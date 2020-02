Madison Nguyễn



MADISON NGUYỄN - CON ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG VÀ CHÍNH TRỊ TIẾP TỤC RỘNG MỞ

Trần Phương Thy

Madison Nguyễn, Cựu Phó Thị Trưởng San Jose, bây giờ là Phó Chủ Tịch Hội Thung Lũng Điện Tử (The Silicon Valley Organization) cũng còn được gọi là Phòng Thương Mại San Jose/Thung Lũng Điện Tử (The San Jose/ Silicon Valley Chamber of Commerce). Vai trò của Madison là hỗ trợ mọi hoạt động của Hội đặc biệt là hướng dẫn các đường lối liên quan đến công chúng, ủng hộ, hoạt động chính trị, kinh tế, chiến lược phát triển và thi hành. Đây là một trong vài Hội có thế lực của đất nước Hoa Kỳ vì Thung Lũng Điện Tử là nơi có rất nhiều công ty kỹ thuật lớn hàng đầu thế giới như Google, Yahoo, Facebook, Apple…

Gia đình Madison Nguyễn

Madison Nguyễn sinh tại Nha Trang Việt Nam, lúc 4 tuổi vượt biển cùng gia đình bằng thuyền đánh cá năm 1979. Cô bé từng trải qua các trại tị nạn ở Phi Luật Tân trước khi định cư tại Hoa Kỳ. Ở tuổi đang lớn, cô làm việc cùng ba mẹ trên những cánh đồng ở vùng Central Valley của tiểu bang California để phụ giúp gia đình. Cô tốt nghiệp cử nhân đại học Santa Cruz thuộc hệ thống đại học University of California và Cao học tại đại học University of Chicago. Cô đã xuất bản cuốn sách đầu tiên “Vietnam to America: My Journey of Dreams” vào năm 2012.

Năm 2002, Madison Nguyễn lần đầu tiên bước vào con đường chính trị và đắc cử chức Ủy viên Học khu Franklin- McKinley, trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên ở California được bầu vào một chức vụ dân cử.

Ba năm sau, Madison Nguyễn được bầu vào Hội đồng Thành phố San Jose và trở thành Nghị Viên Mỹ gốc Việt đầu tiên lúc được 30 tuổi. Cô giữ chức Phó Thị Trưởng San Jose từ năm 2011 đến 2014.

Từ khi rời khỏi chính trường, Madison Nguyễn cũng rất bận rộn như khi còn làm dân cử. Cô được mời làm Giám đốc của hội Hunger at Home, một hội thiện nguyện phục vụ cho người vô gia cư và cựu chiến binh qua việc cung cấp thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho họ tại San Jose và Thung Lũng Điện Tử.

Sau một năm làm việc với Hội Hunger at Home, Madison được Chủ tịch Phòng Thương Mại Thung Lũng Điện Tử mời về giữ chức Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại.

Đến nay, Madison Nguyễn đã làm việc tại Phòng Thương Mại Thung Lũng Điện Tử được 2 năm. Bên cạnh công việc toàn thời gian này, Madison còn có chân trong Hội đồng Quản trị của hội Hunger at Home và bệnh viện Regional Medical Center, một bệnh viện lớn của San Jose.

Lý do Madison được mời vào Hội đồng Quản trị bệnh viện Regional Medical Center bởi vì sự hiểu biết và nhiệt tình của cô dành cho cộng đồng Việt Nam tại thành phố San Jose.

Bệnh viện Regional Medical Center là bệnh viện có nhiều bệnh nhân Mỹ gốc Việt Nam. Với sự hiện diện của Madison Nguyễn trong Hội đồng Quản trị, cô hi vọng sẽ gây sự quan tâm hơn đối với các bác sĩ khi chữa bệnh cho các bệnh nhân gốc Việt, đặc biệt là các vị cao niên.

Trong số các vị cựu dân cử gốc Việt, Madison Nguyễn là một trong ít người vẫn tiếp tục hoạt động và giữ một vị trí phục vụ cộng đồng. Cô vẫn liên lạc với giới truyền thông gốc Việt và cung cấp các thông tin cùng những sinh hoạt quan trọng xảy ra ở San Jose và Thung Lũng Điện Tử. Madison Nguyễn vẫn còn tiếp tục nhận nhiều lời mời tham dự các sinh hoạt cộng đồng cũng giống như khi còn là dân cử.

Vừa rồi, Madison Nguyễn được mời làm việc trong Ủy ban chỉ đạo châu Á để giúp cho tỉ phú Mike Bloomberg tranh cử Tổng thống năm 2020. Ở vai trò này, Madison cố vấn nhóm vận động tranh cử về một số vấn đề liên quan đến cử tri Mỹ gốc châu Á, đặc biệt là cộng đồng Mỹ gốc Việt. Madison Nguyễn sẽ chính thức vận động cho ứng cử viên Mike Bloomberg trong mùa bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020.





Madison Nguyễn và Mike Bloomberg





Kết luận: Từ khi bước vào con đường hoạt động cộng đồng và chính trị Hoa Kỳ năm 2002, Madison Nguyễn luôn tạo sự chú ý đối với giới truyền thông Mỹ và cộng đồng Việt Nam ở San Jose khi trở thành vị dân cử gốc Việt đầu tiên ở California, rồi Nghị Viên và Phó Thị Trưởng gốc Việt đầu tiên của thành phố San Jose, rồi những vấn đề chính trị gây tranh cãi sôi nổi.

Madison Nguyễn, từng được Nghiệp Đoàn Lao Động ủng hộ khi tranh cử chức Nghị viên San Jose rồi bây giờ cô trở thành Phó chủ tịch Phòng Thương Mại- hai thế lực chính trị này luôn đối nghịch nhau trong sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ.

Madison Nguyễn và cựu TT Obama

Madison Nguyễn và cựu TT Bill Clinton

Điều này cho thấy kinh nghiệm chính trị của Madison Nguyễn thật phong phú. Lúc trước là dân cử phải chiều theo cử tri bỏ phiếu cho mình, rồi hiện tại thì làm việc theo quyền lợi của các công ty, các cơ sở kinh doanh; có lẽ Madison Nguyễn thấm thía hơn về các thế lực đối nghịch nhau trong xã hội Hoa Kỳ.

Từng đứng trên bục giảng đại học De Anza College và Evergreen College dạy môn xã hội học, rồi làm Nghị Viên, Phó Thị Trưởng San Jose rồi bây giờ Madison Nguyễn là Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại Silicon Valley xem xét ủng hộ chính thức ứng cử viên nào để mà chi tiền quảng cáo vận động cho họ.

Bây giờ Madison Nguyễn đang ở trong ban vận động tranh cử thuộc dân Mỹ gốc châu Á cho Cựu Thị Trưởng New York 3 nhiệm kỳ là Mike Bloomberg tranh chức Tổng Thống. Nhìn bức hình cô đứng bên cạnh ông tỉ phú gốc Do Thái này cho người đọc cảm giác về cuộc đời hoạt động của Madison Nguyễn thật phong phú.

Từ năm 2005, Madison Nguyễn từng mơ ước sẽ làm Thị trưởng San Jose. Ước mơ đó vẫn còn đẹp, có khi nào cô lại được Phòng Thương Mại San Jose ủng hộ ra tranh cử lần nữa chức này vào năm 2022? Dù sao thì con đường hoạt động cộng đồng và chính trị của Madison Nguyễn vẫn tiếp tục và rộng mở.