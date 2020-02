Pechanga Resort Casino Hãnh Diện Giới Thiệu: "Tour Nhạc Hội Tân Xuân 2020 Ở Mỹ của Ban Nhạc Mười Hai Cô Gái" Thực Hiện Lại "Năng Lượng Huy Hoàng"

Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu Tour Nhạc Hội Tân Xuân 2020 Ở Mỹ của 'Ban Nhạc Mười Hai Cô Gái - Nữ Tử Thập Nhị Nhạc Phường' vào lúc 8:00 PM ngày 1 Tháng 2 tại Pechanga Theatre. Buổi trình diễn tuyệt vời bởi một thế hệ mới những tinh hoa âm nhạc, kết hợp những nét 'pop' đặc trưng hiện đại trong âm nhạc Trung Hoa chắc chắn sẽ làm quý vị sảng khoái tận hưởng một chương trình giải trí vô cùng đặc sắc thực hiện lại "Năng Lượng Huy Hoàng" của Ban Nhạc.

Ban Nhạc Mười Hai Cô Gái là một đoàn nhạc toàn phái nữ sử dụng các nhạc khí Trung Hoa để trình diễn cả nhạc Trung Hoa cổ truyền lẫn nhạc Tây Phương. Sau khi được thành lập vào ngày 18 Tháng Sáu 2001, ban nhạc đã được đón nhận vô cùng nồng nhiệt ở Trung Hoa, Nhật Bản, vùng Đông Nam Á, u Châu và Mỹ Châu. Trong vòng một năm, ba cuốn 'album' nhạc đã được phổ biến: "Năng Lượng Mỹ Diệu - Nữ Tử Thập Nhị Nhạc Phường", "Kỳ Tích" và "Năng Lượng Huy Hoàng”, với tổng số bán trên 2.3 triệu bản.

Sau 18 năm, những thành viên hiện nay của Ban Nhạc Mười Hai Cô Gái không còn là những nhạc sĩ nguyên thủy, song lại là một thế hệ mới những tinh hoa âm nhạc đến từ nhiều học viện và đại học âm nhạc khắp cả Trung Hoa. Những nhạc khí sử dụng trình diễn phần lớn là các nhạc khí Trung Hoa, như Đàn Tranh, Đàn Dương, Đàn Tì Bà, Đàn Nhị Hồ, Sáo Trúc, Tiêu, Kèn Hồ Lô Ti, và Đàn Độc Huyền.

Pechanga Resort Casino trân trọng kính mời quý vị đến thưởng thức "Tour Nhạc Hội Tân Xuân 2020 Ở Mỹ của 'Ban Nhạc Mười Hai Cô Gái". Giá vé gồm $58, $78, $98 và $128. Hotline Vé Tiếng Hoa: 626.964.4747 hay online tại www.jadeticket.com. Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi (888) 810-8871 hay vào thăm www.Pechanga.com.

Những show nghệ thuật tại Pechanga Theater cống hiến cái thú thưởng thức nhạc hội, thoải mái, thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo cho mọi show. Xin hãy đến thưởng thức tài nghệ những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành, bình dị ngay tại cơ sở, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.

