Theo dự đoán thì người đàn bà Hong Kong cuối cùng sẽ ra đời vào năm 2798 (?)

How long do countries have until their populations disappear?

As The Economist reports this week, many women in the richer parts of Asia have gone on “marriage strike”, preferring the single life to the marital yoke. That is one reason why their fertility rates have fallen. And they are not alone. In 83 countries and territories around the world, according to the United Nations, women will not have enough daughters to replace themselves, unless fertility rates rise. In Hong Kong, for example, a cohort of 1,000 women would be expected to give birth to just 547 daughters, at today’s fertility rates. (That gives Hong Kong a “net reproduction rate” of just 0.547, in the language of demographers.) If nothing changed, those 547 daughters would be succeeded by just 299 daughters of their own, and so on. At that rate, according to some back-of-the-envelope calculations by The Economist, it would take about 25 generations for Hong Kong’s female population to shrink from 3.75m to just one. Given that Hong Kong’s average age of childbearing is 31.4 years, it could expect to give birth to its last woman in the year 2798. (That is some time after its neighbour, Macau, which has a higher reproduction rate, but a much smaller population.) By the same unflinching logic, Japan, Germany, Russia, Italy and Spain will not see out the next millennium. Even China, which has a recorded history stretching back at least 3,700 years, has only about 1,500 years left—if present trends continued unbroken.

Không còn đàn ông, không còn loài người?

Vừa qua (23/2/2012) một khảo cứu đăng trong tạp chí Nature cho biết đàn ông sắp bị tuyệt chủng vì nhiễm sắc thể chromosome Y (quyết định giới tính nam) chỉ còn có 30 genes (thay gì 800 ). Vậy thì không thể đẻ con trai được. Tưởng tượng đến lúc (vài ngàn năm nữa?) không còn đàn ông, thì mấy bà làm sao đẻ một mình được. Thế giới loài người sẽ tự hủy diệt.

Nhưng sau đó, các nhà khoa học lại trấn an dư luận là tuy chỉ còn có 30 genes nhưng chúng rất ổn định từ mấy chục triệu năm rồi, không có gì phải lo. Hú hồn. Nói đi nói lại cũng họ thôi.

Chỉ có các lão ông 7-8 bó là rất dững dưng trước tin trên vì có lo cho lắm nó cũng vậy mà thôi.

Men aren’t going extinct, scientists assured the world yesterday.

The Y chromosome, the strand of DNA that determines male sex, contained about 800 genes some 200 million years ago. Now, though, it has only 30, leading some scientists to conclude it could disappear altogether, bringing about the end of men.

That’s probably not the case, said Jennifer Hughes, a researcher with the Whitehead Institute for Biomedical Research, in Cambridge, Massachusetts. The number of genes on the chromosome has been stable for at least the past 25 million years, she and her colleagues found in a study reported in the journal Nature.

“Although the Y chromosome did suffer quite a bit over the course of evolution, it seems like what remains of it is not going anywhere,” Hughes said in a telephone interview. “The genes that remain on it have critical biological functions, and that means they are going to survive.”





Nhà tâm lý học Aude de Thuin nói về đàn bà.

Bà Aude de Thuin là một nhà tâm lý học và đồng thời cũng là một nhà kinh doanh thành công tại Pháp. Bà là người sáng lập ra diễn đàn phụ nữ (Women’s forum). Qua tác phẩm “Femmes si vous osiez, le monde s’en porterait mieux” (Nếu các bà dám làm, thế giới sẽ trở nên khá hơn). Ý bà muốn nói kẻ thù của người đàn bà chính ở nơi họ, như thiếu tự tin, ràng buộc vì gia đình, học vấn…

Elle analyse la nature des obstacles conscient et inconscient qui maintiennent les femmes dans l'ombre: manque de confiance en soi, contraintes familiales, éducation négligée, «plafond de verre»... En s'appuyant sur diverses études récentes qui prouvent que la mixité est un facteur de progrès, une nécessité pour l'avenir, elle invite les femmes à s'affranchir des modèles anciens et à assumer enfin leurs ambitions. Aude de Thuin invite toutes les femmes à faire entendre leur voix, à prendre leur place auprès des hommes, pour penser et construire l'avenir ensemble.





“Be the change you want to be” thánh Gandhi đã dạy chúng ta phải tự mình thay đổi nội tâm để có thể thay đổi thế giới. Bà Aude de Thuin hô hào phụ nữ phải mạnh dạng nói lên tiếng lòng của họ, và hãy can đảm ngồi bên cạnh các ông, đễ cùng suy nghĩ và xây dựng một tương lai chung.





Aude de Thuin. Femmes si vous osiez, le monde s’en porterait mieux.

Thăm dò bỏ túi do người gõ thực hiện

Anh hay chị cho biết cảm tưởng một “thế giới không có đàn bà”.

Sau đây là một vài câu trả lời đã nhận được:

1)Câu hỏi tào lao quá. Buôn bán sẽ ế ẩm là cái chắc (vì từ thương xá cao cấp cho đến cửa hàng bình dân 1 $ như Dollarama, 99 cents only stores số khách đàn bà chiếm hết 80%). Không có đàn bà, thì nhà cửa chắc bầy hầy, bừa bãi lắm, không còn đồng xu dính túi (chắc suy bụng ta ra bụng người).( Má sắp nhỏ)

Người gõ thêm vô nhận xét là mấy sạp ăn hàng rong bên nhà, trong chợ sao thấy toàn là mấy bà mấy cô không hà. Đàn bà cũng ngoan đạo hơn đàn ông, nên trong chùa thấy thiện nam ít hơn tín nữ (Người gõ)

2) Đại loại thì người VN mình cũng không thể ra ngoài quy luật của thiên nhiên trên sự liên hợp giữa đàn ông và đàn bà trong một xã hội. Có thể có những cách cư xử của người VN mình có đôi chút khác biệt với những giống dân khác trên thế giới, nhưng kết cục lại thì cũng có thể không ít thì nhiều, đàn ông vẫn luôn luôn là nô lệ của đàn bà chăng?!! ( Một người Montreal).

3) Đặt vấn đề: Giả sử có một đảo hoang toàn là đàn ông không hà thì sao? Một đảo khác hoàn toàn là đàn bà thì thế nào? Tại sao đàn ông lại biến thành đàn bà, con gái đẹp nhất thấy mê mệt như bọn gái mới ở Thái Lan (mới chuyển đổi giống). Còn con gái có biến thành đàn ông không? Sau khi thảo luận sơ sơ thì xã hội hoàn toàn như thế là không có. Đi ngược lại tự nhiên của tạo hóa. Cây, cỏ, thực vật cũng có đực và cái mới có thảm thực vật, thú vật và con người ngày nay.

Tuy nhiên , thực tế vẫn có, dưới XHCN, chúng nhốt người trong các trại cải tạo, cả chục ngàn người lao đông, khổ sai, biến thành loài thú hai chân. (Một người Miệt Dưới).

4) Thế giới không đàn bà như cây thiếu nước, như đất không hoa., chán thiệt. Tuy đàn bà có nhiều vấn đề nhưng không phải tại họ mà do cuộc sống mà thôi. Không có đàn bà thì thế giới nầy đi lần tới hủy diệt. Ông Trời khá thông minh thiệt. (Một người Montreal).

5) Không có bà nội, bà ngoại. Không có mẹ, không có cô giáo. Không có chị , không có em gái. Không có phụ nữ, thì không có gì hết. Thêm nữa phụ nữ là yếu tó cũa tình yêu, của hòa bình. (Một cư sĩ Cali)

Hai người Phụ nữ đặc biệt trong gia đình tác giả

1)Nhà tôi, ds Nguyễn ngọc Lan

LÃO BÀ, DS NGUYỄN NGỌC LAN , TRÊN 7 BÓ - MỘT NGƯỜI VỢ KIÊN CƯỜNG













2)Con gái chúng tôi, bs Nguyễn ngọc lan châu

Dre Lan Châu Nguyen m.d Montreal- Nov 2018











BS NGUYỄN N LAN CHÂU, MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ KIÊN CƯỜNG

INSTITUTE-ADVANCED AESTHETICS-EXPERT SUMMIT NOV 2019 MUNICH.

Rencontrez Dre Lan C. Nguyen, Omnipraticienne chez Dermapure Saint-Lambert et Montréal

A holder of a Doctorate in General Medicine from the University of Montreal, Dr. Lan Chau Nguyen has been a general practitioner since 2005. She is a member of the Collège des Médecins du Québec and of the Medical Council of Canada

Dr. Nguyen also received specific training in aesthetic medicine in Paris, Orlando and Toronto, and obtained her Bachelor of Science in Physiotherapy from the University of Ottawa.

Her expertise and passion are a perfect fit with our team. Thanks to her particular attention to detail, her dedication and a light touch of humor, she easily wins the trust of her patients and helps them feel at ease. She is respected and appreciated for her professional skills, finesse and rigor in assuring the comfort and complete satisfaction of her clients







Kết luận

Một thế giới không đàn bà là chuyện không tưởng. Giả sử có thật đi nữa thì ông Trời phải phú cho con người những cách, những cơ chế tinh thần,tình cảm và thể xác để có thể thích nghi vào hoàn cảnh và điều kiện mới.

Đàn bà là mẹ đàn ông- Đàn ông là cha đàn bà. /.

