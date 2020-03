3 Tiểu Bang Ở Mỹ Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Y Tế Về Dịch Corona; Du Thuyền Chở 2,500 Người Nằm Ngoài Khơi San Francisco Chờ Xét Nghiệm

Trên toàn cầu có 93,090 trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn COVID-19 và 3,198 người chết, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết hôm Thứ Tư, 4 tháng 3. Hiện có 11 người chết tại Hoa Kỳ; 10 người chết tại tiểu bang Washington và 1 người chết tại tiểu bang California. Tổng số người bị lây dịch corona tại Mỹ lên tới 129. Tại Thành Phố New York hiện có 6 người bị lây vi khuẩn corona, gồm 1 trường hợp bị lây trong cộng đồng, theo Thống Đốc New York Andrew Cuomo cho biết hôm Thứ Tư. Khoảng 1,000 người được yêu cầu tự cách ly sau 5 trường hợp mới nhất xuất hiện.