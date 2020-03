CHÁNH PHÁP Số 100, tháng 03.2020

Hình bìa của Chánh Pháp

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

¨ BÁO CHÁNH PHÁP SỐ 100 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 10

¨ NHỚ THẦY, NẮNG TRƯA... (thơ Phù Du), trang 12

¨ ƯNG VÔ SỞ TRÚ NHI SANH KỲ TÂM (Ns. TN. Trí Hải), trang 13

¨ THƯ MỜI LỄ HIỆP KỴ CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM GHPGVNTNHK (Hội Đồng Điều Hành), trang 14

¨ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG... (thơ Tánh Thiện), trang 16

¨ NỘI DUNG 28 PHẨM KINH PHÁP HOA (Ht. Thích Thiện Siêu), trang 17

¨ XUÂN MUỘN HAY HOA MUỘN (thơ TN. Huệ Trân), trang 19

¨ BỐN TRƯỜNG HỢP CỦA HIỆU LỰC CẦU NGUYỆN (Thích Nhuận Châu), trang 20

¨ NÓI VỀ CÁI CHẾT... (thơ Pháp Hoan), trang 24

¨ THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2564 (TT. Thích Thiện Long), trang 25

¨ PHẬT TỬ ĐỐI TRỊ DỊCH BỆNH (Nguyên Giác), trang 26

¨ SỐNG TỈNH THỨC (thơ Nguyên Ngộ), trang 29

¨ CUỘC SỐNG CHÍNH LÀ HIỆN TẠI (Nguyễn Minh Tiến), trang 30

¨ NƯƠNG VỌNG HIỂN CHÂN – Câu Chuyện Dưới Cờ (Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi), trang 32

¨ HỘI AN NAM PHẬT HỌC TRUNG KỲ, t.t. (Nguyễn Lang), trang 33

¨ RỜI XA (thơ Minh Đạo), trang 36

¨ VỀ MỘT THIỀN HỮU VÀ 4 CHỮ VÔ THƯỜNG THỊ THƯỜNG (Nguyễn Văn Sâm), trang 37

¨ TÂM TÌNH TRONG MÙA DỊCH BỆNH CORONA (thơ Thích Đồng Trí), trang 38

¨ LÒNG SÂN HẬN THẬT ĐÁNG SỢ (Đào Văn Bình), trang 39

¨ THÔNG BÁO & PHIẾU GHI DANH KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 10 (TK. Thích Tuệ Phát), trang 42

¨ STORY OF THE BIKKHU FROM THE COUNTRY OF THE VAJJIS (Daw Tin), trang 44

¨ SÓNG LỚN (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 45

¨ EVE ENSLER, ĐÓA SEN VƯƠN LÊN TỪ BÙN (Huỳnh Kim Quang), trang 46

¨ THƯƠNG VỀ CỐ QUỐC, THẢM KỊCH (thơ Diệu Viên), trang 50

¨ LUÂN HỒI TRONG KINH PHÁP CÚ (TM Ngô Tằng Giao), trang 51

¨ CÓ NGỜ GÌ KHÔNG (Du Tâm Lãng Tử), trang 55

¨ NẤU CHAY: HỦ TIẾU NAM VANG (Diệu Thảo) trang 57

¨ TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 58

¨ CHUYỂN TỪ THỞ SANG NUỐT (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 60

¨ XUÂN XA MẸ (thơ Lưu Lãng Khách), trang 61

¨ MỘT BÀI THƠ CỦA NHÀ SƯ BUDDHADASA BIKKHU (Hoang Phong), trang 62

¨ HÌNH ẢNH LỄ ĐỘNG THỔ XÂY CẤT TĂNG XÁ CHÙA BÁT NHÃ (Dzũng Nguyễn), trang 64

¨ ĐỌC VĨNH HẢO: LỜI CA CỦA GÃ CÙNG TỬ (Nguyên Giác), trang 66

¨ ĐỘNG MỐI TỪ TÂM (Truyện cổ Phật giáo), trang 68

¨ THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI SINH HOẠT CÓ MẶT CHO NHAU 8 (Tâm Thường Định), trang 70

¨ CÓ NGỜ GÌ KHÔNG (thơ Tiểu Lục Thần Phong), trang 72

¨ CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN ĐẠO (Tiểu Lục Thần Phong), trang 74

¨ TRI ÂM (Phan Quỳnh Trâm), trang 76

¨ NÚI XANH MÂY HỒNG – chương 3 (Vĩnh Hảo), trang 77

¨ THƠ CHỈ LÀ THƠ (thơ Nguyên Hậu), trang 80



http://chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/Muc%20luc%202020/CP%20so%20100%20(03.20).htm