Oscars Lần Thứ 92 Năm 2020: Phim Nam Hàn Parasite Thắng Lớn

Nhà sản xuất phim “Parasite” Kwak Sin-ae (trái) và Bong Joon-ho (phải) nhận giải Phim Hay Nhất cho phim “Parasite” trong thời gian Lễ Phát Giải Oscars lần thư 92 tại Hý Viện Dolby Theatre tại Hollywood, California hôm 9 tháng 2 năm 2020.(Photo AFP/Getty Images)

LOS ANGELES (VB) – Lễ trao Giải Oscars lần thứ 92 năm 2020 đã diễn ra lộng lẫy tại Hý Viện Dolby, thành phố Los Angeles vào tối Chủ Nhật, ngày 9 tháng 2, với Phim Parasite [Ký Sinh Trùng] của đạo diễn Bong Joon-ho giành được 4 giải lớn là chiến thắng vẻ vang cho lịch sử 101 năm nền điện ảnh Nam Hàn.

Parasite là phim ngoại quốc giành được nhiều giải lớn nhất tại Đại Hội Điện Ảnh lớn nhất thế giới Oscars. 4 Giải Oscars lớn thuộc về Parasite gồm: Best Original Screenplay [Kịch Bản Xuất Sắc Nhất], Best Director [Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất], Best International Feature Film [Phim Quốc Tế Xuất Sắc Nhất], và Best Picture [Phim Hay Nhất].

Theo bản tin của trang mạng http://world.kbs.co.kr/, đạo diễn Bong Joon-ho là người Châu Á thứ hai nhận được Giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất của Oscars. Người thứ nhất là đạo diễn Đài Loan Lý An. Cũng theo World.kbs.co.kr, Phim "Ký sinh trùng" được khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 30/5 năm ngoái, thu hút hơn 10 triệu lượt khán giả tới rạp. Đây là phim điện ảnh dài thứ 7 của đạo diễn Bong Joon-ho, sau các phim "Chó sủa không cắn" (Barking Dogs Never Bite, 2000), "Hồi ức kẻ sát nhân" (Memories of Murder, 2003) và Quái vật (The Host, 2006), "Người mẹ" (Mother, 2009), "Chuyến tàu băng giá" (Snowpiercer, 2013), "Okja."

Ngoài ra, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 10 tháng 2 cho biết thêm thông tin về phản ứng vui mừng của người dân Nam Hàn như sau.

Tuy nhiên, những lo ngại về virus và cuộc chiến về chính trị đã giảm bớt hôm 10/2 để mừng chiến thắng của đạo diễn Bong.

“Một tin vui, như một cơn mưa chào mừng, vừa tới Hàn Quốc, vốn đang chán nản, trì trệ và tuyệt vọng vì bệnh viêm phổi Vũ Hán”, AP dẫn tuyên bố của đảng đối lập chính, Đảng Tự do Hàn Quốc. Vũ Hán là tên thành phố của Trung Quốc, nơi xuất phát dịch.

Tổng thống Moon Jae-in và các cố vấn của ông bắt đầu một cuộc họp thường kỳ tràng pháo tay để mừng chiến thắng của đạo diễn Bong.

Ông Moon sau đó tweet rằng ông tự hào về đạo diễn Bong và đội ngũ nhân viên của ông, và “đặc biệt biết ơn họ vì đã mang đến sự can đảm và niềm tự hào cho những người đang cố gắng vượt qua khó khan”.

“Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để cho thế giới biết giá trị thực sự của điện ảnh Hàn Quốc”, AP dẫn lời một nhân viên văn phòng, ông Cho Sung-ho, 54 nói. “Đây là điều rất có ý nghĩa khi Giải thưởng lần này công nhận chất lượng vượt trội của điện ảnh Hàn Quốc”.

Ngoài ra, trong Lễ Trao Giải Oscars năm nay nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng Elton John đã thắng Giải Oscars về âm nhạc và ông cũng đã trình diễn bản nhạc của ông được đề cử Giải Oscars là nhạc phẩm "(I'm Gonna) Love Me Again" đã làm cho hý trường chìm đắm trong say mê.

Đêm trao Giải Oscars 2020 có thêm sự xuất hiện gây nhiều ngạc nhiên cho mọi người với 2 con mèo lạ mắt do James Corden và Rebel Wilson hóa trang. Hai tài tử này lên sân khấu để giới thiệu Giải Visual Affects.

Các ca nhạc sĩ nổi tiếng Eminem và Billie Eilish, người đoạt giải Grammy vừa rồi đều đã làm cho người nghe trong đêm trao Giải Oscars lần thứ 92 mê mẩn.

Có điều số khán giả xem đêm trao Giải Oscars 2020 tương đối ít hơn so với một sự kiện lớn của Hollywood với số lượng người xem trung bình 23.6 triệu khán giả xem Đài ABC truyền hình trực tiếp, theo CNN cho biết. Đó là mức giảm 20% so với năm ngoái, có tới 29.6 triệu người xem.

Một trong những giây phút đáng chú ý là lúc tài tử Joaquin Phoenix phát biểu trong lúc nhận Giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất. Phoenix kêu gọi mọi người yêu thương nhau nhiều hơn và uống ít bơ sữa hơn mỗi ngày. Ông ấy kêu gọi lối sống của những người giàu và nổi tiếng hãy phản ánh cách họ đóng góp vào biến đổi khí hậu.

Sau đây là các kết quả của đêm trao Giải Oscars năm 2020.

- Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất: Joaquin Phoenix trong Phim JOKER.

- Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất: Brad Pitt trong Phim ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD.

- Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất: Renée Zellweger trong Phim JUDY – WINNER.

- Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất: Laura Dern trong Phim MARRIAGE STORY.

Phim Hoạt Hình Hay Nhất Trong Năm: TOY STORY 4.

- Thành Tựu Xuất Sắc Trong Điện Ảnh: Phim 1917.

- Trang Phục Xuất Sắc: LITTLE WOMEN.

Xuất Sắc Trong Chỉ Đạo: Phim Parasite.

- Phim Tài Liệu Hay Nhất: AMERICAN FACTORY.

- Phim Chủ Đề Tài Liệu Hay Nhất: LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL).

- Biên Tập Phim Xuất Sắc Nhất: FORD V FERRARI.

- Phim Ngoại Quốc Xuất Sắc Nhất Trong Năm: Parasite.

- Achievement In Music Written For Motion Pictures: Joker.

- Achievement In Music Written For Motion Pictures: "(I'm Gonna) Love Me Again" from ROCKETMAN.

- Best Motion Picture Of The Year: Parasite.

- Achievement In Production Design: HAIR LOVE.

- Best Live Action Short Film: FORD V FERRARI.

- Achievement In Sound Editing: FORD V FERRARI.

- Achievement In Sound Mixing: 1917.

- Achievement In Visual Effects: 1917.

- Adapted Screenplay: JOJO RABBIT.

- Original Screenplay: PARASITE.