Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Lễ Chào Cờ Đầu Năm Xuân Canh Tý-2020, Tưởng Nhớ ngày sinh nhật Huân Tước Baden-Powen người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo

Garden Grove, Nam California (Thanh Huy) - - Theo thông lệ hằng năm vào dịp đầu Xuân các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đều tổ chức lễ chào cờ đầu năm để gíup các em gìn giữ và bảo tồn truyền thống văn hóa cũng như tập tục Việt Nam và đây cũng là dịp tưởng nhớ đến ngày sinh nhật của Huân Tước Baden-Powen người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo.

Được biết, trong những năm gần đây, Phong Trào Hướng ĐạoViệt Nam tại Hoa Kỳ thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nan đã gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhưng các Trưởng cũng như các Phụ Huynh và các em Hướng Đạo Sinh thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã một lòng giữ vững tinh thần, duy trì những sinh hoạt theo đúng lời hứa và Luật Hướng Đạo, trong tinh thần “hướng đạo sinh coi nhau như anh em như ruột thịt”, nhờ vậy mà trong mọi sinh hoạt đã vượt qua những khó khăn trở ngại.

Lễ chào cờ đầu năm đã trở thành một truyền thống nhắc nhở cho các em biết về về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và những phong tục tập quán qua hơn 4000 năm văn hiến





Lễ chào cờ Lần Thứ 27 đã được tổ chức tại Garden Grove Park, lễ chính thức khai mạc vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2020.

Tham dự lễ chào cờ có hàng ngàn các Trưởng, các em hướng đạo sinh thuộc các ngành và qúy phụ huynh.

Các Liên Đoàn tham dự gồm có: Liên Đoàn Chi Lăng 1279, Liên Đoàn Trưởng Trình Cẩm Hạnh; Liên Đoàn Chi Lăng Foundation, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Song Tuấn Tú Charles; Liên Đoàn Hoa Lư, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Hoàng Sơn; Liên Đoàn Lam Sơn, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Tiến Minh; Liên Đoàn Lạc Việt, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Thượng Tân; Liên Đoàn Quang Trung Ngọc Hồi, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Thoại; Liên Đoàn Trần Hưng Đạo, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Thiện Tân; Liên Đoàn Trùng Dương, Liên Đoàn Trưởng Trần Michael, Liên Đoàn Trường Sơn, Liên Đoàn Trưởng Quân Đỗ; Liên Đoàn Văn Lang, Liên Đoàn Trưởng Trân Đặng; Liên Đoàn Vạn Kiếp, Liên Đoàn Trưởng Trần Thu Hà.

Hướng Đạo Trưởng Niên có: Làng Bách Hợp Quảng Tế: Làng Bách Hợp San Diego; Làng Bách Hợp Vạn Kiếp, Gia Đình Bách Hợp Nam Cali;

Ngoài ra còn có quý Trưởng trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam gồm có:

Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Trần Quang Thanh Trang đến từ (Canada); Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Trưởng Lê Linda đến từ (Texas); Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Trưởng Võ Tố Quỳnh đến từ (Canada); Tổng Thư Ký, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ (California); Thủ Quỹ, Trưởng Nguyễn Đức Trí đến từ (Canada); Kiểm Soát Viên Tài Chánh/Financial Auditor Trưởng Bùi Vân Khanh; Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ; Trưởng Nguyễn Tammy;





Ủy Viên Đại Diện Chi Nhánh Đức, Trưởng Nguyễn Ngọc Anh; Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Trần Xuân Đức; Cố Vấn Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam: Trưởng Vĩnh Đào, Trưởng Lê Đức Phẩm; Ủy Viên Liên Lạc & Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Hồ Đăng; Ủy Viên Truyền Thống – Văn Hóa Trưởng Nguyễn Tấn Hưng đến từ (Texas); Trưởng Ban Huân Chương & Khen Thưởng, Trưởng Nguyễn Đoàn; Trưởng Ban Tu Thư Trưởng Nguyễn Tiến Minh; Trưởng Ban Thông Tin Liên Lạc, Trưởng Lê Minh Lý, Trưởng Ban Phát Triển, Trưởng Trần Chí Hồng Tiên; Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương, Nội Lệ và Tổ Chức Bầu Cử Trưởng Nguyễn Tư Nhân; Ủy Viên Media Trưởng Võ Thiện Toàn (Maryland); Ủy Viên Trang Nhà/Web Site Commissioner: Trưởng Tô Lân

Miền Tây Nam Hoa Kỳ: Thư Ký, Trưởng Nguyễn Tân; Ủy Viên Truyền Thống Văn Hóa, Trưởng Trần Michael…

Đại diện chính quyền địa phương có Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Chủ Tịch Học Khu Westminster Nguyễn Thế Thủy, cùng các cơ quan truyền thông.

Đặc biệt có vị khách danh dự đó là Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn, ông cũng là một cựu Hướng Đạo Sinh tại Việt Nam trước năm 1975.

Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca do các em Hướng Đạo Sinh thực hiện.

Sau nghi thức chào cờ các em đã thay nhau đọc 3 lời hứa và 10 điều luật hướng đạo, trong 3 lới hứa hướng đạo đó là: "Hướng Đạo Sinh tuyệt đối trung thành với tín ngưỡng, tâm linh, quốc gia và tổ quốc tôi, Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo Luật hướng đạo."

Sau chào cờ như thường lệ là “băng reo hướng đạo” Mừng sinh nhật Tước Baden-Powen.





Tiếp theo là lời chào mừng và cảm ơn của Trưởng Đặng Ngọc Trân, trưởng ban tổ chức, mở đầu trưởng cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách, quý trưởng, quý vị phụ huynh, các cơ quan truyền thông cùng tất cả các em hướng đạo sinh đã tham dự lễ chào cờ truyền thống năm nay.

Sau đó là lời phát biểu của Trưởng Tammy Nguyễn, Đại Diện Miền Tây nam Hoa Kỳ, trưởng nói: “… Lễ Chào Cờ Đầu Năm là một truyền thống rất tốt đẹp mà Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã cố gắng hết sức liên tục và đều đặn tổ chức trong 27 năm qua, không ngoài mục đích giúp các em Đoàn Sinh -các thế hệ sau tại hải ngoại-hiểu biết thêm về những nét đẹp của truyền thống, văn hóa, dân tộc Việt.”

Trước thềm năm mới xin kính chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, thịnh vượng và nhiều thành công.

Nhân dịp nầy, chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến

Quý Liên Đoàn, quý Liên Đoàn Trưởng, quý Trưởng Niên, Đoàn Sinh, Phụ Huynh của 11 Liên Đoàn và thân hữu đã hội tụ về đây trong cùng một màu áo của Miền Tây Nam Hoa Kỳ tham dự Lễ Chào Cờ Đầu Năm.





Cám ơn Ban Thường Vụ và Ban Cố Vấn Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam đã hỗ trợ tinh thần, và sự bảo trợ tài chính của Trưởng Lê Đức Phẩm và Trưởng Trần Xuân Đức, cùng tất cả quý Trưởng các Ban thuộc Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam và Ban Điều Hành Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ Nguyễn Từ Huấn.

Cuối cùng, Miền TNHK chân thành tri ân đến Hội Tinh Thần Trần Văn Khắc đã đứng ra bảo trợ về việc mua bảo hiểm cho Lễ Chào Cờ Đầu Năm này cũng như các sinh hoạt của Miền trong thời gian qua và sắp tới. Sau đó trưởng mời một vị đại diện cho Hội Tinh thần Trần Văn Khắc lên trao một món quà lưu niệm từ Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Ban Tổ Chức Chào Cờ Đầu Năm 2020.

Tiếp theo lời phát biểu của Trưởng Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, sau những lời chào mừng và cảm ơn, Trưởng kể “Câu Chuyện Dưới Cờ” nói về “Ngày Lễ Mẹ”.

Lời phát biểu của Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn, Cô cảm ơn ban tổ chức, cô cho biết địa điểm tổ chức nằm trong địa hạt mà cô là Nghị Viên, trong dịp nầy cô cũng đã tặng bằng tưởng lục đến ban tổ chức ngày chào cờ đầu năm.

Sau đó lời tâm tình của Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn, ông nói: “ cám ơn phong trào hướng đạo Việt Nam đã gìn giữ văn hóa Việt Nam đó là điều rất tốt cho thế hệ trẻ.





Nói về mình ông cho biết, từng là một hướng đạo sinh ở Việt Nam trước khi vượt biên đến Mỹ. Đối với ông, những bài học khi đi hướng đạo cùng tình huynh đệ và tình bạn là những thứ ông mang theo mình suốt đời. Hướng đạo và quân đội có một thứ rất giống nhau, đó là phục vụ một điều gì cao cả như phục vụ đất nước. Ông cho rằng mình rất may mắn vì được gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ để phục vụ nước Mỹ. Ông cho biết, là người gốc Việt đầu tiên được vào vị trí Phó Đề Đốc, nhưng biết chắc chắn mình không phải là người cuối cùng làm được điều đó. Ông còn khích lệ các đoàn sinh cố gắng theo đuổi mơ ước của mình và một ngày nào đó Hoa Kỳ sẽ có tổng thống gốc Việt đầu tiên.

Cuối cùng, ông dặn các đoàn sinh phải biết trân trọng những thứ rất quý với văn hóa Việt Nam là đạo đức nghề nghiệp và tình cộng đồng. Ông còn dặn các em phải quý cuộc sống hiện tại, quý mến các huynh đệ và cho rằng những khoảnh khắc đó là vô giá, không có gì thay thế được.”

Sau phần nghi thức khai mạc, phần Tế lễ cổ truyền, Ban tổ chức mời quý quan khách, các Trưởng Niên, các Liên Đoàn Trưởng tập trung về trước Bàn thờ Tổ Quốc trên bàn thờ có chữ Tổ Quốc thật lớn với đầy đủ hoa qủa, hương đèn, Bên cạnh bàn thờ có cây nêu tấm phướng. Sau 3 hồi chiếng trống, nghi thức tế lễ cổ truyền do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Văn Lang thực hiện trong những bộ quốc phục cổ truyền trước bàn thờ Tổ Quốc có chánh tế, phó tế, văn tế theo đúng lễ nghi, đây cũng là dịp nhắc nhở cho các em biết về lễ nghi phong tục mà cha ông từ ngàn xưa đã duy trì cho đến hôm nay nhất là tại xứ người để các em tiếp tục duy trì và phát huy cho các thế hệ tiếp nối.





Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ và hướng dẫn các trò chơi theo từng ngành do các Liên Đoàn thực hiện.

Trong lúc nầy Ban tổ chức mời các Trưởng dùng cơm trưa do các Liên Đoàn khoản đãi.

Sau khi dùng cơm trưa các em có dịp nghe Phó Đề Đốc tâm tình, trong phần nầy các em sẽ nêu ra những câu hỏi để Phó Đề Đốc trả lời, có em hỏi làm sao để ông có được ngày hôm nay?

Ông cho biết, “cùng gia đình đã từng là người tị nạn chính trị ở đảo Guam sau khi Sài Gòn thất thủ hồi năm 1975. Tại đây, ông thấy các binh sĩ Lục Quân cùng các thủy thủ giúp đỡ người tị nạn. Điều đó trở thành động lực giúp ông gia nhập Hải Quân và trả lại ơn cho nước Mỹ.

Khi mới vào Mỹ, gia đình ông chỉ có một tháng để học khóa tiếng Anh cấp tốc và ông vào thẳng lớp 11. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Huấn chưa nhập ngũ được vì chưa có quốc tịch…

Ông khuyên các em nên biết đam mê những gì mình muốn làm và nên biết khiêm nhường. Theo ông, khiêm nhường không có nghĩa là yếu đuối vì giúp ông biết nhìn nhận mình sai chỗ nào và có thể phát triển nhờ điều đó…”

Tiếp tục chương trình với phần tdiễn văn nghệ.

Lễ chào cờ kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Hướng Đạo Việt Nam sau năm 1975 bị cấm hoạt động tại quê nhà. Sau đó, một số các đơn vị hướng đạo đã được thành lập tại các Trại Tỵ Nạn và một số quốc gia trên thế giới. Để có một tiếng nói chung, Hội Nghị Trưởng tại thành phố Costa Mesa, tiểu bang California Hoa Kỳ vào năm 1983 (còn được gọi là Hội Nghị Costa Mesa), Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam đã được thành lập, gồm có 4 Chi Nhánh là Canada, Pháp, Đức, Australia; 4 Miền tại Hoa Kỳ là Miền Đông Hoa Kỳ, Miền Trung Hoa Kỳ, Miền Tây Bắc Hoa Kỳ và Miền Tây Nam Hoa Kỳ; và Hướng Đạo Trưởng Niên.