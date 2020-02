Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Tiệc mừng Xuân Canh Tý, Kỷ Niệm 25 Năm ngày thành lập trường

Westminster ( Thanh Huy )- - Như thường lệ hằng năm Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tọa lạc số 14171 Newland ST, Thành Phố Westminster, đều tổ chức tiệc mừng Xuân.

Tiệc mừng Xuân Canh Tý 2020 đã được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2020 tại Nhà Hàng Dimond Seafood Palace 2 trên đường Brookhurst.

Tham dự buổi tiệc ngoài quý Thầy, Cô giáo còn có một số quý vị quan khách, thân hữu, quý vị phụ huynh, các cơ quan truyền thông.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm do Thầy Võ Văn Thiệu điều hợp,

Tiếp theo Thầy Huỳnh Phổ, Chủ Tịch Ban Quản Trị lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn sự đóng góp tích cực của qúy vị phụ huynh, qúy thầy cô giáo đã liên tục nhiều năm qua phục vụ cho việc duy trì và phát huy văn hóa Việt tại quê người. Trong dịp nầy Ông cũng giới thiệu những thành viên trong ban quản trị.

Nhân dịp nầy Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã vinh danh, tặng quà lưu niệm cho các Thầy Cô xuất sắc, gương mẫu và thâm niên, trong đó có: Giáo Viên Xuấr Sắc cho niên khóa 2019-2020 là Cô Phạm Loan Anh; Giáo Viên Gương Mẫu là Thầy Võ Thanh Nhàn.

Cô giáo dạy10 năm: Cô Nguyễn Ngọc Hạnh, dạy 15 Năm: Cô Nguyễn Đoan Trang và Nguyễn Trúc Lệ.

Trên 20 Năm có các Thầy Cô: Thầy Văn Tường, Cô Lâm Xuân Thu, Cô Mai Ngọc Huệ, Cô Nguyễn Hoàng Diệu, Cô Crystal Trần…





Ngoài ra TTVHVN cũng vinh danh Nhà Giáo Nguyễn Hữu Bào, một trong các người làm giáo dục đã soạn thảo các sách Giáo Khoa cho bậc Tiểu Học từ buổi đầu tiên của thời Đệ Nhất Cộng Hoà cho đến tháng Tư năm 1975.

Thầy Nguyễn Hữu Bào đã cùng Nhà Giáo Bùi Văn Bảo hợp soạn sách “Tập Làm Văn” đã được Bộ Giáo Dục VNCH dùng cho các em học sinh. TTVHVN đã được Thầy Nguyễn Hữu Bào cho phép trích lại các đoạn văn hay, ngắn gọn , tiếng Việt trong sáng trong các sách của ông đã xuất bản để làm tài liệu trong các Sách Giáo Khoa do TTVHVN biên soạn tại Hoa Kỳ.

Trong dịp nầy Phu nhân của Thầy Huỳnh Phổ cũng đã lên trao tặng các Thầy Cô giáo món quà lưu niệm đầu Xuân do chính bà tự tay làm để tặng.





Được biết Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam hiện có khoảng 700 học sinh từ mẩu giáo đến lớp 8, có lớp đặc biệt về Văn, Sử , Địa, Trung Tâm thành lập đến nay đã 25 năm, hiện tại gồm có một Ban Quản Trị do Ông Huỳnh Phổ làm Chủ Tịch và những thành viên trong đó các Thầy, Cô. Đặc biệt tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam có một Ban Giảng Huấn toàn những thầy cô đều tốt ngiệp sư phạm từ Việt Nam trước 1975 hoặc tại Hoa Kỳ.

Đồng hương muốn tìm hiểu về Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam xin vào trang Web: www.TTVHVN.com hoặc điện thoại ( 714 ) 423-7208.