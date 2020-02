Hội Thân Hữu Bình Thuận Tân Niên Hội Ngộ Mừng Xuân Canh Tý 2020

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Hội Thân Hữu Bình Thuận đều tổ chức tiệc Tân Niên Hội Ngộ, đón mừng Xuân mới, đây là dịp họp mặt lớn trong năm để quý đồng hương Bình Thuận và thân hữu xa gần có dịp gặp nhau cùng chung vui ngày Xuân và trao cho nhau những tin tức vui buồn, đồng thời cũng là dịp để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tại quê nhà trong thời thơ ấu…

Buổi họp mặt mừng Xuân năm Canh Tý 2020 được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 tại nhà hàng Dimond Seafood Palace Restaurant số 8058 Lampson Ave, Thành phố Garden Grove.

Tham dự buổi họp mặt ngoài số đông đồng hương, thân hữu còn có một số quý hội đoàn bạn, một số các cơ quan truyền thông.

Quan khách có: ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ; ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; ông Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại và phu nhân; ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Ky và phu nhân;ø Giáo Sư Nguyễn Châu, Trưởng Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng và phu nhân, ông là người sáng lập và hướng dẫn đoàn văn nghệ Dân Tộc Lạc Hồng trong nhiều năm qua theo chiều hướng bảo tồn và phát huy văn hóa cổ truyền dân tộc; Giáo Sư Lê Khắc Anh Vũ, Luật Sư Thanh Mai, ông Nguyên Duy và nhà văn Văn Bền, Đại Việt Cách Mạng Đảng…





Điều hợp chương trình tổng quát: Kỹ Sư Tạ Trung, Tuyết Minh và Quang Thái.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ban hợp ca Bình Thuận phụ trách, tiếp theo Ban tổ chức mời Giáo Sư Monte Ung, Nguyễn Văn Tạo, Tạ Trung lên trước bàn thờ Tổ quốc làm lễ dâng hương, trong lúc dâng hương. KS. Tạ Trung đã đọc bài văn tế có đoạn như: “Hởi ơi! Pháo Tết nổ dập dồn/ Lòng Xuân buồn da diết/ Chốn tha phương, lòng vọng về cố quốc/ Nơi quê nhà còn lắm nổi đau thương. Nhớ quê xưa! Mấy ngàn năm vốn lãnh thổ dân Chiêm/ Nay đã trở thành gian san đất Việt/ Đường Phú Hải cây rợp bóng xanh tươi/ Đất Mũi Né cát xây đồi trùng điệp/ Chợ Bình Hưng nhộn nhịp, mây Thương Chánh lượn lờ/ Làng Vĩnh Thúy chơ vơ /Biển Nhà Thờ biên biếc/ Trên đất liền, đầy dạ cụm thanh long/ Dưới biển cả no lòng khay sò điệp/ Sông Cà Ty, người đua thuyền lướt ván mãi vui chơi/ Núi Tà Cú, kẻ vượt dốc leo đồi không mỏi mệt/ Lầu Ông Hoàng, Hàn Mạc Tử trăng rọi lối tình yêu/ Ga Mường Mán, Mộng Cầm gió ru chiều tiễn biệt.

Đã có địa linh, Ắt sinh nhân kiệt,



Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Ngu Í…ngọn viết thần sầu/ Vũ Anh Khanh, Trần Thiện Hiệp, câu thơ trác tuyệt/ Nhạc nào ai sánh kịp Trần Thiện Thanh/ Ca may kẻ ngang cùng Nguyễn Hữu Thiết/ Nhật Trường, Mỹ Thể tiếng hát ngọt du dương/ Trần Vũ Anh Khoa, lời ca buồn da diết.

Nhưng than ôi!

Tháng Tư đen gây khổ nhục buồn thương/ Làn sóng đỏ tạo tai ương nghiệp chướng/ Cuộc đổi dời khốc liệt thê lương/ màn dâu bể đoạn trường thảm thiết/ Bình Thuận lắm đổi thay khắc nghiệt/ Việt Nam nhiểu nổi chua cay/ Đất Phan Thành bao mộng ước không tròn/ Trại Cà Tót lắm anh hùng bức tử/ Vọng tương lai lòng khôn xiết ngậm ngùi/ Nhìn qu1a khứ dạ chẳng nguôi bi thiết/ Kẻ ra đi mừng Xuân trên đất lạ, nào hết xót xa/ Người ở lại đón Tết giữa quê nhà lòng luôn hoài niệm.

Cuối xin ơn trên,

Độ trì cho Bình Thuận mãi trường tồn/ Thương xót giúp Việt Nam luôn bất diệt.

Chúng con nay xin khấn nguyện/ Hồn tiên tổ có hay/ Xin về đây chứng giám.





Tiếp theo ông Hội trưởng Tạ Trung lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự. Trong dịp nầy ông cũng đã giới thiệu đến mọi người thành phần Tân Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành Hội Thân Hữu Bình Thuận Nhiệm Kỳ2020-2022 lên ra mắt đồng hương gồm có:

Ban Cố Vấn: Hoàng Chính, Ung Thu Hà, Lê Văn Thuận, Võ Đăng sâm, Tạ Trung, Mercedes Diễm Võ (Cố vấn pháp luật).

Ban Chấp Hành gồm có: Đồng Hội Trưởng, Dr. Monte Ung, Trần Tuấn Anh, Hội Phó Ngoại Vụ, Nguyễn Văn Tạo, Hội Phó Nội Vụ, Trần Tuấn Anh, Tổng Thư Ký, Nguyễn Xuân Thủy, Thủ Quỹ, Nguyễn Hồng Thúy, ngoài ra còn có một số Ủy Viên phụ trách chuyenâ môn.

Tiếp theo là phần chúc thọ qúy cụ cao niên trong hội và lì xì đầu Xuân cho các em thiếu nhi.





Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng ăn để thưởng thức chương trình văn nghệ vui Xuân với sự đóng góp của các ca sĩ thân hữu Bình Thuận thực hiện.

Được biết Hội thân hữu Bình Thuận Hải Ngoại được thành lập từ năm 1995, cho đến nay hội có khoảng 300 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Mục đích của hội là qui tụ đồng hương Bình Thuận để tương thân, tương trợ lẫn nhau trong những trường hợp quan, hôn, tang, tề.

Ngoài ra Hội còn tham gia vào những sinh hoạt chung của cộng đồng, nhất là công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ tại quê nhà.

Mọi chi tiết liên lạc:(714) 642-9590.