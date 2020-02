Dù Nhỏ hay Lớn, Bóng Tráng Kim Không Có Gì Đặc Biệt Khi Bay Ngoài Trời

Bóng tráng kim hình chữ có thể chồng cao đến 10 feet, người thợ điện gỡ bỏ bóng bay khỏi các đường dây điện cao 5 feet 8. Còn vấn đề tiếp theo thì sao? Còn lớn hơn nhiều.

Năm ngoái, Southern California Edison trải qua 1,022 vụ mất điện do bóng tráng kim, ảnh hưởng tới 1.07 triệu khách hàng và kết quả là có 2,123 giờ mất điện — con số này có thấp hơn hai năm trước đó một chút nhưng vẫn là năm có số vụ mất điện đứng thứ ba từ trước đến nay.

Ngày Lễ Valentine với độ gia tăng của các món quà màu mè phổ biến dẫn đến số vụ mất điện liên quan tới bóng tráng kim tăng mạnh, con số này thông thường chỉ ở mức cao nhất vào dịp các buổi lễ tốt nghiệp vào tháng Sáu. Những thợ điện của SCE như ông Jeff Seale sẵn sàng bảo vệ các nhu cầu quan trọng như cơ sở chăm sóc y tế và đèn giao thông bằng cách gỡ bỏ bóng từ các đường dây và thiết bị điện, dù là bóng cao tới 10 feet mà ông còn nhớ rõ, hoặc nhỏ hơn.

Ông Seale, nhân viên có thâm niên 30 năm của SCE, đã có kinh nghiệm 25 năm làm thợ điện nói: “Tôi gỡ bỏ bóng tráng kim từ các đường dây điện vài lần mỗi tuần hoặc gần như cách một ngày là có một vụ. Mọi người khá quen thuộc với việc gọi vào khi họ nhìn thấy bóng tráng kim. Tôi có thể nói một nửa trong số đó là bóng cũ và đã xẹp, nhưng cũng thường có bóng mới bay lên và mắc kẹt hoặc rơi xuống.”

“Bóng mới bay lên” hoặc “rơi xuống” là điều khó khăn của vấn đề có thể giải quyết dễ dàng.

Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch phụ trách An Toàn, An Ninh & Phát Triển Kinh Doanh của SCE nói rằng: “Không bao giờ thả bóng tráng kim ra ngoài trời và luôn luôn buộc chặt chúng vào vật nặng, theo luật của tiểu bang, hoặc vật gì đó chắc chắn như cái bàn. Giữ cho bóng ở trong nhà, nếu có thể được, thả ra ngoài trời có thể đe dọa tới an toàn công cộng.”

Một vấn đề mà ông Seale trực tiếp chứng kiến trong những lần tuần tra ở San Gabriel Valley.

Ông nói rằng: “Thông thường, tôi đáp lại các cuộc gọi tới một vụ mất điện hoặc đứt dây vì bóng thổi lên”.

Bóng bị nổ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi chúng làm đứt dây điện như trong 98 trường hợp vào năm ngoái, có thể gây thương tích nghiêm trọng và thiệt hại về tài sản. SCE nhắc nhở khách hàng nên tránh xa và gọi 911 nếu họ thấy dây điện rơi xuống đất.

Nói về hậu quả, chúng cũng áp dụng cho các nhân viên như ông Seale, người đem ra các dụng cụ cách điện để lấy bóng. Không phải là chuyện hiếm xảy ra khi bong bóng bị gió thổi trôi và nổ ngay trên đầu hoặc gần nhân viên tiện ích đang chuẩn bị lấy bóng đi bỏ.

Vì mối đe dọa đến sự an toàn, các vụ mất điện có thể dễ dàng tránh khỏi và gia tăng thảm họa mất điện vào tháng Hai, SCE tiếp tục chiến dịch an toàn trên khắp lãnh thổ dịch vụ để giáo dục khách hàng về thảm họa khi thả bóng tráng kim ra ngoài trời, làm đứt dây điện và còn nhiều nữa.

Và, dĩ nhiên, ông Seale đã gặp phải bóng tráng kim nhiều nhất.

Ông Seale nói: “Tôi nghĩ cành cây và lá cọ là trường hợp thường thấy thứ hai, nhưng thường liên quan tới những đợt gió mạnh nhiều hơn. Tôi nghĩ bóng tráng kim thường xảy ra hơn và là việc dễ ngăn chặn nhất.”





Lời Khuyên về An Toàn Bóng Tráng Kim

Không bao giờ thả bóng tráng kim ra ngoài trời.

Luôn buộc bóng tráng kim vào vật nặng.

Tiệm và nhà bán lẻ chỉ nên bán bóng tráng kim đã được buộc vào vật nặng đúng cách.

Người có bóng tráng kim không bao giờ được tháo vật nặng ra.

Không bao giờ cố lấy lại bóng tráng kim vướng vào dây điện hoặc thiết bị điện.

Cắt nút buộc hoặc chọc thủng bóng trước khi vứt bỏ.