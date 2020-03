Khóa Lãnh đạo Phục vụ: Kỹ năng “Làm việc Nhóm” do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách tại Học viện Liên dòng TGH Gioan XXIII

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG TGH GIOAN XXIII Học viện Liên dòng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII là trung tâm giáo dục và đào tạo chuyên môn về Thần học I và Thần học II cho các nữ tu Giáo phận Vinh. Hiện tại, Học viện Liên dòng bao gồm các thành viên sau đây: Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh; Thừa sai Bác Ái Giáo phận Vinh; Chị em Bác ái Gioanna Antida Thouret; Tiểu muội Chúa Giêsu về trời; và Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng. LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh đã đến chủ tọa Lễ Tổng kết Khóa học được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều, ngày 27/2/2020, tại Hội trường Học viện Liên dòng Giáo phận Vinh. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Linh mục Phaolô Nguyễn Thiện Tạo, Phó Giám đốc Tiền Chủng viện Xã Đoài, Giáo sư bộ môn Kinh Thánh tại Học viện Liên dòng; Soeur Anna Nguyễn Thị Hồng Quế, Trưởng ban Đào tạo Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, Giám học Học viện; Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Cộng đoàn tại Đại học Công lập Chicago và là giáo sư giảng dạy khóa Lãnh đạo Phục vụ và Kỹ năng Làm việc Nhóm tại Học viện Liên dòng; cùng với 163 nữ tu tại Học viện Liên dòng Giáo phận Vinh. HUẤN TỪ CỦA ĐỨC CHA ANPHONG Chia sẻ trong buổi lễ tổng kết, Đức cha Anphong, chủ chăn Giáo phận đã bày tỏ niềm vui trước những thành quả mà thầy trò đã đạt được trong khóa học. Đồng thời, Đức cha cũng khuyến khích các học viên không ngừng đào sâu sự hiểu biết, bởi vì “người tu sĩ không thể mù tri thức”; càng hiểu biết càng giúp người tu sĩ sống sứ vụ tốt hơn, nhất là sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, việc đào luyện tri thức giúp các tu sĩ có những cảm nghiệm sâu sắc về Chúa, đồng thời nó cũng giúp các tu sĩ có khả năng trả lời các câu hỏi “ác liệt” mà người ta sẽ chất vấn các vị trong khi thi hành sứ vụ của mình. “Học nữa, học mãi, học đến chết” là châm ngôn mới mà Đức cha ưu ái dành cho các nữ tu thuộc Học viện Liên dòng. Tuy nhiên, ngài cũng nhắc nhở rằng, tri thức quan trọng nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt tới Đức Kitô. Người tu sĩ cần gắn kết nên một với Chúa không chỉ trong cầu nguyện hay tham dự các giờ thờ phượng nhưng còn qua việc học hỏi, đào luyện tri thức để trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh sống “Chúa Giêsu là câu trả lời cuối cùng” của mỗi tu sĩ. Trước khi cộng đoàn hát bài thánh ca tạ ơn, “Tán tụng Hồng ân”, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh đã có đôi lời tâm tình chia sẻ với thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, người thầy khả kính đã tận tâm hướng dẫn nhiều khóa học cho các bạn sinh viên, chủng sinh, tu sĩ và giáo sĩ tại Giáo phận Vinh và nhiều Giáo phận miền Bắc và miền Nam trong gần 10 năm qua. Đức cha chia sẻ: “…Xin chân thành cám ơn thầy đã vượt qua nửa vòng trái đất để tới nơi đây truyền lửa cho giới trẻ và bồi dưỡng kiến thức cũng như kỹ năng phục vụ cho các chủng sinh và tu sĩ trong thời gian qua. Thầy đã là gương sáng cho các học viên tham dự những lớp học của thầy về sự khiêm tốn, lòng hòa ái, tinh thần quảng đại, vui tươi và tận tâm phục vụ… Nguyện xin Chúa chúc lành cho thầy và gia đình thầy.”

LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ & LÀM VIỆC NHÓM

Khóa học Lãnh đạo Phục vụ và Kỹ năng Làm việc Nhóm (Servant Leadership and Teamwork Skills) dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, đã mở đầu cho tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết của các học viên Học viện Liên dòng. Sự năng động, nhiệt huyết đầy lôi cuốn của giáo sư cùng với những điều mới mẻ đến từ môn học đã không những cung cấp cho các học viên những kiến thức, kỹ năng quý báu trong nghệ thuật lãnh đạo phục vụ và kỹ năng làm việc nhóm mà còn mang lại cho các học viên những giờ học hăng say, bổ ích và tràn đầy niềm vui.

Khóa học đã nhanh chóng mang lại những kết quả tốt đẹp được thể hiện trong bài thuyết trình của các nhóm. Chỉ sau vài giờ thảo luận và làm việc chung với nhau, các thành viên đã chứng tỏ sự hợp tác, làm việc ăn ý với tinh thần hăng say, phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có trong nhóm để cùng nhau xây dựng đề tài thuyết trình của đội mình một cách sáng tạo, độc lạ kèm theo những tiểu phẩm hay hoạt cảnh vui tươi, ý nghĩa đã mang đến những tiếng cười giòn vang và những bài học bổ ích cho các thành viên khác.

VÀI NÉT VỀ THẦY GIÁO

Được biết, Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu hiện là Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Cộng đoàn tại Đại học Công lập Chicago (Hoa Kỳ). Thầy Giuse được học bổng du học và đã tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục ngày 25/05/1975 tại Hoa Kỳ. Sau đó thầy tiếp tục theo học tại Đại học Chicago và Đại học Loyola (do các Linh mục Dòng Tên điều hành) và Thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo dục và Tiến sĩ Lãnh đạo. Trước ngày du học Hoa Kỳ, Thầy Nguyễn Trung Hiếu là Giảng viên Giáo dục tại Bộ Giáo dục và Thanh niên; Hiệu trưởng Trường Trung học Nghĩa Việt; và là Giảng viên Trường Cao đẳng Công tác Xã hội tại Saigon. Tại Hoa Kỳ, Thầy Giuse tiếp tục giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia (National College of Education); Trường Đại học Thành phố Chicago (City Colleges of Chicago); Hội đồng Giáo dục Chicago (Chicago Board of Education); và nhiều trường đại học khác.

Trong quá trình hoạt động giáo dục, Thầy Giuse đã được Đức Hồng Y Joseph Bernadin, Tổng Giám mục Chicago trao Bằng Tưởng thưởng “Giáo sư Ưu tú” (Excellence in Teaching) và được Tổng thống Bill Clinton trao tặng Bằng Tưởng thưởng Hội đồng Giáo dục Quốc gia (National Board for Professional Teaching Standards). Trong lãnh vực công tác xã hội bác ái, Thầy Giuse đã được Tổng thống Ronald Reagan mời vào Tòa Bạch cung dùng cơm trưa với Tổng thống và được trao tặng “Huy chương Tổng thống vì Thiện nghĩa.” Thầy cũng nhận được “Huy chương Tổng thống Thomas Jefferson vì Phục vụ Cộng đồng.” Huy chương nầy do phu nhân Tổng thống John F. Kennedy thành lập và được trao tặng tại Hội trường Đài Truyền hình Quốc gia NBC.

THAY LỜI TÂM KẾT

Là một Giáo sư Tiến sĩ danh tiếng nhưng trong khi giảng dạy và tiếp xúc với các học viên, thầy luôn tỏ ra là một người khiêm nhường, đơn sơ, nhiệt tình và năng động theo gương phục vụ khiêm hạ của Thầy Chí Thánh Giêsu. Qua một tuần giảng dạy, thầy không những truyền đạt kiến thức mà còn mang đến cho các học viên những bài học quý giá về tinh thần phục vụ trong khiêm nhu, giản dị, vui vẻ, tích cực… là những những chứng từ sống động và là nghệ thuật thu phục nhân tâm khi thi hành sứ vụ của các nữ tu trong tương lai.



