Thành Phố Và Học Khu Garden Grove Hợp Tác Tổ Chức Sự Kiện Nghệ Thuật 'Art In The Park'

Thành phố Garden Grove, phối hợp cùng Học khu Garden Grove (GGUSD) mang đến cộng đồng sự kiện nghệ thuật ‘Art in the Park’ tổ chức năm thứ 2 vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng Ba, 2020, từ 11:00 giờ đến 2:00 giờ trưa, trong khuôn viên Village Green park, tại địa chỉ 12732 Main Street.

Sự kiện cộng đồng miễn phí năm nay sẽ bao gồm các hoạt động mới cho mọi lứa tuổi thưởng thức, bao gồm Trạm LEGO®, được tổ chức bởi LUGOLA (Nhóm LEGO® của LA); DIY mini-koinobori, còn được gọi là thả diều cá chép bay Nhật Bản, dẫn đầu bởi cựu hoc sinh GGUSD Tiffany Le; một lớp học nấu ăn của người Bỉ do một đầu bếp chuyên nghiệp đảm nhận; và trải nghiệm ‘Paint and Sip’ (tạm dịch 'Thưởng rượu và Hội họa') với lệ phí là $15/người với nghệ sĩ địa phương Melissa Murphy và SteelCraft Garden Grove Beachwood Brewing. Thời gian là 11:30 đến 12:30 trưa, hoặc 1:00 giờ trưa đến 2:00 giờ trưa. Đăng ký giới hạn cho 50 người tham gia mỗi phiên. Để đăng ký, hăy truy cập ggcity.org/artinthepark.





Sự kiện lần này sẽ có Phòng trưng bày nghệ thuật của học sinh Học khu Garden Grove, trưng bày các tài năng nghệ thuật của học sinh lớp K-12. Các hoạt động khác bao gồm hàng thủ công tự làm; xem những người vẽ tranh tường; nghệ thuật temporary art installations; và cùng thưởng thức ẩm thực của các nhà hàng địa phương.

Sự kiện 'Art in the Park' là một nỗ lực nhằm xây dựng hình ảnh Thành phố Garden Grove, đồng thời thúc đẩy sứ mệnh ReImagine Garden Grove đến gần cộng đồng hơn. Sự kiện tạo mối quan hệ đối tác từ học khu Garden Grove, giúp củng cố và hỗ trợ mục tiêu của Thành phố để tiếp tục nâng cao sự hiện diện và khác biệt về nghệ thuật của mình tại Quận Cam.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc về Ban phục vụ cộng đồng tại (714) 741-5200, hoặc truy cập ggcity.org/artinthepark.

Để cập nhật sự kiện và để xem hình ảnh của sự kiện nghệ thuật, hãy truy cập Facebook Thành phố @GardenGroveCityHall.