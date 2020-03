Buổi Giới Thiệu Ra Mắt Rise, Tổ Chức Vì Môi Trường Sống Việt Nam

Vào chiều ngày Thứ Bảy 29/02/2020, tại quán E Patisserie Café (Garden Grove), đã có buổi họp mặt thân hữu trong cộng đồng Little Saigon để giới thiệu, ra mắt tổ chức phi lợi nhuận Rise.

Rise là một tổ chức non-profit 501c3, được sáng lập bởi 3 nhà hoạt động nữ: Trang Huỳnh, Trinity Phạm, Trinh Nguyễn. Một số nhân vật trong ban cố vấn có thể kể đến nữ giáo sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên và cũng là xướng ngôn viên của Đài Truyền Hình SBTN; giáo sư Hùng Nguyễn đến từ London, là cựu phó ban Tiếng Việt của đài BBC. Rise còn có các thành viên là những người hoạt động xã hội và môi trường đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia Âu Mỹ.

Những người đồng sáng lập đã trình bày về tôn chỉ hoạt động của Rise. Mục tiêu chính là góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, công bằng, và thăng tiến cho mọi người dân Việt Nam. Ai cũng biết hiện nay môi trường sống ở Việt Nam đang bị ô nhiễm nghiêm trọng: nguồn nước nhiễm bẩn, chất lượng không khí thuộc hàng thấp nhất thế giới, nhiều nguồn thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn. Sự phát triển kinh tế kém bền vững, có tầm nhìn ngắn hạn là nguyên nhân của thảm họa này. Những nhà máy điện than có công nghệ lạc hậu, phun khói mù mịt vào bầu trời là thí dụ cụ thể nhất. Không phải tình cờ mà tỉ lệ người Việt mắc bệnh ung thư tăng đáng sợ trong những năm qua. Nếu không có hành động tức thời, người dân Việt Nam sẽ tiếp tục phải chịu đựng sống trong một môi trường ô nhiễm ngày càng tăng. Sức khỏe của cộng đồng hiện tại và các thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tuột dốc. Tương lai của một đất nước Việt Nam sẽ không thể tươi sáng với điều kiện môi trường sống và sức khỏe con người như vậy.

Trong cương vị là một NGO chuyên về xây dựng phong trào, Rise muốn đóng góp trực tiếp cho đời sống người dân qua những dự án cải thiện môi trường sống. Rise đào tạo và cung cấp công cụ và kiến thức về tổ chức cộng đồng và hoạt động dân sinh cho các nhóm XHDS và những cộng đồng bị ảnh hưởng. Và qua đó để người dân biết cách tham gia trực tiếp giải quyết vấn đề đời sống và môi trường của chính họ.

Có ba định hướng hành động được các sáng lập viên của Rise đưa ra:

1) Huấn luyện cho các những người hoạt động dân sự và tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam. Được biết, hiện tại đang có hàng chục ngàn tổ chức xã hội dân sự nhỏ ở Việt Nam đang cần được giúp đỡ để phát triển. Trong tương lai Rise sẽ cung cấp chương trình đào tạo ngắn và dài hạn tại Đông Nam Á, để đào tạo các kiến thức cần thiết như luật pháp, kỹ năng lãnh đạo, và đặc biệt khả năng xây dựng phong trào, cho các cá nhân và các nhóm dân sự đang làm những công việc phát triển cộng đồng. Nếu những tổ chức này hoạt động hiệu quả trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, thì sự thay đổi tích cực cho đất nước chắc chắn sẽ xảy ra.

2) Ươm mầm cho những sáng kiến xã hội bằng cách hỗ trợ kiến thức, công cụ, tài chánh để thực hiện các sáng kiến này.

3) Trực tiếp tham gia cùng những cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong các chiến dịch cụ thể về môi trường sống.

Công tác cụ thể đầu tiên mà nhóm đang thực hiện chính là nâng cao ý thức người dân Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch cúm Corona đang hoành hành. Nhóm đã quyên góp được 12,000 khẩu trang và 2,000 chai nước rửa tay để gởi về Việt Nam phát miễn phí ở nhiều địa điểm, đặc biệt những nơi có rủi ro lây lan cao. Kèm theo đó là chiến dịch tạo ý thức về sức khoẻ cộng đồng, để làm sao người dân trong nước có thể tự bảo vệ mình cũng như những người xung quanh trước đại dịch.

Buổi ra mắt Rise đặc biệt có sự tham dự của khoảng 10 em học sinh trung học Garden Grove. Cô giáo Diệu Quyên và thầy giáo Robert Nguyễn đã đem các em đến với sự kiện này, để có điều kiện tìm hiểu về vấn nạn ô nhiễm môi trường tại quê hương Việt Nam. Sau này, các em có thể cùng tổ chức Rise giúp đỡ các tổ chức xã hội dân sự trong nước trong việc bảo vệ môi trường. Thầy Robert cho rằng nên tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa cho Việt Nam. Các bạn trẻ không chỉ là tương lai của cộng đồng người Việt ở Mỹ, mà còn là một phần quan trọng của tương lai dân tộc Việt Nam.

Một trong những người cố vấn là giáo sư Hùng Nguyễn hoàn toàn đồng ý với quan điểm đưa giới trẻ vào hoạt động của Rise. Theo anh, giới trẻ ở trong nước sẽ là một lực lượng quan trọng cho phong trào xã hội dân sự trong nước. Anh chia sẻ một số kinh nghiệm cho thấy rằng giới trẻ là những nhà hoạt động không biết sợ hãi, và sẵn sàng tích cực tham gia vào các hoạt động làm xã hội tốt đẹp hơn.

Làm sao có thể từng bước thay đổi được môi trường sống ở Việt Nam theo chiều hướng tốt đẹp hơn? Cô Trinity Phạm, một trong những người sáng lập Rise gởi đến một thông điệp: “Think Globally, Act Locally” (suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương). Qua thông điệp này, Rise mong muốn làm sao sẽ là nơi mọi người có những ước mơ cao đẹp và Rise là phương tiện để tất cả cùng bắt tay nhau làm những việc cụ thể, mang đến những thay đổi rất thiết thực và trong tầm tay của người dân Việt Nam.

Phương ngôn của Rise là “Thay Đổi Trong Tầm Tay”. Ô nhiễm môi sinh là một vấn đề rất cấp bách, và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết mọi người dân Việt Nam. Tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi sinh tại Việt Nam là một việc làm rất thiết thực. Khi các tổ chức xã hội dân sự đã vững mạnh qua các hoạt động bảo vệ môi sinh, thì việc họ tiếp tục tích cực tham gia vào các hoạt động khác để thay đổi rộng lớn hơn cho xã hội Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. (PV)