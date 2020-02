Đơn I-539 Mới Thay Đổi Ra Sao? Nên gọi"người ngọai quốc bất hợp pháp" hay "di dân không giấy tờ"?

Lê Minh Hải

Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Kể từ ngày 24 tháng Hai năm 2020, những du khách ngọai quốc, sinh viên ngọai quốc và công nhân ngọai quốc tại Hoa Kỳ muốn gia hạn hoặc thay đổi diện chiếu khán (visa) phi di dân sẽ phải trả lời những câu hỏi về việc sử dụng những phúc lợi công cộng của họ trong thời gian ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, những người phi di dân kể trên không hợp lệ để xin những phúc lợi này, chẳng như Trợ cấp Y tế (Medicare), tem phiếu thực phẩm (food stamp) và những lọai trợ cấp tiền mặt khác.

Đơn I-539 mới cần dùng đến khi nộp đơn xin gia hạn hoặc chuyển đổi diện sau ngày 23 tháng Hai. Đơn mới có một trang đưa ra những câu hỏi về Những Phúc Lợi Công Cộng, đặc biệt là về những sự trợ giúp tiền mặt. Những người phi di dân không được phép nhận những phúc lợi công cộng, vì thế họ cần đánh dấu vào ô ghi hàng chữ "Không, tôi đã không nhận bất cứ phúc lợi công cộng ghi ở trên".

Tuy nhiên, đôi khi, một văn phòng dịch vụ xã hội, một bệnh viện hay một cơ quan cung cấp nhà ở có lòng nhân ái muốn cấp một vài phúc lợi công cộng nhưng không biết rằng những người phi di dân không hợp lệ được nhận những phúc lợi như vậy. Đơn I-539 đòi hỏi phải chi tiết hóa những phúc lợi công cộng đã nhận. Những người phi di dân nếu nhận những phúc lợi công cộng có thể mất diện hợp pháp của họ tại Hoa Kỳ và tạo những rắc rối không thể tái nhập cảnh trong tương lai.

Những sinh viên và du khách quốc tế không nên nhận những phúc lợi công cộng từ liên bang, tiểu bang, quận hạt hoặc từ bất cứ những cơ quan chính phủ ở địa phương tại Hoa Kỳ. Những phúc lợi này bao gồm những chương trình như Trợ Cấp Y Tế (Medicare/Medicaid), Phụ Cấp Lợi Tức An Sinh Xã Hội (tức Supplemental Social Security Income), Trợ Cấp Cho Những Gia Đình Có Con Nương Cậy (tức Aid to Families with Dependent Children), tem phiếu thực phẩm (food stamp), và trợ cấp nhà ở.

Những sự hợp tác giữa các cơ quan dịch vụ xã hội của tiểu bang và Sở di trú USCIS và Bộ Ngọai Giao sẽ dễ dàng giúp cho các nhân viên di trú biết được người nào đã nhận những phúc lợi công cộng. Việc nhận những phúc lợi công cộng cho thấy cá nhân này không thể thực hiện những cam kết tài chánh của họ và sẽ làm cho họ không còn hợp lệ ở lại Hoa Kỳ.

Nên gọi"người ngọai quốc bất hợp pháp" hay "di dân không giấy tờ"?

Qúy vị muốn dùng chữ nào: Người Ngọai Quốc Bất Hợp Pháp? Di Dân Bất Hợp Pháp? Những Người Bất Hợp Pháp? Di Dân Không Giấy Tờ? Di Dân Không Được Phép? Hay "người ở đây bất hợp pháp?". Một nhà lập pháp ở tiểu bang Colorado đã đề nghị thay từ ngữ "người ngọai quốc bất hợp pháp" với chữ "di dân không giấy tờ".

Ông Trump đã dùng từ "người ngọai quốc bất hợp pháp" ít nhất năm lần trong diễn văn vào ngày Đất Nước Đòan Kết (State of the Union) gần đây. Một số người bảo thủ nói rằng tên gọi "người ngọai quốc bất hợp pháp" rất công bằng và mọi người đều hiểu vì đã được dùng trong nhiều thập niên bởi các nhà làm luật, chánh án và báo chí. Nhưng, những người khác nói rằng lọai từ ngữ này làm hạ phẩm giá người di dân. Trong năm 2015, tiểu bang California đã bỏ chữ "người ngọai quốc" trong bộ luật lao động.

Dân biểu Joaquin Castro của tiểu bang Taxas đã đệ trình một dự luật trong tháng Bảy năm 2019 nhằm thay thế hai từ ngữ "người ngọai quốc" và "người ngọai quốc bất hợp pháp" với hai từ ngữ "người có quốc tịch nước ngòai" và "người có quốc tịch nước ngòai không có giấy tờ". Ngược lại, năm 2018, Bộ Tư Pháp đã gửi một Ghi Chú đến các công tố viên liên bang để nhắc nhở họ nên dùng chữ "người ngọai quốc bất hợp pháp" thay vì dùng chữ "không có giấy tờ".

Thông tấn Associated Press phát hành một quyển sách về phong cách hướng dẫn cho hàng trăm nguồn tin tức của họ. Trong năm 2013, họ quyết định ngưng dùng chữ "bất hợp pháp" để nói về một người nào đó. Họ nói rằng chỉ có hành động là bất hợp pháp, nhưng con người không bất hợp pháp.

Ngày Chiếu Khán Di Dân Đáo Hạn

Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ có trách nhiệm ấn định những ngày chiếu khán (visa) di dân đáo hạn mỗi tháng. Nếu một đơn bảo lãnh được nộp trước ngày đáo hạn thì những đương đơn hợp lệ để chuẩn bị được phỏng vấn xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ.

Thí dụ, ngày đáo hạn của tháng Ba cho diện bảo lãnh F1 của các con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ là ngày 8 tháng Mười năm 2013. Những đơn bảo lãnh diện F1 được nộp trước ngày 8 tháng Mười năm 2013 được xem là "đáo hạn" và sẵn sàng chuyển sang các thủ tục xin chiếu khán. Những đơn bảo lãnh nộp sau ngày đáo hạn sẽ phải chờ thêm thời gian.

Đối với diện bảo lãnh F1, thời gian chờ đợi hiện nay khỏang sáu đến bảy năm. Không có cách nào Bộ Ngọai Giao có thể nói chính xác được. Điều này tùy vào có bao nhiêu người thực sự xin chiếu khán.

Từ lúc nộp đơn cho đến ngày đáo hạn sẽ có nhiều việc xảy ra ảnh hưởng đến số chiếu khán và ngày đáo hạn. Số đương đơn xin chiếu khán có thể thay đổi vì số thành viên gia đình quyết định không di dân nữa, hoặc vì người bảo lãnh qua đời, hoặc ly hôn, hay có thêm con cần thêm tên vào số người được bảo lãnh đang chờ để phỏng vấn.

Nhu cầu xin chiếu khán có thể dao động từ tháng này sang tháng khác và sẽ ảnh hưởng đến ngày đáo hạn. Gần cuối mỗi tài khóa, số chiếu khán được cấp mỗi năm thường gần hết , vì thế ngày đáo hạn thường di chuyển rất chậm, hoặc ngừng lại, hay lùi ngược lại.

Khi nhu cầu xin chiếu khán từ một quốc gia đặc biệt nào đó vượt quá số chiếu khán được cấp giới hạn mỗi năm, thì quốc gia này được xem là đã đăng ký xin chiếu khán quá hạn định và chiếu khán không thể được cấp nữa.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Số chiếu khán di dân có thể được cấp mỗi năm là bao nhiêu?

- Đáp: Luật cho phép Hoa Kỳ cấp đến 675.000 chiếu khán thường trú mỗi năm. Số chiếu khán này bao gồm các lọai chiếu khán đòan tụ gia đình theo thứ tự ưu tiên, chiếu khán làm việc và một số chiếu khán đa dạng khác. Ngòai ra, còn có những lọai chiếu khán luôn có sẵn dành cho những diện bảo lãnh vợ/chồng, cha mẹ và con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.

- Hỏi: Điều gì đang xảy ra cho lọai chiếu khán F4 bảo lãnh anh chị em? Hai tháng trước, ngày đáo hạn là tháng Hai năm 2007. Nhưng trong thánh Hai và tháng Ba, ngày đáo hạn bị lùi lại tháng Bảy năm 2006.

- Đáp: Việc gia tăng quá nhiều số người xin chiếu khán đã làm cho ngày đáo hạn bị chậm lại hoặc bị lùi lại kể từ tháng Hai năm 2020. Ngày đáo hạn bị lùi xuống tháng Bảy năm 2006 có thể tiếp tục trong vài tháng nữa. Điều này xảy ra tương tự cho ngày đáo hạn của những đương đơn tại Trung quốc có diện bảo lãnh F4.

- Hỏi: Trong 9 tháng vừa qua, diện F2A của thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng và con nhỏ được Đáo Hạn (Current) ngay và không cần phải chờ đợi. Tại sao việc này có thể xảy ra?

- Đáp: F2A là diện bảo lãnh ưu tiên thứ hai được miễn giới hạn số chiếu khán cho mỗi quốc gia, do đó không có thời gian chờ đợi. Đó là lý do tại sao diện bảo lãnh F2A đã được Đáo Hạn trong vài tháng vừa qua.

