Bàn Tay Mùa Cảm Cúm và Coronavirus - Wash Your Hands Please

Trong cuộc sống hằng ngày đôi khi chúng ta quên tuốt luốt là vô số vi khuẩn và virus đang rình rập quanh ta chờ có dịp để lây nhiễm và tấn công...

Bàn tay thường là trung gian đem mầm bệnh vào người.





Rửa tay ngừa cảm cúm và các loại virus… (hình internet)

Coronavirus : mieux vaut se laver les mains que porter un masque, disent les experts



Se laver les mains

La meilleure défense contre le coronavirus demeure de se laver souvent les mains, selon les experts.

Les mains sont parmi les meilleures armes biologiques pour transmettre des maladies infectieuses comme la grippe ou le coronavirus, affirme le Dr Desjardins.

Il faut aussi éviter le plus possible de toucher nos yeux, notre nez ou notre bouche, qui sont des portes d'entrée pour les microbes : On le fait souvent de façon inconsciente.

Le Dr Desjardins recommande à toute personne ayant des symptômes d'infection comme la fièvre et ayant voyagé dans une zone à risque de rester à la maison et d'appeler son médecin, pour éviter de propager le virus dans la communauté.





Cũng may là trong một môi trường tràn ngập vi khuẩn nhưng cơ thể chúng ta cũng có trang bị những đội quân phòng thủ gồm những vi khuẩn tốt để chống lại quân xâm lược là những vi khuẩn xấu từ ngoài vào.

Trong ruột, trên da và cả trên hai bàn tay chúng ta có chứa hằng tỉ vi khuẩn.

Mỗi khi bắt tay hay sờ mó một vật gì chẳng hạn như nắm khóa cửa, robinet, chốt xả nước bàn cầu, v.v… chắc chắn là bàn tay chúng ta đã bị nhiễm rồi và có thể là với nhiều loại vi khuẩn khác nhau.

Để phòng ngừa sự lây nhiễm thì có một cách rất dễ, đó là chúng ta hãy chịu khó rửa tay thường

Nội thù hay ngoại thù





Biết rằng có nhiều loại vi khuẩn sống một cách tự nhiên bình thường trên cơ thể và không hề hại đến sức khỏe, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều loại vi khuẩn khác thì lại gây cảm nhiễm mỗi khi tiếp xúc vào người chúng ta. Theo sự ước lượng của các nhà khoa học thì có vào khoảng từ 10.000 đến 100.000.000 mầm bệnh hiện diện trên hai bàn tay và đặc biệt là dưới khe của các móng tay. Trong bối cảnh nầy, một số mầm bệnh có thể tồn tại trong nhiều phút thậm chí trong nhiều giờ. Đó là trường hợp của các loại virus gây các bệnh cảm nhiễm như cảm cúm, rối loạn tiêu hóa, bệnh nhiệt miệng feu sauvage (herpes labial), bệnh impétigo (chốc lở) và các bệnh ngộ độc thực phẩm...Một vài loại vi khuẩn độc hại hơn có nguồn gốc từ phân, chẳng hạn như vi khuẩn salmonella (gây bệnh thương hàn) cũng có thể lây nhiễm từ hai bàn tay. Mỗi khi bắt tay với nhau là mỗi người có thể sau đó đem truyền sang cho 6 người khác. Mầm bệnh có thể tồn tại trong một thời gian lâu dài trên bàn bureau, trên nắm khóa cửa, bàn cầu, v.v…Khi nắm vào những đồ vật bẩn và nếu quên chúng ta lấy tay dụi vào mắt, móc vào mũi, hoặc bốc thức ăn đưa vào miệng, thế là bị nhiễm. Rửa tay thường xuyên là một cách ngừa bệnh cảm cúm rất hữu hiệu.







Nên rửa tay bằng savon thường

Loại savon thường (savon ordinaire) giúp làm sạch chất bẩn và dầu mỡ dính trên tay.

ér Còn loại savon diệt khuẩn (savon antibactien) thì có chứa thêm chất kháng sinh để diệt một vài loại vi khuẩn..

Nếu so với loại savon thường thì savon diệt khuẩn cũng không có bảo vệ gì thêm hơn cho chúng ta đối với các bệnh thông thường. Ngoài ra, việc sử dụng savon diệt khuẩn quá thường xuyên có thể làm nẩy sinh ra hiện tượng kháng kháng sinh (antibiorésistance)...Không có một khảo cứu nào khuyên chúng ta nên dùng savon diệt khuẩn hoặc chất tẩy rửa diệt khuẩn (détergent antibactérien) để thay thế cho savon thường.

Savon diệt khuẩn cũng không hữu ích để loại bỏ siêu vi (virus) vì chất kháng sinh không thể diệt được siêu vi...Khi chúng ta dùng savon diệt khuẩn chà xát lên hai bàn tay thì những vi khuẩn nào nằm tại mí savon ở phía ngoài rìa sẽ thoát chết vì chúng tiếp xúc rất ít với chất kháng sinh chứa trong savon. Chúng có thể trở thành những vi khuẩn kháng kháng sinh rất nguy hiểm nếu sau nầy chúng ta phải dùng một loại thuốc kháng sinh nào đó để trị bệnh. Ngoài ra, những dòng vi khuẩn mang tính kháng kháng sinh cũng có thể chuyển nhượng tính nầy cho những dòng vi khuẩn khác (transfert de résistance)...Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại chất chà tay có chứa alcool (alcohol based hand rubs) để chúng ta diệt trùng trên hai bàn tay. Những hóa chất nầy có thể bán dưới dạng gel alcool đựng trong những chai nho nhỏ rất tiện cho chúng ta mang theo trong người mỗi khi ra ngoài.







Khi nào thì cần rửa tay





Cho dù có áp dụng cách rửa nào đi nữa thì bàn tay cũng không bao giờ được tiệt trùng (stérile) hết. Bất quá chúng ta chỉ giúp làm giảm bớt số vi khuẩn trên tay mà thôi! Rửa tay có mục đích là loại các chất bẩn mà ta thấy được cũng như các chất bẩn không thể thấy được. Vậy cần nên rửa tay:

- trước và sau khi ăn.

- trước khi rửa mắt rửa mũi.

- trước khi chuẩn bị thức ăn.

- trước và sau khi săn sóc cho các cháu bé, thí dụ như thay tã, v.v…

- trước và sau khi săn sóc vết thương.

- sau khi tiếp xúc với người bệnh.

- sau khi làm một công việc dơ bẩn, thí dụ như làm vườn, v.v…

- sau khi đi toilette.

- sau khi tay đã có đụng chạm tiếp xúc với súc vật hoặc các đồ vật dơ bẩn, chẳng hạn như tiền bạc, robinets, nắm khóa cửa, lan can, v.v…







Có nhiều cách rửa tay





Thông thường nhứt là rửa tay bằng savon.

Nguyên tắc chung là phải chà xát cho nổi bọt, xoa hai lòng bàn tay với nhau, trên mu bàn tay, tất cả các ngón và cũng đừng quên các khe móng tay nữa. Thời gian rửa tay và chờ cho savon thấm vào da tối thiểu phải từ 20 giây trở lên mới hữu hiệu được. Sau đó là xả bằng nước cho đến khi sạch hết savon trên tay. Cuối cùng là chùi tay khô bằng khăn sạch, khăn giấy hoặc bằng hơi nóng do máy thổi ra. Tránh dùng tay sạch vừa mới được rửa xong mà nắm khóa robinet để tắt nước hay để vặn nắm khóa cửa để đi ra. Nên dùng một tấm giấy để làm công việc nầy. Tùy theo mục đích của công việc mà người ta chia cách rửa tay ra như sau:

*-Rửa thường với savon (lavage simple): Savon có tính tẩy rửa (détergent) các chất bẩn và dầu mỡ. Với cách nầy chỉ loại bỏ được nhóm vi khuẩn tạm trú trên da mà thôi nhưng không ảnh hưởng mấy đến số vi khuẩn thường trú nằm sâu phía dưới da được.

*-Rửa sát trùng (lavage antiseptique): Dùng loại savon đặc biệt vừa có tính tẩy rửa chất bẩn và đồng thời cũng có tính diệt khuẩn (antibactérien) nữa. Hiệu quả sát trùng tùy thuộc vào liều lượng savon được sử dụng. Người ta khuyên nên sử dụng từ 3 tới 5ml savon cho mỗi lần rửa tay.

*-Rửa tay giải phẫu (lavage chirurgical): Sử dụng những dung dịch nước và alcool. Không có tính tẩy rửa (non détergent) nhưng có tính năng sát khuẩn.









Kết luận

Mặc dù sống trong một môi trường có vô số mầm bệnh đang ngày đêm lảng vảng xung quanh ta, nhưng chúng ta có những phương cách đơn giản để đề phòng và giảm thiểu nguy cơ bị lây nhiễm...Đó là sự rửa tay, một phương cách đã được y giới nhìn nhận từ gần một thế kỷ nay rồi.

Bàn tay đưa ta vào đời nhưng nó cũng có thể làm ta lìa đời./.







Tham khảo:





CDC, Wash your hands

The best prevention against the coronavirus is still washing your hands. Here's the proper way to do it-By Scottie Andrew and Yiwen Niu, CNN



https://www.cnn.com/2020/02/28/health/how-to-wash-hands-coronavirus-trnd/index.html







