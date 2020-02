Thông điệp mừng Năm mới 2020 - Phật lịch 2564 của Đại đức Dhammananda Thích Phước Ngọc - Đặc phái viên quốc tế tại Ủy ban Tuyên dương khen thưởng Phật giáo Chính Phủ Sri Lanka

Kính bạch Chư Tôn – Hiền giả

Kính thưa Chư thân hữu gần xa



Tết dương lịch đã qua, người Việt chúng ta nói riêng và cộng đồng một số quốc gia Châu Á đang háo hức trải qua ngày lễ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Một năm với những số tròn trĩnh thật đẹp sẽ hứa hẹn những điều thật tốt đẹp đến với tất cả chúng ta. Thế nhưng, những ngày qua, thế giới đang trong sự lo lắng, mà phải nói là đến mức cần báo động vì dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới thuộc họ corona gây ra. Không ai trong chúng ta mong muốn khởi đầu năm mới với những điều như vậy. Chúng con Dhammananda Thích Phước Ngọc nhất tâm cầu nguyện " Nam mô Ta Kiệt La Long Vương Bồ Tát Ma Ha Tát . Trên Phật đài và Thiên-Địa cảm thương gia hộ để Bá tánh sớm trừ được nạn dịch virus corona, tránh được đại nạn thảm khốc làm kinh động thiên hạ trong thời khắc này!"



Quý vị kính mến!



Thế là đất trời, nhân loại lại bước sang một tân niên nữa với những hoài niệm về một năm đã qua, và những nguyện ước gửi gắm vào năm mới đang đến. Trong thời khắc đang giao hòa giữa tự nhiên, lòng người….

Ta lại chợt nhận ra:



…. Thanh âm đầu tiên của chúng ta là tiếng khóc, điềm báo hiệu của một con đường khó đi – Đường Đời. Bởi vậy, chúng ta không thể không nhờ vào đôi chân mình, đi lại xuôi ngược trên một Thế Giới. Có nhiều mong đợi, có nhiều ảo tưởng, níu giữ chúng ta trong một tinh cầu xa lắc, làm cho chúng ta lún sâu vào sự hủy diệt mưu sinh, đập đầu vào tường mà tìm lối đi. Đi với yêu thương và trách nhiệm, thì hỏi lòng còn chi bất hối ?!



…. Đời người vĩnh viễn là một trái còn xanh. Đôi khi có chút may mắn. Chúng ta có nhiều lý do để treo cao mộng tưởng; Giữa đất trời, trong hạnh phúc và đau khổ, tự nhìn rõ chính mình. Nhất thiết đều không như ý muốn !



…. Dù như ngọn cỏ thấp thỏi ven bờ suối; Dù như cây tùng vươn mình trên đỉnh núi cao; Nước chảy mây trôi; Cũng một đời người. Thượng Đế có ý gây trồng chúng ta trong địa đàng, nên lưu biệt chúng ta tại nhân gian, chúng ta khư khứ giữ cái lý của mình mà đâu biết rằng mở bàn tay ra, hai tay lập tức đầy ánh nắng và mây gió.







Chúng ta vốn nguyện là bông hoa cùng gai góc, vườn quả và hoang mạc, lấy đó làm chỗ sinh tồn lưu sống. Học bước đi, học yêu hận, học trong tâm linh máu huyết, tất cả khai mở tinh thần chúng ta.



…. Đời người không tự nhiên có, cho nên chúng ta chẳng thể nào tự mình nuôi mộng đạt đến cảnh giới tối cao. Giống như chúng ta chẳng thể tự nắm đầu mình mà bay lên cao ngất, cũng vậy, chúng ta chẳng thể lộn ngược đầu xuống tận đất sâu.



Giống như đường chân trời nơi xa ấy, vĩnh viễn chỉ là cái dụ bước chân chúng ta đi tới, chân chúng ta thực thực vẫn bước hoài trên đường đất không cùng. Người ta trải khói lửa chốn nhân gian, nếm đủ chua ngọt đắng cay, chịu mọi hỷ nộ ai lạc, qua vinh nhục hưng suy, vậy chưa chắc đã không phải là Hạnh Phúc !



…. Trên con đường dài vô tận của cuộc đời, dùng đủ giọng điệu để giao tiếp với đời; Ở chốn cát bụi nơi hoang lương, dùng lời ấm áp tự vỗ về chính mình; Tại khi chìm đắm trong thời hậu, vịn hai tay mà nắm vững một ngọn cờ ý chí.





"Trong cái thế giới đầy yêu và hận

Nguyện một lòng chẳng phản bội thương yêu

Ta vẫn hiểu Chân Tâm đâu dễ giữ

Giữa muôn trùng ô trược đời này

Nhưng em hỡi, dù một lần, hãy thử

Lấy ngọt – lành, đáp lại những chua – cay.!."



Giờ đây mùa Xuân lại về trên đất Mỹ và khắp hoàn cầu, mừng năm mới Canh Tý 2020, Phật lịch 2564, chúng tôi Dhammananda Thích Phước Ngọc xin có lời ân cần thăm hỏi thỉnh an và khánh tuế, kính chúc mừng năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường đến Nhà nước Hoa Kỳ, Nội các Chính phủ Sri Lanka, quý lãnh đạo quê nhà Việt Nam cùng thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, Phật tử xa gần một Mùa Xuân bất tận, vạn sự an khang và sở cầu như nguyện !