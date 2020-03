Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo California tiệc chay gây quỹ tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2564-2020

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm, để có phương tiện cho việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2564-2020 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo California sẽ được tổ chức vào hai ngày 18, 19 tháng 4, tại Garden Grove Park.

Buổi tiệc chay gây quỹ đã được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng 2, 2020.

Tham dự tiệc chay gây qũy có quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể Phật giáo, Gia Đình Phật Tử một số các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử.

Chư tôn đức chứng minh tham dự có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN/HK, Thượng Tọa Thích Thiện Long, Trưởng Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2020, cùng quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California, Đạo Hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK, Trưởng ban điều hợp Đại Lễ Phật Đản 2020,





Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật cùng qúy Hunh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.

Quan khách có: Nghị Viên Bùi Phát (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali) và phu nhân, ông Tạ Trung (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California) và phu nhân, niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), niên trưởng Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần và phái đoàn), niên trưởng Nhan Hữu Hậu (Lực Lương Đặc Biệt) và phu nhân, giáo sư Đoàn Ngọc Đa, (Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng) và phu nhân, BS. Trương Văn Như, BS. Micheal Đào… một số các cơ quan truyền thông.





Mở đầu chương trình với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút Nhập Từ Bi Quán do Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật điều hợp, ông nói, trong giây phút trang nghiêm, Ban tổ chức chúng tôi: “kính xin quý vị dành một phút tưởng niệm và cầu nguyện cho đại lão Hòa Thượng tân viên tịch Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVN Thống Nhất, ngài là bậc thạch trụ tùng lâm của Phật Giáo Việt Nam, kiên cường giữ gìn giềng mối của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất trong giai đoạn đầy những phong ba nghiệt ngã của đất nước. Ngoài trách nhiệm điều hành Giáo Hội, Đại lão Hòa Thượng còn là nhà phiên dịch, sáng tác những dịch phẩm, tác phẩm giá trị, trong đó có bộ Phật Quang Từ Điển được xem là công trình lớn hoàn tất trong thời gian bị cầm tù và quản chế tại gia dưới chế độ Cộng Sản.”

Sau phút nhập từ bí quán, đạo hữu Tâm Bảo Hoàng Tấn Kỳ, Trưởng Ban Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ lên ngỏ lời chào và cảm ơn sự tham dự của tất cả quý chư tôn đức tăng, ni, quý vị quan khách, qúy vị mạnh thường quân, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể đồng hương tham dự.

Tiếp theo,Thượng Tọa Thích Thiện Long, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2564-2020 lên có đôi lời khai mạc buổi tiệc, mở đầu Thượng Tọa ngỏ lời tri ân Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, quý chư tôn đức Tăng, Ni cùng qúy vị Phật tử đã đến tham dự buổi tiệc chay gây quỹ hôm nay, cầu chúc chư vị thân tâm thường lạc và vạn sự cát tường như ý.





Sau đó, ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ chùa Huệ Quang, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ lên ban đạo từ. Hòa Thượng Minh Mẫn ngỏ lời tán dương công đức của các vị trong ban tổ chức đại lễ Phật Đản đã cố gắng hết sức để làm cho đại lễ Phật Đản trở thành một nét đẹp trong lễ hội văn hóa Phật Giáo hàng năm. Hòa Thượng cho biết, “Hôm nay chỉ có thầy và các nhà sư trẻ có mặt, còn các ôn như ôn Chơn Thành, ôn Nguyên Trí, ôn Nguyên Siêu, nói chung tất cả các ôn lớn đều vì lý do sức khỏe không đến tham dự với chúng ta.”

Trong lời đạo từ, Hòa Thượng Minh Mẫn tán dương công đức của đạo hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, đạo hữu Tâm Bảo Hoàng Tấn Kỳ, HT. nói, “Đạo hữu Huỳnh Tấn Lê, là người đã lo rất nhiều việc Phật sự trong giáo hội, mặc dù Thượng Tọa Thích Thiện Long là Trưởng Ban Tổ Chức Đại lễ Phật Đản nhưng đối với tôi, đạo hữu Huỳnh Tấn Lê cũng đã hết sức cùng Thầy Thích Thiện Long Trưởng Ban Tổ Chức lo cho đại lễ Phật Đản 2020 nầy.”





Trong lúc nầy Hòa Thượng mời quý chư tôn đức Tăng, Ni, đạo hữu Huỳnh Tấn Lê, đạo hữu Hoàng Tấn Kỳ cùng lên sân khấu cùng đứng bên cạnh Hòa Thượng để nghe HT. kêu gọi quý Phật tử tiếp tay với Ban Tổ Chức, người $5, người $10... vì “nếu không có tiền thì không thể tổ chức lớn được” và Hòa Thượng mở màn trước, cúng dường $500, Sau đó nhà hàng trở nên sinh động, nhiều đồng hương Phật tử kẻ ít người nhiều đã phát tâm đóng góp cho ngày Đại Lễ Phật Đản, trong đó có đạo hữu Đoàn Ngọc Đa ($500), Ông bà Tạ Trung $1,000, bác sĩ Trương Văn Như $3,000 (đợt đầu), bác sĩ Michael Đào ($10,000); Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu $2,000; Sư Cô Ngọc Liên $2,000. Riêng ông Hoàng Tấn Kỳ, ngoài việc phụ trách Trưởng Ban Tổ Chức Tiệc Chay, ông bà cũng đóng góp thêm $2,000, và còn rất nhiều mạnh thường quân cũng đã phát tâm…

Điều hợp chương trình văn nghệ do nghệ sĩ MC. Quốc Thái.





Buổi tiệc bắt đầu, mở màn chương trình văn nghệ, Ca Sĩ, Nha Sĩ, Kim Loan lên hát nhạc phẩm “Hoa Bay Khắp Trời” do Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc phổ từ thơ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, và Anh cũng đệm guitar cho ca sĩ Kim Loan hát, chương trình văn nghệ phong phú qua sự đóng góp của một số ca sĩ tại địa phương như Quỳnh Hoa, Thu Cúc… trong số có 2 ca sĩ quen thuộc trong cộng đồng đó là: Ca sĩ Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Đặc biệt Thầy Thích Quảnh Văn hát bản“Nhớ Lời Thầy” phổ từ thơ Hàn Long Ẩn, Thượng Tọa Thiện Long phổ nhạc.

Theo ban tổ chức cho biết, nếu tình hình dịch bệnh ổn định thì Đại Lễ Phật Đản PL 2564 năm nay sẽ được tổ chức tại Garden Grove Park vào hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 18 và 19 tháng Tư năm 2020.

Mọi chi phiếu cúng dường hoặc bảo trợ xin đề: “Đại Lễ Phật Đản” và gửi về địa chỉ: 4717 W. First St, Santa Ana, CA 92703.

Mọi chi tiết xin liên lạc Trưởng Ban Tổ Chức: TT. Thích Thiện Long (408) 644-0639. Đạo hữu Hoàng Tấn Kỳ (714) 357-8877.

Trưởng Ban Điều Hợp: Huỳnh Tấn Lê (714) 878-3739 hoặc Email: phatdangiaohoi2020@gmail.com .