Hội Chợ Hoa Lan Năm 2020 Tại Westminster Mall

Westminster (Thanh Huy) - - Như thông lệ hằng năm Hội Hoa Lan Newport Habor đều tổ chức trưng bày và bán hoa lan tại lầu 2 gần JC Penny trong Westminster Mall. Hội chợ hoa lan năm nay được tổ chức trong ba ngày kể từ Thứ Sáu ngày 7 đến Chủ Nhật, 9 tháng 2 năm 2020. Ngoài Hội Hoa Lan Newport Habor của người bản xứ, Hội Hoa Lan Việt Nam, Hội Nhiếp Ảnh và Cây Cảnh (Bonsai) Việt Nam cũng được tổ chức trong địa điểm này.

Các gian hàng trưng bày và bán hoa lan đã chuẩn bị từ nhều ngày trước đó, giờ khai mạc đã diễn ra lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, đông người đã chờ sẵn để vào thưởng ngoạn và mua những giò lan đẹp. Nhiều đồng hương đã chọn mua những chậu lan đất màu sắc rất tươi, bên cạnh những chậu lan Sunset Valley trông thật đẹp mắt, giá bán mỗi chậu $35. Phần đông những người đến đây là những người chuyên về chơi lan, vì vậy nên thấy cành lan nào lạ đẹp la mua ngay. Sở dĩ người ta đến đây sắp hàng sớm để mua lan, nếu vào trể thì những chậu lan đẹp không còn nữa





Chúng tôi đi một vòng các gian hàng trông thật đẹp mắt, cành lan nào cũng đẹp, cách thức thật mỹ thuật nên đã làm cho người xem không muốn xa rời.

Đặc biệt có một gian hàng của người Việt Nam chồng là người Mỹ đến từ San Jose cho chúng tôi biết, hai ông bà hiện có một vườn lan lớn trên miền Bắc Cali chuyên về trồng các loại lan, vì vậy, ai đến mua lan bà cũng chỉ dẫn một cách rất tường tận về việc chăm sóc và cách trồng lan. Bà cho địc chỉ để đồng hương ai thắc mắc về Lan gọi đến bà để bà hướng dẫn, Bà nói: “Tôi không muốn quý vị mua lan của tôi rồi về để nó bị chết”. Gian hàng của bà được rất nhiều người chiếu cố. Ở đây, các loại lan có giá thấp nhất từ $20, có những chậu lan Úc cây nhỏ, hoa vàng và thơm thấy đề gía từ $220 đến $400/chậu. Ngoài ra có những chậu lan như chậu Dendrochilum Cobbiarum (Philippine) giá hàng ngàn Mỹ Kim.





Tại khu trưng bày có một căn phòng khá rộng mang số #1064 và 1066 là nơi trưng bày để chấm điểm. Trong căn phòng có gian hàng triển lãm lan của Hội Hoa Lan Việt Nam, gian hàng của Hội Hoa Lan Newport Habor, gian hàng Lan của Nhật, Đại Hàn, Philippine v.v.. trưng bày rất mỹ thuật và toàn giống lan quý hiếm. Mỗi năm, Gian hàng của Hội Hoa Lan Việt Nam do nghệ nhân Bùi Xuân Đáng sáng lập và nay do chị Đặng Hoàng Mai làm Hội Trưởng đều chiếm Giải Nhất. Năm nay khi chúng tôi vào thăm đang lúc các giám khảo chấm điểm nên chưa biết kết quả. Nhìn chung thì năm nay gian hàng của Hội lan Newport Habor do anh Bùi Mạnh Hà thực hiện nhìn thấy nỗi bậc màu sắc và mỹ thuật hơn những gian hàng khác.





Trong khu triển lãm mổi ngày người đến xem và mua lan càng đông hơn. Ngoài việc triễn lãm lan còn có những cây bonsai mà nghệ nhân đã trồng rất công phu qua với thời gian.

Tại khu triễn lãm còn bán các loại phân bón cho lan, các dụng cụ để trồng như gỗ, lọ sành sứ và sách hướng dẫn chơi lan.

Hội Chợ Trưng Bày Hoa Lan còn kéo dài sang ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật (8,9/2/2020). Thứ Bảy từ 10 AM – 8PM, Chủ Nhật từ 11AM đến 6 PM. Vào cửa miễn phí.