SUPER BOWL LIV & Giấc Mơ 50 Năm Của KC

Phải có mặt ở địa phương home town của đội banh cà na được vào tranh Super Bowl hàng năm (vào khoảng đầu tháng 2) của Mỹ, người ta mới hiểu được tỷ lệ thuận giữa lòng đam mê thể thao và "kỹ nghệ kiếm tiền" của người Mỹ.





Trải qua một hành trình dài từ ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 9 tới cuối tháng 12 hay đầu tháng giêng, 32 đội football chuyên nghiệp của Mỹ đấu đá bằng đầu óc của huấn luyện viên trưởng, và sức lực của 11 cầu thủ trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Thật ra, thời gian thi đấu chỉ có 60 phút chia làm 4 hiệp (quarters) nhưng trận đấu bị gián đoạn rất nhiều do time out, do review để xem lại trọng tài điều khiển trận đấu có chính xác; nghỉ giải lao giữa giờ, và để.. quảng cáo kiếm tiền.







Tưởng cũng nên biết tùy vào đội nào sẽ đấu trận chung kết để định giá quảng cáo. Ở Super Bolw lần thứ 54 năm nay, với 2 đội gần như ngang ngửa và đều có quyết tâm cao đưa cup về nhà, giá quảng cáo đã lên đến 5.6 triệu cho 30 giây (nửa phút) quảng cáo trong chương trình TV live của Super Bolw năm 2020.











Cuối cùng hai nhà vô địch của AFC (American Football Conference): đội Kansas City Chiefs của Missouri; và vô địch của NFL( National Football League) : đội San Francisco 49ers của California gặp nhau ở Miami Gardens, Florida để tranh giải Super Bowl lần thứ 54 chiều tối ngày 2 tháng 2 năm 2020.





Đó là một buổi chiều hàng năm duy nhất, mọi sinh hoạt của cả nước Mỹ ngừng hẳn lại trong gần 4 tiếng. Hơn 95% người Mỹ, kể cả các căn cứ quân sự Mỹ, và các Tòa Đại Sứ Hoa kỳ ở khắp nơi trên thế giới đều có chương trình TV live Super Bowl .





Sân vận động Hard Rock Stadium, ở Florida, Đông Nam của Hoa kỳ đông kín người trong một buổi chiều tối mùa Đông hiếm hoi có nắng đẹp. Hơn 65 ngàn chỗ ngồi đã sold down từ hơn hai tuần trước , trong số đó có 20% (khoảng 13 ngàn người) đến từ California ủng hộ đội San Fancisco 49ers (SF) với hy vọng vô địch Super Bowl lần thứ 6, và 21% (gần 14 ngàn người) đến từ 2 tiểu bang Missouri và Kansas để cổ vũ cho giấc mơ vô địch sau 50 năm của đội Kansas City Chiefs (KC).





Vô tình cả hai đội đều có đồng phục màu đỏ, màu của lễ Valentine vào 14 tháng 2 hàng năm. Đội SF 49ers dùng đồng phục trắng vàng, nhường màu đỏ cho đội Kansas City Chiefs, vô tình nhường cả sự may mắn, và nhường cả danh hiệu superbowl cho Missouri.









Đúng như các các ký giả thể thao, và các cựu vô địch Super Bowl nhận định, hai đội San Francisco 49ers (SF), và Kansas City Chiefs (KC) ngang ngửa về sức lực, kinh nghiệm, và tài năng, nhưng giấc mơ suốt nửa thế kỷ của Kansas City Chiefs sâu lắng hơn khát vọng vô địch lần thứ 6 của SF , nên đội Kansas sẽ chơi "nhỉnh hơn" một chút. "Một chút" trong thể thao chuyên nghiệp đủ để đánh bại đối thủ.









Q. 1 2 3 4 Total

SF 3 7 10 0 20

KC 7 3 0 21 31







Hết hiệp một, đội KC dẫn trước 7/3





Vao hiệp 2, đội SF ào lên phản công mãnh liệt, và hai đội hòa nhau ở nghỉ giải lao giữa trận đấu. (half time) (10/10)





Qua hiệp 3, đội SF giữ được khí thế của hiệp hai , chơi rất ăn ý cả hàng công, lẫn hàng thủ nên đội banh ven biển miền Tây của Mỹ đã gần như chạm tay vào cúp vô địch lần thứ 6 (ngang hàng với hai đội banh cà na đạt nhiều lần vô địch nhất (New England Patriots, và Pittsburgh Steelers). Bị sóng biển của SF tàn phá, đội KC không ghi được điểm nào trong suốt hiệp 3, bị đội SF dẫn trước 20/10 (double digit)







Tỷ số cuối hiệp 3 là cả một khoảng cách xa khá an toàn cho đội SF. Đội của California được 20 điểm, trong khi đội KC bị bỏ lại phía sau với chỉ 10 điểm. Tưởng như là "done deal", ban tổ chức mở lines cho khán giả bình chọn MVP (the most valuable player), cầu thủ chơi hay nhất trận, cho Super Bowl lần thứ 54 qua phone, qua Internet. Đội SF đã "ngủ quên trên chiến thắng… trong tầm tay" quá sớm. Các cầu thủ 49ers đã chụp hình cùng nhau trong một góc sân như những người đã nắm trong tay cup vô địch Super Bolw, trông rất giống "chưa đổ ông Nghè đã đe hàng Tổng".







Chừng như Thượng Đế muốn trị tội tự cao, khinh địch quá sớm của các cầu thủ trẻ của 49ers (đa số có thể lực nhưng thiếu tầm nhìn chiến lược, và thiếu kinh nghiệm thi đấu ở Super Bowl), vào hiệp 4, đội SF chơi rất rời rạc như những người đi chợ chiều, trong lúc đó giấc mơ vô địch trong suốt 50 năm của đội KC được nuôi dưỡng qua 3 thế hệ cầu thủ hình như chợt bùng lên, tiếp thêm thể lực cho đội KC, đặc biệt là linh hồn của đội (cầu thủ trẻ Patrick Mahomes). Chỉ trong vòng hơn 6 phút, đội KC lội ngược dòng, có 2 lần touch down ngoạn mục, dẫn lại đội SF 31/20, biến giấc mơ nửa thế kỷ thành sự thật trong sự bàng hoàng, như vừa qua một cơn ác mộng lớn nhất đời người của đội SF.







Không có Patrick Mahomes (MVP của Super Bowl 2020) giấc mơ của KC (vô địch

Super Bowl lần 2) có thể mãi mãi chỉ là giấc mơ .











Kết quả chung cuộc là 31-20 đưa cup vô địch về với đội KC sau nửa thế kỷ. Màn ảnh TV chiếu Missouri và Kansas nhảy múa, òa vở trong hạnh phúc, trong khi California bất động, buồn thiu trong tuyệt vọng.







Đó là một chiến thắng lội ngược dòng, rất xứng đáng của đội Kansas City Chiefs , một bài học nhớ đời “không bao giờ được ngủ quên khi chiến thắng nằm trong tầm tay” của đội San Francisco 49ers. Super Bowl LIV là một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử 54 năm của Super Bowl, mang về hạnh phúc chờ đợi đúng nửa thế kỷ của Missourians, và nỗi thất vọng to lớn của Californians.





Nguyễn Trần Diệu Hương

(viết theo "đơn đặt hàng" của NQK8 THP)