Giới Thiệu Sách Mới: Bi Kịch Bản - Truyện dài của Trần Yên Hòa

vừa cho ra đời đứa con tinh thần đầu tiên, sau khi thành lập, đó là tác phẩm truyện dài Bi Kịch Bản của Trần Yên Hòa



Trong đoạn ngắn Ngoài Truyện, trang đầu, tác giả tự sự:





T

ôi ghi câu chuyện này là truyện dài. Có thể. Nó không phải là mẫu chuyện viết (kể) thông thường như những mẫu truyện dài khác, có lớp lang, thứ tự theo từng mốc thời gian, của một số nhân vật trong đời sống. Truyện dài của tôi là truyện cà kê dê ngỗng về một (số) nhân vật, không có lớp lang, rời rạc, không đi theo tuyến thời gian trước sau nhất định. Đây là những suy nghĩ dài dòng về những ngày tôi và các người chung quanh tôi, đã sống, đã trải, đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời. Thương, yêu, ghét, hận. Nó thành hình trong đời sống tôi bằng những mẫu chuyện a, b, c, d, e... Nhưng nó cũng thể hiện tâm cảm, đời sống (tôi), của một lớp người, trước, sau, trên, dưới, bên cạnh (tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật", "tôi là ai mà thương quá đời này" tcs)...



Với những thương yêu, lừa lọc, những niềm tin và sự bội phản, những con người sinh ra bình thường với cuộc sống bình thường, đầy đủ đức tính "nhân chi sơ tánh bổn thiện". Và những sự không bình thường, như những thay đổi giới tính, hay cố gán ghép thay đổi giới tính (chẳng hạn).

Cái gì cũng hai mặt, hạnh phúc và khổ đau. Ý nghĩ đó quấn chặc lấy đời sống (tôi), dẫn dắt (tôi) đi tới quyết định, ghép nó lại thành một mảng (như) truyện dài - là những mảnh rời kết nối về một nhân vật, nhiều nhân vật...

Tôi đã qua những ngày tháng: thương, yêu, ghét, hận, thù... Tôi trở về (như) một tỳ kheo, theo hướng chân tu, nhưng không thích lên nát bàn, vì nơi đó (theo tôi) chỉ toàn màu cà sa, màu vàng, xám, nâu.

Tôi thích màu tươi và sắc đẹp lộng lẫy...

Thôi thì đứng bên ngoài cuộc sống... nhìn đời bằng đôi mắt vô ưu, vô chính... trị, chỉ huênh hoang nói chuyện xàm xí, cho lãng quên đời.





Sách dày 407 trang, in trên giấy vàng dày, láng, đẹp.



BI KỊCH BẢN



Truyện dài



Tác giả: Trần Yên Hòa



Xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ



Tranh: Họa sĩ Nguyễn Sơn



Trình bày: Trần Yên Hòa



Bìa: Uyên Nguyên



ISBN: 978-1-67817-224-4



© Trần Yên Hòa giữ bản quyền, 2020



Giá $ 25:00



Rất mong quý bạn văn, bằng hữu, độc giả khắp nơi

Giới thiệu và Ủng hộ



Các bạn văn, bằng hữu, độc già thân tình với Bạn Văn Nghệ từ trước đến nay, chúng tôi sẽ gởi sách Biếu Tặng đến quí vị, với lòng thương mến, kính trọng và biết ơn sâu sắc.

Các độc giả nào cần sách, tôi sẽ gởi, chỉ lấy tiền cước bưu điện.



Chân Thành Cảm Ơn

Thông Báo về việc Thành Lập Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ 2020

Trong suốt hơn 10 năm thực hiện trang Văn Học Nghệ Thuật: Bạn Văn Nghệ, chúng tôi đã đăng biết bao nhiêu trang thơ, trang văn (truyện ngắn, dài)...của các bạn văn khắp nơi. Có nhiều truyện rất xuất sắc được số độc giả theo dõi lên đến rất... nhiều, rất nhiều.

Nhận thấy nhu cầu in sách và đọc, là nhu cầu rất cần cho chúng ta trong mọi thời đại. Dù trong thời internet, sách trên mạng xuất hiện rầm rộ, muốn đọc gì, xem gì, tìm hiểu gì đều có được cả. Nhưng theo chỗ chúng tôi biết và tìm hiểu, nếu có một cuốn sách (giấy) hay, in đẹp, chữ nghĩa rõ ràng, cầm trên tay, hay ngồi ở bàn, hay ở salong, hay nằm trên giường...lật từng trang...đọc, nếu được cuốn sách xuất sắc thì sẽ đọc mãi, từ trang này qua trang khác...một cách say mê, thích thú. Còn nếu sách "thường thường bậc trung" thì cũng là cách dỗ giấc ngủ. Đó là thú đọc sách của người xưa và bây giờ vẫn còn một số độc giả muốn, thích vậy.

Mục đích để duy trì sách (giấy) với ước mơ làm sống lại một thời vẻ vang dân Việt, đó là Văn Hóa Đọc Sách, chúng tôi, một số anh em trong ban chủ trương Trang Văn Học Nghệ Thuật Bạn Văn Nghệ, Quyết định thành lập Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ để thực hiện ý nguyện trên.

Vậy thì các tác giả, nhà văn, nhà thơ đã thành danh (hay các độc giả, không phải là nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng thích viết về cuộc đời mình, gia đình mình, bạn bè, thân hữu, những chuyện đã xảy ra của mình), có nhu cầu in sách, Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ đều có thể đáp ứng được cho quý vị, với số lượng ít nhất (từ 30, 50 cuốn...đến số nhiều) với giá rẻ, (và sau, nếu thấy sách mình được ưa chuộng, cần phổ biến, có thể in thêm theo số lượng cần, giá cả vẫn không thay đổi).

Sách in xong sẽ được gởi đến tận địa chỉ nhà của quý vị.

Lưu Ý:

Quí văn nhân, thi sĩ, độc giả muốn in sách, cần có những điều kiện sau đây:





Bản thảo:

1. Bìa:



Tùy tác giả tự chọn tranh và hướng dẫn cách trình bày. Nếu không, Nhà Xuất Bản sẽ thực hiện giúp và sau đó sẽ gởi đến tác giả xem trước.

2. Bản thảo Thơ, Văn...



Phải đánh máy bằng tiếng Việt dưới dạng Microsoft Word.

(Xin xem kỹ, rà soát, đúng chính tả, đúng space, các dấu phải sát với chữ cuối, nhà xuất bản sẽ không thực hiện sửa chính tả, sửa space, nếu có lỗi, NXB sẽ không chịu trách nhiệm)





Nhà Xuất Bản sau khi xem bản thảo, làm bìa, dàn trang, biết số lượng in, sẽ thông báo đến tác giả số tiền tổn phí cho công việc in ấn. Nếu hai bên bằng lòng, tác giả sẽ gởi ngân phiếu đến Nhà Xuất Bản trước, khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ thực hiện in ngay, hoàn tất với thời gian sớm nhất.





Với quyết tâm thực hiện xuất bản, in được nhiều cuốn sách hay, giá trị, giá rẻ...Chúng tôi mong mỏi tất các các nhà văn, nhà thơ, thân hữu, độc giả khắp nơi tham gia việc in sách của mình qua nhà xuất bản Bạn Văn Nghệ.

Điều hành

Trần Yên Hòa





*

Kỹ thuật





Uyên Nguyên



Xin Gởi Đến Quí Vị Lời Chào Thân Ái và Hợp Tác





Ban Chủ Trương Nhà Xuất Bản

Bạn Văn Nghệ

Trân Trọng Kính Chào