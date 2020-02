Tu Viện Đại Bi Vừa Làm Lễ Nhập Tự Tại Thành Phố Garden Grove

Garden Grove (Thanh Huy)- - Tu Viện Đại Bi (mới) tọa lạc tại số 13852 đường Newland St., Thành Phố Garden Grove CA, 92844 do Ni Trưởng Thích Nữ Như Tịnh làm Viện Chủ, Ni Sư Thích Nữ Chơn Viên làm Trụ Trì đã long trọng tổ chức Lễ Nhập Tự vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020.

Tham dự buổi lễ có hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng hàng ngàn đồng hương Phật tử, một số đại diện các hội đoàn, Gia Đình Phật Tử, các cơ quan truyền thông.





Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh và tham dự có quý Hòa Thượng: Thích Phước Thuận, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Tuyên, Thích Tịnh Từ, Thích Nhật Quang, Thích Tâm Vân, Thích Thiện Long, Thích Như Thành, Thích Tịnh Diệu, Thích Minh Mẫn, Thích Minh Hồi, Thích Minh Dung, Thích Giác Pháp, Thích Giác Sĩ, Thích Nhật Huệ, Thích Tuệ Uy, Thích Như Thành… cùng chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng. Ni Trưởng Thích Nữ Như Tịnh, Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa cùng quý Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và tự viện Nam California và các Tiểu Bang lân cận.

Quan khách có Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Bác Sĩ Michael và phu nhân là Dược Sĩ Linh Bùi cùng một số quý vị mạnh thường quân.

Điều hợp chương trình Thầy Thích Đức Trí,





Mở đầu buổi lễ với nghi thức cung nghinh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện.

Tiếp theo nghi thức niệm Phật cầu gia bị là nghi thức chào cờ, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, các vị anh hùng liệt nữ, các Thánh tử đạo đã hy hiến cuộc đời vì đạo pháp và dân tộc.

Tiếp theo Diễn văn khai mạc Lễ Nhập Tự của Ni Trưởng Viện Chủ. Sau lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử, Ni trưởng tiếp: “Hôm nay, đất trời Cali hiền hòa, nơi Tu Viện Đại Bi nầy lòng người luôn mở rộng thênh thang. Chúng con vô cùng xúc động khi được hòa mình giữa khung cảnh thanh tịnh trang nghiêm, dưới sự quang lâm chứng minh của chư tôn Thiền Đức Tăng, chư tôn Thiền Đức Ni cùng vơiù sự có mặt đông đảo của các mạnh thường quân đồng hương Phật tử, cùng nhau nguyện cầu ánh hào quang của chư Phật bao trùm vạn cõi, rọi sáng vô minh hướng chúng sanh đến bờ giác ngộ. Đó là nguồn động lực khích lệ chúng con trên bước đường dấn thân hoằng dương chánh pháp.





Tu Viện Đại Bi được thành lập tại Thành Phố Sânta Ana vào năm 2012, sau một thời gian sinh hoạt trong khu chánh điện vốn là một nhà kho củ, không đủ sức dung chứa với số lượng Ni chúng và Phật tử ngày càng đông đảo. Chúng con cũng không giám ước mơ sẽ có cơ hội trùng tu xây dựng chánh điện mới, chỉ biết gởi gắm lời nguyện cầu.

Nhưng thật may mắn thay, điều ước mơ chân thành đó dường như chạm được vào lòng từ mẫn của mười phương Tam Bảo, Chư Long Thần Hộ Pháp Già Lam Thánh Chúng, chúng con đã tìm được mảnh đất tâm linh mới, và đó là nơi trang nghiêm cho đại chúng tịnh tu tam nghiệp, trau dồi Giới, Định Tuệ là mái ấm cho những người con Phật tìm về sau những giờ làm việc mệt nhọc, được có nơi khang trang tụng kinh, lễ sám, tìm lại sự an lạc cho thân tâm và cầu phước báu cho thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh, đồng thời cũng là nơi ươm mầm Phật pháp cho các thế hệ mai sau.





Tuy nhiên những thiếu thốn về tiền tài, vật chất còn đó, những khoản nợ lớn từ ngân hàng, những số tiền mượn tạm từ các chùa, các mạnh thường quân Phật tử xa gần cần phải trả, những se thắt lo âu khi nghĩ đến chúng con có đủ khả năng để duy trì hoàn thành công trình Phật sự to lớn nầy không? Nhưng chúng con vẫn cố gắng hết sức mình phụng sự Tam Bảo, không ngại khó nhọc, lao tâm, lao lực trong bước đầu thành lập ngôi Già Lam nầy. Chỉ mong đón nhận sự đồng cảm hoan hỷ của chư tôn thiền đức, sự yêu thương, đóng góp chia xẻ của các mạnh thường quân Phật tử xa gần. Từng sự đóng góp nhỏ của các Phật tử sẽ làm nên ngôi Phật Điện nguy nga, nhiều sự chung tay của các mạnh thường quân sẽ kết thành ngôi Già Lam tráng lệ, và một tâm niệm chân thành của quý vị sẽ dựng nên một ngôi chùa trang nghiêm, làm nơi nương nấu tâm linh ngàn đời cho bản thân chúng ta, cùng thế hệ con cháu mai sau có duyên lành gieo hạt giống Bồ Đề vược sông mê quay về bờ giác…”

Tiếp theo lời phát biểu của Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa, Ni Trưởng cảm ơn ban tổ chức cho Ni Trưởng có lời kính nguyện đến Ni Trưởng Tu Viện Đại Bi, Đạo Thọ Miên Trường để làm cây đại thọ che chở cho hàng hậu duệ, Chúc Ni Trưởng Viện Chủ chân cứng đá mềm, vượt qua những thử thách trần gian “Hành Như Lai Sự, Tác Như Lai Xứ.”

Tiếp theo là lời Đạo Từ của HT. Phước Thuận, HT. Nguyên Trí, HT.Tịnh Từ, HT. Thiện Long, HT. Minh Tuyên… trong lời đạo từ các ngài cầu chúc cho Tu Viên Đại Bi mãi mãi là nơi quy tụ đông đảo như ngày nhập tự hôm nay, Nguyện cầu Chư Phật mười phương, Chư Long Thần Hộ Pháp phù hộ cho ngôi tu viện Đại Bi ngày càng hưng thịnh, cầu chúc Ni Trưởng Viện Chủ, Ni Sư Trụ Trì cùng Ni chúng luôn luôn an lành để tiếp tục con đường tu học, hoằng dương chánh pháp.





Sau cùng Ni Sư Chơn Viên thay mặt ban tổ chức lên cảm tạ Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị quan khách, qúy vị mạnh thường quân quý đồng hương Phật tử cùng các cơ quan truyền thông. Đặc biệt Ni Sư cảm ơn ông bà BS. Micheal Đào người đã cho Tu Viện mượn một số tiền là $4,500,000 để cộng với số tiền mà một số mạnh thường quân đã cho mượn cho đủ $ 7,500,000 để mua ngôi nhà thờ nầy tạo dựng thành Tu Viện Đại Bi.

Trong dịp nầy, Nghị Viên Phát Bùi cũng đã lên phát biểu, ông rất vui mừng là trong Thành Phố Garden Grove có thêm một Tu Viên Đại Bi, nhân dịp ngày nhập tự ông trao bằng tưởng lệ đến Viện Chủ Tu Viện Đại Bi và bằng tri ân đến BS. Micheal Đào cùng phu nhân là người đã hết lòng yểm trợï để trong thành phố có một cơ sở mới đó là Tu Viện Đại Bi.

Tiếp theo Nghi thức Lễ Nhập Tự do Hòa Thượng Thích Phước Thuận chủ lễ cùng qúy chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng cử hành lễ.

Sau lễ nhập tự, ban cung nghinh cung thỉnh chư tôn giáo phẩm trở lại trai đường thọ trai và lễ cúng dường trai tăng, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do tu viện khoản đãi.

Được biết chương trình lễ nhập tự kéo dài trong 3 ngày kể từ ngày Thứ Bảy và kết thúc vào chiều Thứ Hai với buổi giảng pháp của Thượng Tọa Thích Pháp Hòa.

Hiện tại Tu Viên cần phải tu bổ bên trong chánh điện, sửa sang một số công trình, vì đây là một nhà thờ nay trở thành một ngôi chùa, do đó nên tu viện tha thiết kêu gọi sự chung tay góp sức hổ trợ dù chỉ một khoản tịnh tài rất nhỏ của qúy vị cũng giúp được tu viện trả nợ cho ngân hàng và những khoản tiền mượn từ các mạnh thường quân và quý đồng hương Phật tử.

Mọi chi tiết xin liên lạc: (714) 763-6691, (714) 277-7941, (714) 600-8854. Quý đồng hương có thể gởi check hay money order xin đề: TU VIỆN ĐẠI BI, P.O BOX 4305 Westminster, CA 92684.