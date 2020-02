Thông Tin Thẩm Mỹ: Máy Móc Dùng Trong Tiệm Thẩm Mỹ

Tại những trung tâm thương mại, những trang quảng cáo trên máy điện toán, báo chí thời trang thẩm mỹ, cũng như vô số các cửa tiệm, mỗi năm có hằng ngàn những sản phẩm, những máy móc mới ra lò có liên quan tới ngành thẩm mỹ, được sản xuất và bày bán trên nước Mỹ cho các chuyên gia hay trung tâm thẩm mỹ. Nhưng, xin các bạn lưu ý, những sản phẩm, hay máy móc này có thể chưa từng được cơ quan kiểm soát FDA cho phép, hay thử nghiệm. Nếu bạn mua, bán, dùng cho người khách những sản phẩm này, có thể bạn đã làm việc ngoài phạm vi hành nghề của một nhân viên thẩm mỹ, làm việc với bằng hành nghề được cấp phát bởi Hội đồng Thẩm Mỹ (HĐTM).

Trên thực tế, HĐTM không có thẩm quyền xác định về sản xuất hay bán các máy móc sản phẩm dùng trong ngành thẩm mỹ. Chuyên viên thẩm mỹ phải tự biết liệu họ có thể sử dụng những máy móc, sản phẩm này mà không vi phạm luật hành nghề thẩm mỹ về vệ sinh và an toàn. Bộ luật kinh doanh&nghề nghiệp (B&F), phân đoạn 7316 (b) và (c) xác định phạm vi làm việc của ngành thẩm mỹ chuyên nghiệp và chăm sóc da có bằng hành nghề được yêu cầu giới hạn sự làm việc ở tại chỗ đã được cho phép B7F 7317 (b) và (c). Ngoài ra, những người làm việc với bằng hành nghề được cấp phát bởi HĐTM bị cấm hành nghề y khoa, hay giải phẩu, những công việc loại bỏ, phá hủy, rạch, đâm vào da, hoặc dùng điện có ảnh hưởng tới bắp thịt, theo luật California phần 991.

Bạn sẽ vượt ra ngoài phạm vi làm việc với bằng hành nghề thẩm mỹ khi sử dụng máy móc, vật dụng nào làm chảy máu, bầm tím, sưng phồng, hay lỡ loét, bất kể những quảng cáo của những hãng sản xuất các sản phẩm máy móc đó.

Đây là một số điều cần lưu ý, xem xét trước khi mua máy móc dùng trong tiệm thẩm mỹ của bạn:

-Máy móc đó có ghi danh với cơ quan FDA, tuân theo những qui tắc của FDA hay không.

-Phải biết rõ máy móc mà bạn muốn mua dùng theo quảng cáo của họ có được phân loại rõ ràng. Ví dụ: một số máy móc loại 2, và toàn bộ loại 3, theo phân loại của FDA đều nằm ngoài phạm vi cho phép dùng trong ngành thẩm mỹ.

-Máy có được chứng nhận an toàn không? Có mang nhãn UL, CSA, hoặc CE được ghi rõ trên máy hay trên dây điện (Power cord)

-Hãng sản xuất có bảo đảm trách nhiệm trên máy không?

-Bạn có giấy hướng dẫn cách vệ sinh, khử trùng máy hay không?

-Máy có bị khách hàng chỉ trích gì không?

Nếu bạn không hiểu biết rõ, nên hỏi chi tiết từ nơi sản xuất máy trước khi mua dùng cho khách hàng của bạn, vì một khi bạn dùng cho khách, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm chứ không phải nhà sản xuất máy móc bạn mua dùng.

Hãy thật cẩn thận khi làm việc với bằng hành nghề của bạn.

Theo The Board of Cosmetology