THỨ TƯ 12-2-2020 NGHỊ VIỆN EU ĐÃ THÔNG QUA EVFTA

Một dấu hiệu tốt đầu năm cho phát triển kinh tế Viêt Nam, hôm 12 tháng 2, Nghị Viện Liên Âu đã thông qua EVFTA-hiệp đinh tự do mậu dịch giữa VN và EU- tại thành phố Strasbourg của Pháp với lý do là vì “cô lập không thay đổi được Viêt Nam”. Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua EVFTA là 401 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Số phiếu thuận gấp đôi số phiếu chống, như vậy sự thắng lợi của phe thuận khá thuyết phục. Liên minh châu Âu-EU-đã gọi EVFTA là “thỏa thuận tham vọng, chi tiết, hiện đại nhất mà EU từng ký với một nước đang phát triển”.

Nhưng các nghị viên EU tuyên bố rằng các thỏa ước thương mại với Viêt Nam có thể tạm ngưng nếu Việt Nam lại vi phạm nhân quyền. Điều đó có nghiã là các nghị viện EU không quan tâm đến những vụ vi phạm nhân quyền trong quá khứ của Nhà nước Việt Nam. Theo ý kiến của Voatiếngviêt hôm 12-2, các nghị viện EU thông qua EVFTA bất chấp cảnh cáo của giới đòi hỏi nhân quyền và xã hội dân sự cho Viêt Nam:

https://voatiengviet.com/a/eu-thong-qua-evfta-bat-chap-nhan-quyen-va-xhds/5285374.html

Nhưng nhớ rằng ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị Viện EU, Bernd Lange tuyên bố: “lịch sử chứng minh rằng cô lập không thay đổi được một quốc gia. Vì vậy Nghị viện bỏ phiếu ủng hộ EVFTA….Sau đó chúng ta đẩy mạnh vai trò của EU trong vùng, đồng thời đảm bảo rằng tiếng nói của chúng ta có sức manh hơn trước….Đây là điều đặc biệt quan trọng trước những vấn đề chúng ta không đồng ý với nhau như vai trò báo chí tự do hay quyền tự do chính trị (free press and political freedom). Chúng tôi cũng mở rộng pham vi để xã hội dân sự hoạt động. Công việc của chúng tôi từ đây là làm sao thỏa thuận này được đem vào hiện thực…”, https://bbc.com/vietnamese/vietnam-51464314

Dĩ nhiên những điều phát biểu của Chủ tịch Lange rất ăn ý với người dân Viêt Nam, nhưng nó là thách đố không phải là nhỏ đối với ĐCSVN. Chúng ta hy vong vì giấc mơ một Viêt Nam hùng cường, giàu mạnh, Độc lập, Tự do, Dân chủ...của toàn dân VN hiện tại, ĐCSVN sẽ âm thầm chấp nhân kế hoach này của EU và cũng nhân cơ hội này để thoát Trung, để lột xác vứt bỏ chuyên chính vô sản, phát triển kinh tế, dân giàu nước mới mạnh.

Theo nhận định của một số chuyên viên kinh tế quốc tế, EU là một thị trường khó tánh với những chuẩn mực cao đã chính thức ghi nhận những nỗ lực cải cách, xây dưng thể chế kinh tế thị trường và phát triển bền vững của VN và quyết tâm hợp tác với VN. Trong thực tế, việc Hiêp định thương mại tư do giữa VN va EU-EVFTA-được Nghị Viện EU phê chuẩn đã mở ra cơ hội lớn thúc đẩy VN phát triển và hội nhâp kinh tế quốc tế, cũng đồng thời thách thức tính bền vững của nền kinh tế Việt Nam, một mắt khâu của chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu. Chắc chắn tinh thần của EVFTA thúc đẩy Việt Nam nỗ lực tái cấu trúc không gian thị trường của mình theo hướng tăng cường tính tự chủ, giảm lệ thuộc thị trường bên ngoài nhất là thị trường Trung Quốc và nâng cấp nền kinh tế Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry): “EVFTA, được coi là con đường cao tốc về hướng Tây, kết nối chúng ta với một không gian rộng lớn có tiềm năng hàng đầu trên thế giới cả về Tài chánh, Công nghệ và Thị trường” …Điều này cho phép chúng ta được quyền lạc quan và tin tưởng sớm muộn gì thỏa ước EVFTA cũng được đem vào hiện thực../.

Đào Như

Chicago

Feb 13-2020