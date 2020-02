Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng Nam California Tân Xuân Hội Ngộ Canh Tý 2020

Garden Grove (Bình Sa) - - Như thông lệ hằng năm Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam California đều tổ chức buổi họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ, đây là dịp để bà con đồng hương có cơ hội gặp nhau, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn, đồng thời cũng là dịp để cảm ơn quý vị mạnh thường quân đã luôn luôn yểm rợ cho những sinh hoạt của hội, nhất là đối với việc cứu trợ anh em thương phế binh Quảng Nam Đà Nẵng đang sống taiï quê nhà.

Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ năm nay đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 tại nhà hàng Diamond Seafood 2, 12181 Brookhurst, Thành phố Garden Grove.

Trước giờ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Chủ Tịch Nội Vụ lên thông báo một số tin tức cho buổi họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ.

Tham dự tiệc Tân Xuân Hội Ngộ ngoài hàng trăm đồng hương thân hữu còn có một số quý hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương bạn, các hội đoàn quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quan khách có: Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và phu nhân, Ông Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại; Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại cùng phu quân và phái đoàn; Ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ cùng phu nhân và phái đoàn; -Ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California, cùng phái đoàn, Ông Nguyễn Văn Thiệt, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Hải Ngoại và phu nhân; Ông Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam California và phu nhân cùng phái đoàn; Ông Phan Ứng Thời, Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng và phái đoàn; Ông Trần Quan An Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Hải Ngoại và phu nhân; Ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Cảnh sát Quốc Gia Hải Ngoại và phu nhân; Ông Bà Ngô Chính (Mạnh Thường Quân); Ông Bà Dược Sĩ Phạm Xuân Dũng (Mạnh Thường Quân); Ông Bà Giáo Sư Hoàng Văn Thạc, Nhà Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao… cùng các cơ quan truyền thông.





Nghi thức chào quốc kỳ Viẹt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ do ông Phan Thanh Thắng, cố vấn hội điều khiển cùng ban hợp ca của hội.

Sau nghi thức chào cờ Ban tổ chức mời ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa, Nhân sĩ Phan Như Hữu, ông Nguyễn Xuân Tửu, ông Huỳnh Phước, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Kỳ lên làm lễ dâng hương trên bàn thờ quốc tổ, trong lời khấn nguyện ông Hội Trưởng đã thay mặt cho bà con đồng hương xứ Quảng xin tổ tiên phù hộ cho quê hương sớm có tự do, dân chủ, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn, bà con đồng hương hải ngoại chân cứng đá mềm, cùng đoàn kết bên nhau, tiếp tục con đường đấu tranh để mong ngày đất nước thái bình, thịnh trị.

Tiếp theo lời chào mừng của ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa, sau những lời cảm ơn quý quan khách, qúy vị mạnh thường quân, quý hội đoàn thân hữu bạn ông nói: “Ngược dòng lịch sử tổ tiên ta đã dày công dựng nước, giữ nước trong đó ông có nhắc đến (Lý Bôn) Lý Nam Đế, sinh mệnh đế vương đã lập nên nhà nước Vạn Xuân, chỉ tiếc không gặp vận nên nhà nước Vạn Xuân không thể trường tồn.

Năm 544, Lý Bí (hay Lý Bôn, tự xưng Lý Nam Đế) lên ngôi, đặt niên hiệu Thiên Đức, lập trăm quan, dựng nước Vạn Xuân. Ông là hoàng đế đầu tiên trong lịch sử nước ta. Một vị hoàng đế đã làm cho ngoại bang phải thần phục…”

Noi gương tiền nhân, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm với quê hương đất nước.

Sau lời phát biểu của ông hội trưởng, Ban tổ chức mời quý cụ cao niên: Phan Như Hữu, Nguyễn Văn Tửu, GS. Trần Huỳnh Mính và Nguyễn Ngọc Châu, những vị nầy đã có nhiều đóng góp công sức với hội lên để Hội trao quà lưu niệm mừng tuổi thọ.

Trong lúc nầy ông Nguyễn Hoàng Diệu lên giới thiệu 2 MC chính của buổi tân Xuân Hội Ngộ đó là: Bích Ngọc và Thanh Hoài. Ban nhạc và âm thanh do Vũ Phúc.

Trưởng Ban Văn Nghệ là ơng Nguyễn Văn Mỹ, cố vấn Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng. Mở đầu chương trình văn nghệ, toàn ban hợp ca Quảng Nam Đà Nẵng lên hợp ca bản “Quảng Nam Quê Ta Ơi” (của nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác cho Quảng Nam Đà Nẵng).

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ quảng nam và thân hữu trình diễn.

Mở màn với bản “Xuân Nầy Con Không Về” do hai em Hugo và Hanna trình diễn đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn,

Sau đó Hugo và Hiếu Nguyễn với bản “Anh Không Chết Đâu Anh”,





Ban văn nghệ Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng với “Ly Rượu Mừng,” Ban hợp ca Thăng Bình cùng Đoàn Vy Hương, Phương Thảo song tấu guitar bản “Nhớ Mẹ” của Lê Minh Đảo. Đặc biệt với màn trình diễn “fashion show xuân”, do quý chị trong hội cùng thân hữu trình diễn áo dài thật điêu luyện, mọi người thể hiện được phần trình diễn qua dáng điệu nhịp nhàng hòa theo tiếng hát của ca sĩ Huy Tuấn với bài hát “Mộng Dưới Hoa” đã được tưởng thưởng những tràng pháo tay thật lớn. Tiếp tục chương trình với Ca Sĩ, Nha Sĩ Kim Loan với giọng ca điêu luyện qua nhạc phẩm “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” (Ngộ Thụy Miên). Ca Sĩ Ánh Tuyết với bản “Bến Xuân” của Văn Cao đã được đồng hương tưởng thưởng một tràng pháo tay thật lớn. Xen lẫn chương trình có phần trình diễn của Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ qua nhạc phẩm “Mùa Xuân Nào Ta Về”. Chương trình văn nghệ tiếp tục qua những nhạc phẩm về quê hương do các anh trong Võ Bị Đà Lạt, Ánh Tuyết, Minh Nguyệt, Xuân Thu… Xen lẫn chương trình có phần xổ số lấy hên đầu Xuân, phần thưởng độc đắc một TV do công ty Teletron tặng.

Kết thúc chương trình toàn thể cùng hát bản “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” (của Nguyễn Đức Quang).

Mọi chi tiết liên lạc: (714) 747-1567, hoặc email: donghuongquangda@gmail.com