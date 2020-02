TS Đinh Xuân Quân Ra Mắt Hồi Ký

Vào Thứ Bảy 15/2 Tại Westminster



WESTMINSTER (VB) -- Một tác phẩm được nhiều người chờ đợi -- Tập hồi ký "Trung Kiên với Lý Tưởng: Cuộc Phiêu Lưu Saigon-Kabul" của Tiến Sĩ Kinh Tế Đinh Xuân Quân -- theo chương trình sẽ ra mắt vào Thứ Bảy 15/2/2020 tại Westminster, Quận Cam.



Người hướng dẫn chương trình buổi ra mắt sách là nhà văn Phạm Phú Minh, cũng là người từng viết với bút hiệu Phạm Xuân Đài. Hai diễn giả sẽ nói về tác phẩm độc đáo này là sử gia Trần Huy Bích và bình luận gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Người điều hợp tổng quát chương trình sẽ là bác sĩ Quỳnh Kiều, em ruột của tác giả Đinh Xuân Quân. Chương trình sẽ có văn nghệ và thức ăn nhẹ.



Buổi giới thiệu sách sẽ thực hiện tại: Westminster Community Service Center, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 vào ngày 15/02/2020 từ 1:00pm-4:00pm.



Nhưng sôi nổi sẽ là phần câu hỏi và trả lời, vì tập hồi ký viết xuyên suốt chiều dài cả trăm năm lịch sử.



Trong khi chúng ta thấy rất nhiều tập hồi ký về thời kỳ những năm sau 1975, sách này của TS Đinh Xuân Quân sẽ kể về gia tộc họ Đinh xuyên suốt gần 100 năm lịch sử, chiếu rọi thêm ánh sáng về thời Việt Minh tan rã, dẫn tới thời kỳ CSVN truy sát người quốc gia, rồi tới thời kỳ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa, và thời kỳ sau 1975.



Trong tập hồi ký có ghi lại một số sự kiện, từ điểm nhìn và hoàn cảnh của tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua thời kỳ Hoàng Đế Bảo Đại --- trong đó, thân phụ tác giả Định Xuân Quân là cụ Đinh Xuân Quảng từng giữ các chức Bộ Trưởng trong nhiều nội các của Thủ Tướng Nguyễn Phan Long, Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ Tướng Trần Văn Hữu, Thủ Tướng Hoàng Thân Bửu Lộc -- trở về nghề thẩm phán dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, soạn thảo Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa và tranh cử Quốc Hội lập Hiến (1966-1967)...



Chuyện kể từ điểm nhìn tác giả Đinh Xuân Quân ghi nhận từ những ngày thơ ấu, chứng kiến những sóng gió trong gia tộc họ Đinh trong thời Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, được cơ duyên đi du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, khi ra tù may mắn vượt biên thoát, vào làm việc cho một số dự án Liên Hiệp Quốc về phát triển kinh tế các quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam...



Tác giả Đinh xuân Quân sinh 1943 tại Vinh, nơi thân sinh Thẩm phán Đinh xuân Quảng làm việc. Ông tiêu biểu cho thanh niên thành thị, sinh sống và đào tạo tại Saigon, trong thời kỳ Pháp đang rút ra khỏi VN, Cộng Sản toan tính xâm chiếm miền Nam và Hoa kỳ và đồng minh đang nhẩy vào VNCH. Ông sống trong một thời kỳ khó khăn của lịch sử Việt Nam, là nạn nhân của chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây.



Đinh xuân Quân học tại Paris – Đại Học Sorbonne I, tại Đại Học Temple ở Philadelphia, Hoa kỳ và tại Viện Đào Tạo của Ngân Hàng Dresdner Bank, Đức, Frankfort am Main. Với vốn đào tạo này ông mong được tham gia xây dựng hậu chiến Việt Nam. Tác giả Đinh xuân Quân trở về phục vụ tại Quỹ Phát Triển Kinh tế trực thuộc Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam cho tới khi CS xâm chiếm miền Nam vào năm 1975.



Sau ba năm tù về tội tổ chức vượt biền và cải tạo vì là công chức Saigon, ông cũng như nhiều người Việt khác đã đi tìm tự do qua hành trình phiêu lưu “Thuyền Nhân,” mà gần nửa triệu người đã thà bỏ mạng trên biển còn hơn sống dưới chế độ Cộng Sản.



Tại Hoa kỳ ông vào ngành phát triển quốc tế đi xây dựng xứ người, mong ngày nào có dịp trở về Việt Nam đóng góp và cũng để trả nợ cho nước Mỹ đã cho ông tỵ nạn. Cuốn sách này là cuộc hành trình phiêu lưu từ Saigon đến Kabul, đi xây dựng xứ người tại Phi châu đến Á châu và Âu châu.



Ông phục vụ trong các dự án của Ngân Hàng thế Giới và của Liên Hiệp Quốc. Ông tham gia vào USAID của Bộ Ngoại Giao với chức vự “Senior Economic Adviser”, được đưa đến làm việc tại nhiều nước nguy hiểm nhất như Afghanistan, Iraq, Nam Sudan, Kosovo, Liberia vv., hầu cám ơn Hoa kỳ đã cho ông tỵ nạn và cơ hội sống trong một xứ tự do.



Ông giữ nhiều chức cố vấn từ địa phương đến cố vấn cho Thứ trưởng, Bộ Trưởng, cho Văn phòng Thủ Tướng, Văn phòng Tổng Thống, và nhiều chức vụ khác.



Tác giả Đinh xuân Quân là chứng nhân, cho đọc giả thấy những gì xẩy ra khi ông làm việc tại các nước xa xôi trong các chương trình viện trợ, lúc nào cũng “nhập gia tùy tục” trong công việc hay nhập môi trường và phải đối phó với các thể chế khác nhau, cùng lúc thẳng thắn nói lên những điều “khó nghe” như để cho nông dân tự do bán lúa chứ không phải bán cho quốc doanh. Vì đã sống dưới chế độ cộng sản cho nên không có hoàn cảnh nào quá khó với ông ta. Được sinh ra và giáo dục trong hệ thống và các gía trị VNCH, tác giả Đinh xuân Quân cố kết các giá trị Đông - Tây với các đức tính mạnh mẽ về đất nước, gia đình, trách nhiệm và đức tin. Vì vậy có sự hối thúc mạnh mẽ trà ơn lại cho Hoa Kỳ.



Tác giả trong cuộc phiêu lưu, đi nhiều nước trên thế giới từ Saigon đến Kabul muốn kéo quý vị đọc giả tham gia vào các chuyến đi xây dựng xứ người cùa ông, đã từng sống và cố sống một cách oanh liệt xứng đáng làm người dân Việt.



Tác giả Đinh xuân Quân cộng tác với nhiều truyền thông, với BBC, RFI và VOA tiếng Việt, nhiều báo chí trên mạng và tham gia các chương trình bình luận kinh tế chính trị trên các truyền thông tại Hoa Kỳ.