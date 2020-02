Garden Grove Tìm Kiếm Mạnh Thường Quân Bảo Trợ Chương Trình Tuyên Dương Sinh Viên Đại Học 2020

Hằng năm cứ vào dịp đầu Xuân, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp Hội An đều tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ, tiệc tân Xuân năm Canh Tý 2020 được tổ chức tại nhà hàng Dimond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurs, Thành Phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020, Hội cựu học sinh Trần Quý Cáp, Hội An Nam California do cựu học sinh Trần Văn Căn làm hội trưởng đã được quý Thầy Cô và các cựu học sinh tín nhiệm nên bầu anh làm Hội trưởng liên tục trong nhiều năm qua để tiếp tục duy trì những sinh hoạt của hội.