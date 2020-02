Lễ Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Cố Đại Tá Trần Ngọc Thống

Westminster (Thanh Huy)- - Tại nhà quàn Peek Family Phòng số 2 vào lúc 10:30 sáng Thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020, lễ phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho cố Đại Tá Trần Ngọc Thống, Pháp Danh Đôn Thuần đã được trang nghiêm tổ chức với sự tham dự ngoài gia đình tang quyến và bạn bè thân hữu về phía quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có Cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu cùng các cựu sĩ quan đồng khóa với cố Đại Tá Trần Ngọc Thống, một số đại diện các hội đoàn quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông…

Lể phủ quốc kỳ VNCH do toán hầu kỳ Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California đảm trách thực hiện.





Trước khi nghi thức bắt đầu, cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân lên đọc qua tiểu sử của cố Đại Tá Trần Ngọc Thống, trong phần tiểu sử có đoạn cho biết: Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm 1923 tại Hà Nam Bắc Việt, kết hôn với Bà Phạm Thị Đoan (đã qua đời), ông và bà có 7 người con gồm 3 trai, 2 gái… Ông là hậu duệ đời thứ 12 của Trạng Nguyên Trần Văn Bảo, thời Nhà Mạc.

Năm 1951 nguyên là giáo chức, động viên vào khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, 1952, tốt nghiệp ra trường với cấp bậc Thiếu Úy làm Đại Đội Phó, sau đó lên làm Đại Đội Trưởng thuộc Tiểu Đoàn 30 Việt Nam lưu động.

1954: Đại Đội Trưởng Đại Đội 1 Tiểu Đoàn Danh Dự, Đệ Nhị Quân Khu Huế.





Năm 1955: Đại Đội Phó Tổng Hành Dinh, Bộ Tổng Tham Mưu, Đệ Nhị Quân Khu Huế, 1956: Trưởng Phòng Lục Quân, Nha Nhân Viên, Bộ Quốc Phòng. 1963: Trưởng Khối Huy Chương và Thăng Thưởng, Phòng Tổng Quản trị Bộ Tổng Tham Mưu. 1965: Trưởng Khối Điều Hành Quân Nhân, Phòng Tổng Quản trị, Bộ Tổng Tham Mưu. 1968: Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Quản trị Trung Ương, Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu. 1970: Phó Trưởng Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 1971: Trưởng Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 1973: Giám Đốc Nha Trừ Bị, Tổng Nha Quân Lực Bộ Quốc Phòng (đến ngày 30 tháng 4 măm 1975) Sau 30 tháng 4 năm 1975 bị tù cộng sản 13 năm qua 7 trại tù tứ Nam ra Bắc. 1991: Định cư cùng gia đình tại Orange County, California, Hoa Kỳ.

Ông đã từng theo học: Quản Trị Nhân Viên và Tổng Quản Trị cao cấp năm 1958-1959 tại Fort Harrison, Hoa Kỳ, Tốt Nghiệp Khóa Chỉ Huy Tham Mưu Đà Lạt, Năm Thứ 2 Cử Nhân Luật tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn.

Huân Chương Việt Nam:

Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, Đệ Nhất Đẳng Lục Quân Huân Chương, Anh Dũng Bội Tinh và một số huy chương quân sự, dân sự Việt Nam.

Huy Chương Ngoại Quốc:

1 Bronze Star Medal Mỹ, 1 Army Commendation Medal Mỹ, 1 Đại Hàn và 1 Thái Lan.

Tác phẩm đã xuất bản:

-Trần Trạng Nguyên Gia Phả 1968, Gia Phả Họ Trần Ngọc năm 1990, Kỷ Yếu Tổng Quản Trị/Tổng Tham Mưu 1972, -Nguyên Tắc Tổng Quản Trị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.





Sau nghi thức phủ cờ, đại diện khóa với Đại Tá Trần Ngọc Thống lên phát biểu và chia buồn cùng tang quyến, lần lược qua phần phát biểu của các niên trưởng, các hội đoàn tham dự.

Trong phần tiểu sử có đoạn cho biết: Trong suốt thời gian cư ngụ tại Nam California, Hoa Kỳ, Cố Đại Tá Trần Ngọc Thống đã tham gia sinh hoạt trong Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam với các chức vụ Chủ Tịch rồi Cố Vấn, thường xuyên tham gia vào các sinh hoạt tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, các buổi họp mặt các hội đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực VNCH, các quân trường, các Hội Đồng Hương… Ngoài ra Cố Đại Tá Trần Ngọc Thống còn quan tâm và góp ý xây dựng Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Nam California.

Đầu năm Canh Tý 2020 sức khỏe Đại Tá có phần suy giảm song tinh thần vô cùng sáng suốt và minh mẫn. Đại Tá đã thanh thản ra đi vào ngày 01 tháng 2 năm 2020 lúc 10 giờ 33 phút sáng. Đại Tá hưởng Đại Thọ 98 tuổi.





Ông ra đi cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại mất di một chiến hữu lúc nào cũng qan tâm đến công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Tang lễ của ông đã diễn ra trong hai ngày Thứ Sáu ngày 14 và Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2020 để các chiến hữu và bạn bè thăm viếng. Lễ di quan và an táng tại Peek Family vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Mọi chi tiết liên lạc tang gia: (714) 725-5539.