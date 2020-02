Tiệc Chay Ra Mắt Đài Truyền Hình Dalai Lama KTAV 35.6

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Dimond Seafood 1 trên đường Lampsom, Thành Phố Garden Grove vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020 một buổi tiệc chay Lễ ra mắt Đài Truyền Hình Dalailama.TV 35.6 KTAV Orange County và Los Amgeles đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử, Nhà hàng Dimond 1 không còn chổ ngồi, một số người phải đứng chung quanh để theo dõi chương trình buổi lễ.

Chúng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, HT. Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý về phía Tây Tạng có các vị Đại Sư: Tenzin Choesang, Lobsang Gyaltsen, Sonam Wangchuk, quan khách có: Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, Mục Sư David Huỳnh, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Luật Sư Trần Thái Văn, Đại Diên Dân Biểu Tyler Diệp, LS. Lê Công Tâm, Đại Diện Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Phu Nhân, Cô Cindy Trần, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ngoài ra còn có một số quý nhân sĩ Phật Giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông…

Điều hợp chương trình, Thầy Thích Đức Trí, Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và MC. Long Vân.

Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Ban Hợp Ca Chùa Khánh Hỷ cà Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.

Sau phần nghi thức, Ban tổ chức đã cho chiếu lại những hình ảnh Phật Giáo tây Tạng bị Trung Cộng Đàn Áp khi quý ngài Lạt Ma đi tìm sự tái sanh của Đức Dạt Lai Lạt Ma.

Tiếp theo Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Chùa Khánh Hỷ, Chủ Nhiệm chương trình “Chuyển Pháp Luân” của đài, thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của Chư Tôn Đức cùng quý vị quan khách và đồng hương Phật tử. Kính chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Chúng tôi hân hoan chào đón và kính chúc toàn thể quý vị quan khác và đồng hương vô lượng khương an, cát tường như ý.

Thượng Tọa tiếp: Như Đức Thế Tôn đã dạy rằng: “Này các Tỳ Kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người, hãy truyền bá chánh pháp” (Mahavagga-Đại phẩm 19,20.)

Chúng tôi thiết nghĩ sự hình thành một đài truyền hình tiếng Việt tại Orange County, nơi có số lượng người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ, không phải là một ý tưởng mới mẻ, nhưng tạo dựng một đài truyền hình chú trọng đến Phật Pháp như là món ăn tinh thần của khán thính giả trong thời điểm nầy vô cùng ý nghĩa, nó đáp ứng cho mọi giới và mọi lứa tuổi. Với mong ước được truyền đạt giáo lý Phật Đà cũng như những thông tin Phật sự, văn hoám nghệ thuật, lịch sử đến với quý khán thính giả. Những thời pháp thoại của Đức Datlai Latma và chư tôn đức Tăng Ni Việt Nam, Tây Tạng, tại Hoa Kỳ sẽ phần nào đáp ứng nhu cầu tâm linh cho cộng đồng Phật Giáo khắp nơi.

Vượt qua những trở ngại, khó khăn ban đầu, giờ đây chúng ta đã chính thức hình thành một đài truyền hình Phật Giáo được phát sóng 24/7, đó là Đài Truyền Hình Dalai Latma TV. Vẫn biết rằng, sự khởi đầu nào cũng khó khăn và nhiều thử thách, do vậy chúng tôi chắc chắn không sao tránh khỏi những khiếm khuyết về phần kỷ thuật thu phát hình trong giai đoạn nầy…

Sau đó Nhà báo Như Hảo, Giám Đốc Đài Truyền Hình Dalailama TV lên chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự nhân dịp năm mới Bà chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, quý vị quan khách và đồng hương thân tâm thường an lạc. Trong dịp nầy Bà cũng không quên kêu gọi qu1y cơ quan thương mại, quý vị mạnh thường quân hãy hết lòng yểm trọ cho Đài để Đài có điều kiện thực hiện những hoài bảo là hoằng dương chánh pháp.

Tiếp theo là lời Đạo từ của HT. Thích Minh Tuyên, HT. ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của nhóm chủ trương thực hiện đài truyền hình Dalailama TV. HT. nói: “ Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là bậc vĩ nhân không những của Tây Tạng mà còn là của Việt Nam và nhân loại…”

HT. cũng kêu gọi quý đồng hương Phật tử hãy hết lòng tiếp tay để đài được mạnh tiến trên bước đường hoằng dương chánh pháp.

Sau phần đạo từ, Thị Tưởng Tạ Đức Trí đã lên tặng bằng tưởng lệ đến quý vị Lạt Ma, trong dịp nầy ông cũng chúc mừng đài thành công trên bước đường phục vụ cộng đồng.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Ca Chùa Khánh Hỷ, một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình diễn.

Được biết: Dalai Lama TV là một tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế tại mục 501 (c) (3), được thành lập bởi Trung Tâm Phật Giáo Namgyal ở Quận Cam. Trung Tâm Phật Giáo Namgyal là một trong những chi nhánh gần đây của tu viện cá nhân của Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được thành lập vào năm 1574. Đây là Đài truyền Hình 24/7 đầu tiên với các chương trình về Phật Giáo, từ tin tức đến khám phá các ngôi chùa và tự viện trên khắp thế giới. Đài Dalai Lama TV cũng sẽ đề cao trí tuệ và giáo lý của Đức Dat Lai Lạt Ma Thứ 14, Ngài là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Thế Kỷ 20, Ngài đã được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình, và là tác giả của hơn 110 tác phẩm về Phật Giáo.

Dalai Lama TV làm chức năng như : “nhịp cầu” giúp cho hơn 2.5 triệu người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ và Canada hiểu sâu hơn những giáo lý của Đức Phật. Mục tiêu là một góc tỉnh lặng cho khán giả xem đài, với các chương trình sẽ tập trung vào việc nuôi dưỡng các giá trị đạo đức và sức khỏa tinh thần, đồng thời kêu gọi sự hòa hợp tôn giáo và hòa bình thế giới.

Dalai Lama TV hiện đang phát sóng ở Nam California trên băng tần 35.6 và trên toàn quốc Hoa Kỳ, Canada tại Galaxy 19 cũng như ứng dụng App Vietnews.

Mọi chi tiết liên lạc: Dalailama TV 12522 Brookhurst, Garden Grove. CA 92840 Điện thoại: (714) 477-1981, Email: dalailamatv35.6@gmail.com hoặc vào www.dalailama.tv