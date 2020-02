Cộng Đồng Tình Báo Mỹ Cảnh Báo Nga Cố Can Thiệp Bầu Cử 2020 Ở Mỹ

WASHINGTON – Viên chức đứng đầu an ninh bầu cử của cộng đồng tình báo Hoa kỳ đã công bố bản tóm tắt gửi các nhà lập pháp vào tuần qua cảnh báo rằng cộng đồng tình báo tin là Nga đã thực hiện các bước để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 với mục đích giúp TT Trump thắng cử, theo 3 nguồn tin thông thạo vấn đề này nói với hãng thông tấn CNN.

Bản tóm tắt vào tuần qua, được lãnh đạo bởi viên chức an ninh bầu cử Shelby Pierson và lần đầu tiên được tường trình bởi báo The New York Times, diễn tả bức tranh tổng quát về các nỗ lực của Nga, gồm tin tặc, vũ khí hóa truyền thông xã hội và tấn công vào hạ tầng cơ sở bầu cử, theo một trong các nguồn thông thạo nói trên cho biết.

Các tóm tắt cho biết Nga rất ủng hộ Trump, nhưng việc giúp Trump không phải là điều duy nhất họ đang cố gắng làm vì nó cũng được thiết kế để đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của quá trình bầu cử, theo nguồn tin nói trên cho biết thêm.

Bản tóm tắt của Pierson không được nhận bởi cả TT Trump hay Dân Biểu Cộng Hòa Hạ Viện, theo các nguồn tin nói với CNN.