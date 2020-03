Đại Lễ Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali tổ chức lần thứ 39

Foutain Valley (Bình Sa)- - Liên tục trong 39 năm, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tại Nam California đều long trọng tổ chức đại lễ Hai Bà Trưng, Đại lễ năm nay được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020, tại Saigon Performing Art Center, thành phố Fountain Valley.

Điều hợp chương trình buổi lễ do các cựu nữ sinh, Giáo Sư Vân Bằng và Bác Sĩ Đỗ Thiên Hương.

Mở đầu buổi lễ, vớ ba hồi chiêng trống, tiếp theo kiệu Hai Bà do các em thuộc Trung Tâm Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Nam California trong lễ phục trang nghiêm dẫn đầu, theo sau là Hai Bà, cùng các nữ tướng, nữ binh, quân sĩ, ban tế nữ quan trong lễ phục do cựu nữ sinh Trưng Vương đảm trách, theo sau là một rừng cờ, cùng các màu áo dài đồng phục của các trường, trong đó: có màu áo dài tím Gia Long, áo dài xanh lá cây Lê Văn Duyệt, áo màu xanh Trưng Vương, áo màu vàng của Hội Bà Triệu, cùng một số các hội đoàn.

Hai thiếu nữ đóng vai Hai Bà là Tina Trần Quỳnh Trân, sinh viên UC Riverside và Blanca Lê Ái Ly, sinh viên CSUF. Cả hai đều thuộc Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California.





Sau khi di ảnh Hai Bà được an vị trên lễ đài, nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm bắt đầu.

Sau phần nghi thức, TV Đỗ Thiên Hương lên tuyên đọc tiểu sử Hai Bà Trưng bằng tiếng Việt, TV Vân Bằng dịch sang tiếng Anh, trong phần tiểu sử có đoạn: “...Vì thù nhà, nợ nước Trưng Trắc đã cùng em là Trưng Nhị chiêu mộ lãnh binh xuất quân đánh Tô Định. Nhờ ý chí chống giặc ngoại xâm, chẳng bao lâu quân ta toàn thắng, lấy lại được 65 thành trì và hai Bà đã tự xưng làm Vua với niên hiệu Trưng Vương và đóng đô tại Mê Linh. Đến năm Tân Sửu, vua Quang Vũ sai Mã Viện đem đại quân sang đánh nước ta. Tuy sức yếu, hai Bà vẫn cố gắng cầm cự sau 10 tháng quân ta bại trận. Vì tinh thần bất khuất không chịu lọt vào tay giặc, ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão tức là năm 43 Hai Bà đã gieo mình xuống dòng sông Hát Giang để tự tử !...”

Tiếp theo, nghi thức tế lễ cổ truyền do ban Tế Nữ Quan thực hiện. Trên bàn thờ với lễ vật hương hoa trà quả. Ba hồi chiêng trống được gióng lên, trong lúc nầy, TV Nguyễn Thị Nguyệt lên đọc bài Văn Tế Hai Bà do giáo sư Song Thuận biên soạn.

Sau phần tế lễ, TV Nguyễn Khánh Linh, Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ lên ngỏ lời chào mừng, cảm tạ quý vị giáo sư, quan khách, quý hội đoàn, đoàn thể bạn, các thân hữu, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương đã đến tham dự ngày đặi lễ Hai Bà để tôn vinh và biết ơn tinh thần ái quốc của hai vị nữ anh hùng dân tộc.

Trong dịp nầy một số quý vị dân cử cũng lên trao bằng tưởng lệ cho Hội Cựu Nữ Sinh trưng Vương để ghi nhận những đóng góp tích cục trong mọi sinh hoạt cộng đồng.

Tiếp theo ban hợp ca Trưng Vương lên hợp ca nhạc phẩm Trưng Nữ Vương, của nhạc sĩ Thẩm Oánh được chọn làm Hiệu Đoàn Ca của Trường Trưng Vương.





Sau đó, TV Lê Minh Phương, Trưởng Ban Giáo Dục lên đọc danh sách các học sinh được trao Giải Khuyến Học năm 2020 của Hội, năm nay có 36 em được tuyển chọn từ 15 Trường Việt ngữ khắp Nam Cali trong đó có: Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Trung Tâm Ca Dao, Trường Việt Ngữ CĐ Westminster, Trung Tâm Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove, Trường Việt Ngữ Thiền Viện Sùng Nghiêm v.v.. Mỗi em được trao một Bằng Khen, một Trophy và $50.

Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ qua 20 tiết mục đặc sắc do các cựu nữ sinh Trưng Vương, các Hội đoàn và một số ca sĩ thân hữu nổi tiếng như: Hương Lan, Quang Bình, Trang Thanh Lan, Lê Hồng Quang…

Mở đầu chương trình văn nghệ với hai nhạc phẩm “Liên Khúc Hòn Vọng Phu và Mẹ Trong Lòng Người Đi” do Ban Hợp Ca Trưng Vương trình diễn, dưới sự điều hợp của TV Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận, chương trình tiếp tục với phần trình diễn của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Ban Tứ Ca Hương Xưa, Hội Đồng Hương Bắc Ninh, Nhóm Mây Hồng, TV Vân Thu và thân hữu; TV Thiên Hương và Con Gái Mê Linh; Trung Tâm Việt ngữ Thánh Linh, Liên Đoàn Hướng Việt, Nhóm Áo Trắng, Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Vũ Đoàn Việt Cầm, ca sĩ Thúy Lan, Hồng Tước…

Kết thúc chương trình với nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam”

Như qúy đồng hương đã biết, hằng năm, vào đầu tháng 3 dương lịch, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đều tổ chức đại lễ Hai Ba Trưngø nhằm mục đích để tôn vinh, tưởng nhớ công đức của hai vị nữ anh hùng dân tộc đã nêu gương ái quốc, làm rạng rỡ cho phụ nữ Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở con em chúng ta biết về lịch sử oai hùng của dân tộc trong công cuộc chống ngoại xâm.