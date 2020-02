Casino Entertainment trân trọng kính mời quý vị đến tham dự chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề Nụ Cười Đầu Xuân sẽ ra mắt quý khán thính giả vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 3 năm 2020 lúc 6 giờ chiều tại Pechanga Summit.

Bên ngưỡng cửa mùa xuân, khi cây cỏ đâm chồi nảy lộc, khi những nụ hoa đang hé nụ đón chào xuân mới, thì hẳn không gì thích thú bằng sắm sửa những bộ áo mới thanh lịch rực rỡ muôn màu, đồng thời điểm trên gương mặt những nụ cười thật tươi để đón xuân sang. Và để những nụ cười ấy càng thêm tươi tắn, không gì thích hợp bằng sự đóng góp của những màn văn nghệ tưng bừng, hào hứng của chương trình nhạc sống Nụ Cười Đầu Xuân. Để đem lại niềm vui toàn diện cho quý vị, chúng tôi quy tụ các nam nữ danh hài nổi tiếng khắp năm châu nhằm đưa quý vị từ chuỗi cười nắc nẻ này đến tràng cười vỡ rạp khác. Xen vào đó sẽ là những nụ cười đủ kiểu với tài pha trò đa dạng của các nghệ sĩ hài kịch nổi tiếng xưa nay như Chí Tài, Hồng Đào, Bảo Liêm, Bảo Vy, Quang Minh, Trấn Thành, Lê Giang, Duy Khánh. Chương trình vui xuân cũng sẽ thiếu sót nếu không có sự góp mặt của thành phần nam nữ nghệ sĩ trẻ đẹp duyên dáng với lối trình bày điêu luyện cuốn hút. Quý khán thính giả ưa chuộng văn nghệ gồm cả những người yêu dòng nhạc Boléro chắc sẽ khó quên buổi chiều văn nghệ này khi thưởng thức các giọng ca như Phượng Vũ, Tố My, Giang Hồng Ngọc, Hoàng Thúy Vy, Bảo Quốc, Hồng Loan, Phan Đình Tùng, Quang Linh, Quốc Thiên, Hari Won, Hồ Trung Dũng. MC Thanh Tùng với lối giới thiệu duyên dáng kết hợp cùng Uyển Nhi sẽ dẫn chương trình qua từng tiết mục để đưa khán thính giả từ những trận cười vỡ rạp đến những giây phút tươi vui du dương của các ca khúc trong một buổi chiều tháng ba khó quên . Phần hòa âm cho chương trình Nụ Cười Đầu Xuân sẽ do ban nhạc Headline Band phụ trách.

Ban tổ chức dành toàn quyền. Quý vị có thể mua vé tại số (714) 982-6666 hay online tại www.casinoentertainment.shop. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Pechanga Resort Casino tại số (888) 810-8871 hay online tại pechanga.com.

Cho dù quý vị trù hoạch một buổi họp cho 50 người, một đám cưới cho 100 người, một buổi đại tiệc cho 1,000 thực khách hay một chương trình nhạc hội huy hoàng tráng lệ, không gian tổ chức các buổi sinh hoạt mới – Pechanga Summit – có đủ mọi thứ mọi người cần để thực hiện bất kỳ sinh hoạt nào. Các nhà giải trí, các buổi nhạc hội, những sinh hoạt thể thao ‘live’, những ‘show’ trưng bày giới thiệu sản phẩm, những đám cưới, hay bất kỳ những nhóm đông người nào, đều hiện đang có một diện tích rộng tới 40,000 sq ft để đặt sử dụng.

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến hơn 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.

The Live Show: The First of Spring Laughters

Casino Entertainment cordially invite you to attend the Live Show “Nụ Cười Đầu Xuân” (First of Spring Laughters) that will be introduced at the Pechanga Summit on Sunday, March 1st, 2020 at 6:00pm.

At the doorstep of Spring time, when the vegetation is pushing new growth, when the new flowers are blossoming to welcome spring, there is nothing more exhilarating than putting on chic and colorful and elegant new clothes as well as smiling brilliantly to greet spring. And in order to add more jest to those smiles, there’s nothing more appropriate than the contribution of the exciting, joyful artistic scenes of the First of Spring Laughters show. To bring you a complete happiness to you, we have invited the most beloved comedians around the globe to bring you from series of crackling giggles to rows of loud laughters. Mixed into those are the multitude of smiles before the various comedic talent of well-known comedians such as Chi Tai, Hong Dao, Bao Liem, Bao Vy, Quang Minh, Tran Thanh, Le Giang, Duy Khanh. The show of spring also cannot miss the participation of the cast of young beautiful and charming performing artists, each one with his or her own attractive style. The musical lovers, among them the Bolero fans won’t forget this evening when enjoying the voices of Phuong Vu, To My, Giang Hong Ngoc, Hoang Thuy Vy, Bao Quoc, Hong Loan, Phan Dinh Tung, Quang Linh, Quoc Thien, Hari Won, Ho Trung Dung. MC Thanh Tung will charmingly join in with Uyen Nhi to present each performer to bring the audience from hearty laughters to minutes of melodious lyrics of an unforgettable March evening. The music accompaniment for the First of Spring Laughters will be provided by the Headline Band.

Management reserves all rights. Tickets may be purchased at (714) 982-6666 or online at www.casinoentertainment.shop. For more information, please call (888) 810-8871 or visit at pechanga.com.

Whether a guest’s plans include a meeting for 50, a wedding for 100, a banquet for 1,000 or a concert for the ages, the new event space – the Pechanga Summit - has everything one needs to bring an event to life. Entertainers, concerts, live sporting events, trade shows, weddings, or any large group now have a 40,000-square foot area to book.

About Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the number one casino in the country by USA Today and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway, whether for the day or for an extended luxury stay. Offering more than 5,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseño Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com . Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino