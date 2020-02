Thông Tin Thẩm Mỹ: Tin Khẩn Từ Hội Đồng Thẩm Mỹ

Xin lưu ý: The Department of Consumer Affairs (DCA) đã biết về một kế hoạch lừa gạt nhằm vào những người được cấp bằng hành nghề Thẩm Mỹ của các tiểu bang và có liên quan tới văn phòng DCA. Trong kế hoạch này, những kẻ lừa gạt tự nhận mình là nhân viên hoặc thanh tra viên của DCA / ban / văn phòng và cảnh cáo những người đã được cấp bằng hành nghề rằng họ đang bị điều tra, rằng bằng hành nghề của họ có thể bị đình chỉ, hoặc lệnh bắt giữ đã được ban hành dưới tên của người được cấp bằng hành nghề, và sau đó họ sẽ đòi tiền.

Quí vị đang hành nghề Thẩm Mỹ nên đọc kỹ thông báo về những vụ lừa gạt có thể xảy ra cho bạn và cẩn thận khi có người xét hỏi, tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa trước để tránh trở thành nạn nhân.

Tin từ The Board of Barbering and Cosmetology of California

THÔNG BÁO 6/4/13 - HÀNH NGHỀ THẨM MỸ LƯU ĐỘNG KHÔNG MÔN BÀI.

Hội Đồng Thẩm Mỹ vừa được tin báo về một công việc mới đang hình thành trong nghề. Trong các tạp chí chuyên nghiệp mới đây đã thúc đẩy việc đem những dịch vụ thẩm mỹ đến tận nhà thân chủ, văn phòng, khách sạn hay những địa điểm tương tự và thu lệ phí.

Hội Đồng Thẩm Mỹ cần nhắc nhở các chuyên viên thẩm mỹ rằng, dưới luật lệ của tiểu bang California về ngành hớt tóc và thẩm mỹ (bao gồm chuyên viên làm móng tay và dưỡng da), chuyên viên phục vụ về đốt điện, bắt buộc phải làm việc trong các địa điểm có môn bài. Vì vậy, bất cứ các dịch vụ nào thuộc công việc đã xác định của hội đồng mà đem phục vụ tại nhà thân chủ, khách sạn, văn phòng hay bất cứ nơi nào tương tự sẽ không được công nhận.

Nếu bạn thực hành dịch vụ nào bên ngoài các địa điểm có môn bài, tức là bạn đã hành nghề bất hợp pháp.

Đoạn 7317 của Luật Thương Mại và Chuyên Nghiệp ghi rằng:

“Bất cứ việc làm nào của cá nhân, cơ sở hay công ty, khi thực hành việc hớt tóc, làm đẹp, hay đốt điện và được trả lệ phí mà không có môn bài đang có hiệu lực được cấp từ hội đồng; hay hành nghề trong các địa điểm hoặc cơ sở lưu động, nếu không có môn bài chiếu theo luật lệ được ấn định trong chương nầy đều là việc làm bất hợp pháp. Những cá nhân có văn bằng hành nghề trong chương nầy cần phải tự hạn chế sự phục vụ với công chúng. Chỉ được làm việc tại những địa điểm có môn bài mà thôi. Bất cứ sự vi phạm nào từ chương nầy sẽ bị buộc tội hành chánh và cũng có thể bị luôn cả những tội tiểu hình.”

Xin vui lòng chú ý, rằng nếu bạn làm những dịch vụ về hớt tóc và thẩm mỹ trong các địa điểm không có môn bài, bạn sẽ có thể bị phạt $1,000.00. Thêm vào đó, nếu cứ tiếp tục làm việc bất hợp pháp như thế thì có thể bị thêm trát đòi từ nhân viên công lực và bị phạt về tội tiểu hình.

Thế nhưng, Hội Đồng Thẩm Mỹ chấp nhận một điều, trong luật lệ nầy. Đoạn 7318 của Luật Thương Mại và Chuyên Nghiệp ghi rằng:

“Khi thân chủ nào đang bị những chứng bịnh, về thể xác hay tinh thần làm cản trở sự đi lại của họ thì khi cần thiết, luật lệ trong chương nầy không cấm đoán việc các chuyên viên được gởi từ các cơ sở có môn bài đến tận nơi để phục vụ cho họ”

Xin vui lòng ghi nhớ rằng nếu bạn có thân chủ đang trong trường hợp có bịnh về thể chất hay tinh thần, làm cản trở sự đi lại của họ và cần bạn đến tận nơi để làm những dịch vụ như đã kể trên, những cuộc hẹn của những thân chủ ấy phải được ghi nhận từ cơ sở làm việc có môn bài của bạn. Nếu có sự yêu cầu của nhân viên thanh tra từ Hội đồng đến kiểm soát thì cuốn sổ hẹn ấy phải được sẵn sàng trình bày.

Tin từ Hội Đồng Thẩm Mỹ