Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Trao Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu

Anaheim (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Golden Sea Restaurant số 9802 Katella Ave, Anaheim vào chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đã tổ chức lễ trao Giải Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam Gương Mẫu.

Tham dự buổi lễ Ngoài các vị trong Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt còn có quý vị trong Hội Giáo Chức Việt Nam như: giáo sư Đỗ Anh Tài, GS.Vũ Ngọc Mai, GS. Quyên Di, TS Phạm Kim Long, GS. Nguyễn Song Thuận, GS. Diệu Quyên, Kỹ sư Nguyễn Vĩnh Long… ngoài ra còn cómột số quý vị giáo sư và đại diện các Hội Cựu Học Sinh Trung Học trước 1975 tại miền Nam như Trưng Vương, Gia Long, Chu Văn An, Petreus Ký, Lê Văn Duyệt v.v. các Thầy Cô đang dạy Việt ngữ tại các Trường và Trung Tâm Việt ngữ, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, quý vị pgụ hunh và học sinh, các cơ quan truyền thông.

Sau phần nghi thức khai mạc, Bác sĩ Nguyễn Anh Hoàng, Trưởng Ban Tổ Chức Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu lên chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách cùng toàn thể tham dự, trong dịp nầy Bác Sĩ cũng đã cho biệt: “Sau hơn 6 tháng làm việc kể từ khi xúc tiến soạn thảo lại cách thức nộp đơn, nội dung cấp bậc và thời điểm thi, ban tổ chức đã phải chia nhau phổ biến cuộc thi, khi thì lên đài phát thanh, khi thì phổ biến thông tin qua phương tiện truyền thông xã hội, có lúc đến tận trường Việt ngữ gặp gỡ các giáo viên và hiệu trưởng, kêu gọi quý vị quan tâm, nhờ thế mà Giải Gương Mẫu năm nay đạt những kỷ lục mới, vừa về số lượng lẫn chất lượng. Về phần thí sinh tham dự là đông nhất từ trước đến nay. Càng thú vị hơn nữa là có nhiều đơn nộp từ những địa phương xa xôi, ngoài sức phỏng đoán của ban tổ chức…”

Tiếp theo, Thầy Vũ Hoàng, Chủ Tịch Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali, lên chào mừng và cảm ơn quan khách và ông cho biết mục đích của Giải Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam Gương Mẫu ông nói: “Tuổi trẻ là rường cột, là tài nguyên vô giá của một quốc gia. Tuổi trẻ các em như những khối quặng, mới được đem ra từ các hầm mỏ, muốn cho khối quặng ấy trở thành thỏi vàng, những viên kim cương lóng lánh, cần phải trải qua nhiều giai đoạn gọt, giũa, mài thì mới có giá trị. Các em cũng vậy, muốn các em trở thành người hữu dụng trong xã hội, trở thành những nhà lãnh đạo của cộng đồng người Việt trong tương lai, hoặc giả sau này là những người trong chính quyền, thì các em phải được rèn luyện ngay từ lúc còn nhỏ. Với mục đích đó, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali, và CLB Hùng Sử Việt cùng nhau sáng lập ra Giải Sinh Viên, Học Sinh Gương Mẫu mà năm nay đã bước qua năm thứ 9…”

Tiếp theo lời phát biểu Giáo Sư TS Phạm Thị Huê (CLB Hùng Sử Việt), cô Diệu Quyên, đại diện Hội Giáo Chức những vị nầy đã ca ngợi sáng kiến tổ chức Giải Sinh Viên, Học Sinh Việt Nam Gương Mẫu, một việc làm có giá trị lâu dài, khuyến khích các thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại, không những trau dồi tiếng mẹ đẻ của mình mà còn hiểu biết về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nét văn hóa nhân bản của tổ tiên để lại, Giáo Sư Diệu Quyên cũng ca ngợi các em sinh viên, học sinh tham dự Giải và cám ơn sự khuyến khích, nâng đỡ của phụ huynh các em.

Tiếp theo Thầy Nguyễn Văn Khoa (Sáng lập, Cố Vấn) và anh Lê Nguyễn Vũ Billy (Phó Ban Ngoại Vụ) lên xướng danh các em trúng giải và mời lên sân khấu.

Trong phần trao giải có: Giải Gương Mẫu cấp 1-3, cấp 4-6, cấp 7-9, cấp 10-12. Giải Em Yêu Nước Việt, Giải Học Tiếng Việt Ở Nhà; Giải Danh Nhân Nước Việt, Giải Bên Em Đang Có Ta; Giải Honoring Character, Giải Hùng Biện, Giải Gương Mẫu cấp Đại Học, Giải Tinh Thần Nguyễn Ngọc Phú, Giải Gương Mẫu Cấp Hậu Đại Học. Có một số em được trao nhiều giải thưởng khác nhau.

Trong lúc nầy, ban tổ chức đã mời các vị giáo sư và một số quan khách, cùng các nhà bảo trợ lên trao tận tay các em những phần thưởng giá trị. Đặc biệt có hai em Nguyễn Gia Hân (Hạng Nhất cấp 1-3) và em Trương Gia Hân Emily (Hạng Nhất Giải Học Tiếng Việt Ở Nhà). Sau khi lãnh phần thưởng các em đã có lời phát biểu gây ngạc nhiên cho mọi người, nhất là em Nguyễn Gia Hân, sinh năm 2010 tại California, học sinh lớp 3 trường song ngữ DeMille Elemetary. Tuy mới 10 tuổi nhưng nói tiếng Việt lưu loát, không trật một chữ, không vấp một câu, không cần cầm giấy viết sẵn; em kể lại từ lúc bắt đầu ghi tên dự thi em “hơi hơi lo” nhưng mẹ em bảo “con cứ bình tĩnh trả lời Thầy, Cô giám khảo, cố gắng lên, sau này khi đi xin việc làm người ta cũng phỏng vấn con như vấy đó.”

Vâng lời mẹ, em cố gắng, và khi giám khảo hỏi con thích ăn món gì nhất? Hân trả lời, “Con thích ăn bánh mì trét bơ đậu phộng. Thầy giám khảo cười. Sau đó, Thầy lại hỏi con, con thích món ăn Việt Nam nào nhất? Con trả lời, con thích ăn bánh xèo. Thầy lại cười!” Em kể khá dài và lời lẽ đơn sơ mộc mạc của trẻ thơ làm mọi người thích thú.

Em Trương Gia Hân Emily sinh năm 2006 tại Parma, tiểu bang Ohio. Em đang học lớp 7 tại St Anthony of Padua. Ước mơ sau này trở thành bác sĩ chữa bịnh ung thư cho trẻ em. Em Trương Gia Hân Emily phát biểu bằng tiếng Việt trôi chảy không cần cầm giấy, “Hôm nay con rất vui và lấy làm vinh dự được đại diện cho các anh chị và các bạn lên đây phát biểu. Con được sinh ra và lớn lên ở một nơi xa xôi, ở đó cộng đồng người Việt rất nhỏ và thưa thớt nên ngoài việc học tiếng Việt ở nhà, con chỉ biết nói chuyện với ông bà và cha mẹ.

“Con không có nhiều cơ hội giao tiếp và nói chuyện cho nên con phải rất cố gắng tham dự Giải Gương Mẫu. Mặc dù thời gian nộp đơn viết bài khiến con phải suy nghĩ và chuẩn bị nhưng con vẫn thích phần Vấn Đáp vì để con có cơ hội trả lời quý Thầy, Cô Giám Khảo. Tuy vậy đầu óc con rất căng thẳng và hồi hộp, mong sao kỳ thi của mình sớm có kết quả tốt và con thấy trút được gánh nặng sau kỳ thi .

“Nhân đây con xin cảm ơn ban tổ chức, quý Thầy, Cô đã cho chúng con có một sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp cho con có nhiều cơ hội học hỏi và trau dồi thêm kiến thức cũng như phong tục tập quán của dân tộc mình. Con xin ghi ơn qúy ân nhân đã luôn sát cánh bảo trợ cho Giải Gương Mẫu ngày càng vững mạnh hơn.”

“Sau cùng, nhưng không thể thiếu, con xin gửi đến ông bà, cha mẹ lời cám ơn sâu sắc từ đáy lòng con. Ông bà, cha mẹ luôn dành cho con tình yêu thương và động viên con. Trước khi dứt lời, con xin kính chúc quý vị và anh chị em một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và mọi sự an vui. Con xin cám ơn.”

Tất cả danh sách và hình ảnh các em trúng giải được ban tổ chức ấn hành trong một tập Kỷ Yếu và trao tặng quan khách cũng như mọi người tham dự.

Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ mở đầu với bản hợp ca Ly Rượu Mừng.

Kết thúc chương trình với lời cảm ơn của ban tổ chức, trước khi chia tay mọi người còn hẹn gặp lại nhau trong kỳ phát thưởng năm 2021.