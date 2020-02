Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp Hội An Tổ Chức Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ Canh Tý 2020

Garden Grove (Thanh Huy)- - Hằng năm cứ vào dịp đầu Xuân, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp Hội An đều tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ, tiệc tân Xuân năm Canh Tý 2020 được tổ chức tại nhà hàng Dimond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurs, Thành Phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020, Hội cựu học sinh Trần Quý Cáp, Hội An Nam California do cựu học sinh Trần Văn Căn làm hội trưởng đã được quý Thầy Cô và các cựu học sinh tín nhiệm nên bầu anh làm Hội trưởng liên tục trong nhiều năm qua để tiếp tục duy trì những sinh hoạt của hội.

Tham dự buổi họp mặt Tân Xuân Canh Tý 2020, có qúy vị Giáo Sư, các cựu học sinh Trần Qúy Cáp, gia đình, thân hữu và đồng hương tại Hội An, ngoài ra còn có nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, xuất thân từ Trường Trần Quý Cáp Hội An…





Trong bầu không khí thân mật giữa các cựu học sinh và quý Thầy, Cô đã gợi nhớ lại ngày còn chung nhau dưới mái trường thân yêu trên thành phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Điều hợp chương trình do cựu học sinh Nguyễn Châu Phi.

Mở đầu buổi hội ngộ với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm trong phút mặc có phút để tưởng niệm nhà Chí Sĩ Trần Quý Cáp, qúy vị cố Hiệu Trưởng, Giáo Sư và các cựu học sinh Trần Quý Cáp đã lìa xa Thầy, bạn.

Sau phần nghi thức toàn ban hợp ca Trần Qúy Cáp đồng ca bản “Trần Qúy Cáp Hành Khúc.”

Tiếp theo cựu học sinh Trần Văn Căn, Hội Trưởng Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy Thầy, Cô, qúy cơ quan truyền thông, qúy thân hữu và đại gia đình cựu học sinh Trần Qúy Cáp Hội An tham dự, trong dịp nầy Anh cũng thông báo cho mọi người biết những tin vui, những tin buồn của qúy thầy, cô và các cựu học sinh đang lâm bịnh để cùng nhau cầu nguyện.

Nhân dịp đầu Xuân Anh chúc quý Thầy, Cô cùung toàn thể đồng môn, thân hữu một năm mới An Vui Hạnh Phúc.





Tiếp theo qúy vị trong Ban chấp hành đến tận nơi trao những bao lì xì mừng Xuân đến qúy Thầy, Cô và đến từng bàn lì xì đầu Xuân cho mỗi người một tấm vé số.

Trong lúc nầy đại diện Ban tổ chức lên cám ơn qúy Thầy Cô đã dạy dỗ các em: “Không phải một chữ mà là cả khối chữ để cho chúng em có được ngày hôm nay.”

Sau đó, toàn ban hợp ca Trần Qúy Cáp lên sân khấu đồng ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Buổi tiệc bắt đầu, tiếp tục với chương trình văn nghệ do các ca sĩ cựu học sinh Trần Quý Cáp và thân hữu trình diễn.

Như qúy vị đã biết, Các cựu học sinh Trần Qúy Cáp cũng như các trường trung học khắp nơi trên Miền Nam Việt Nam, đã cùng chung số phận nổi trôi theo vận nước. Học sinh Trần Qúy Cáp cũng đã góp phần xương máu bảo vệ quê hương, nhiều sĩ quan, nhiều công chức can trường nơi chiến trận, nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, đã có một phần đóng góp cho nền văn học nước nhà. Giờ đây đang sống lang bạc khắp bốn phương trời trong lòng lúc nào cũng mơ về một ngày hội lớn của Trường Trần Qúy Cáp tại quê nhà. Để tưởng nhớ về một ngôi trường đã mang tên một nhà Chí Sĩ đấu tranh cho tổ quốc, không khuất phục trước họng súng quân thù.



Tiếp xúc với một số các cựu học sinh Trần Qúy Cáp được những vị nầy cho biết, sở dĩ trường có được những sinh hoạt đều đặn hằng năm như thế nầy đó cũng nhờ vào sự nhiệt tình của cựu học sinh Hội Trưởng Trần Văn Căn và các thành viên trong Ban Chấp Hành, nhưng đặc biệt nhất đó là người đứng sau lưng anh hội trưởng là phu nhân của anh, chị lúc nào cũng vui vẽ, tươi cười với mọi người, lúc nào cũng bên cạnh anh hội trưởng để giúp anh hoàn thành những cộng việc của hội mà anh đã đảm nhận trong nhiều năm qua.

Trong dịp nầy Hội Trưởng Trần Văn Căn đã cho phổ biến Thư Mời “Hội Ngộ 2020 Kỷ Niệm 45 năm Viễn Xứ” tại Little Saigon, Nam California vào các ngày 27-28 tháng 6 năm 2020, với chương trình cho biết Ngày 26 tháng 6 năm 2020 gặp nhau sinh hoạt tự do theo từng nhóm, từng niên khóa. Ngày 27 tháng 6 năm 2020 Tiền Hội Ngộ vào lúc 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại Quốc Dương Venue số 7724 Garden Grove Blvd Thành phố Westminster CA, 92683. Ngày 28 tháng 6 năm 2020 Hội ngộ chính thức từ 10:00 sáng đế 05:00 chiều tại nhà hàng Mon Amour Banquet 3150 W.Lincoln Ave, Anaheim, CA 9280. Vé tham dự $ 40 mọi chi tiiết liên lạc Trần Văn Căn (714) 873-380, Emmail: tranvancan@sbcglobal.net hoặc vào trang web:www.cuuhocsinhtranquycaphoian.com





Ban tổ chức kính mời các Thầy, Cô và các cựu học sinh Trần Quý Cáp khắp nơi trên thế giới về tham dự.

Vài nét về nhà chí sĩ Trần Quý Cáp với ngôi trường thân yêu:

Trần Quý Cáp tên là Nghị, sau đổi thành Quý Cáp, tự Dã Hàng, Thích Phu, sinh năm Canh Ngọ (1870) tại làng Bất Nhị, nay thuộc xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nông dân. Khi học ở trường Đốc (trường tỉnh) ông nổi tiếng thông minh trong 6 người học giỏi lúc đó: Phạm Liệu, Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Quang, Trần Quý Cáp.

Năm Giáp Thìn (1904), qua kỳ thi Hội đến thi Đình, ông trúng cách trên hai vị hoàng giáp là đình nguyên Đặng Văn Thụy (Nghệ An) và hội nguyên Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Nam) đỗ nhất giáp đồng tiến sĩ.

Đạt được thành tích rực rỡ ấy, nhưng Trần Quý Cáp không dùng tấm bằng để tiến thân theo đường quan chức, mà muốn đem kiến thức và sở học của mình cùng một số bạn hữu có cùng chí hướng thực thi việc nâng cao dân trí, vận động cải cách xã hội. Từ một tiến sĩ Hán học, giác ngộ chủ thuyết Duy tân, ông đã trở thành con người khác, đến mức bị một số người cho là ông đã phát cuồng. Ông đi nhiều nơi trong tỉnh, đánh trống nhóm họp dân, say sưa diễn thuyết về Duy tân, đến nỗi chính quyền Nam triều phải ra lệnh cấm ông diễn thuyết.





Năm 1905, bộ ba Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp thực hiện chuyến “Nam du” qua các tỉnh duyên hải miền Trung để tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tế ở các địa phương. Khi đến Bình Định gặp kỳ khảo hạch, các sĩ tử tập trung khá đông, ba ông đã mượn tên Đào Mộng Giác làm một bài thơ và một bài phú cùng ứng hạch. Bài thơ Chí thành thông thánh do Phan Châu Trinh chấp bút; bài phú Lương Sơn danh ngọc do họ Huỳnh và Trần chấp bút. Nội dung hai bài thơ và phú này phê phán lối học từ chương, khoa cử, lên án chính sách ngu dân, bần cùng hóa dân ta của chính quyền đương thời và đã gây một tiếng vang lớn trong giới nho sinh.

Năm 1906, ông được lệnh bổ giáo thọ phủ Thăng Bình. Đến nhiệm sở, ông mời ngay những người biết chữ Quốc ngữ, chữ Tây về dạy cho học trò, từ đó chủ trương này lan nhanh ở trong tỉnh như các trường Diên Phong, Phú Lâm, Phước Bình…

Thực dân Pháp và chính quyền Nam triều đã nhận ra nguy cơ về những hoạt động của ông, nên chúng đã đổi ông vào làm giáo thọ ở Ninh Hòa (Khánh Hòa). Năm 1908, sau khi ông vào Ninh Hòa hơn một tháng thì ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bùng lên cuộc biểu tình chống thuế cự sưu.

Hốt hoảng trước phong trào đấu tranh sôi sục của quần chúng, bọn quan Nam đầu tỉnh Khánh Hòa là Án sát Nguyễn Văn Mại và bố chánh Phạm Ngọc Quát, theo mật lệnh của Khâm sứ Trung Kỳ là Lévecque, đã câu kết với tên công sứ Pháp ở đây bắt giam ông, buộc tội “đại phản nghịch”, kết án “mạc tu hữu” (chẳng cần chứng cứ) rồi đưa ra chém ở bãi Sông Cạn (Ninh Hòa).





Phan Bội Châu trong Bài điếu văn về họ Trần, đã viết: “Nhớ khi ông tới trường chém, dao đã kề cổ, còn ung dung xin với quan giám trảm cho đặt án, đốt hương, áo mão nghiêm trang, bái tạ quốc dân năm bái, rồi khẳng khái tựu hình, sắc mặt in như khi nhóm trò giảng sách”.

Còn Phan Châu Trinh trong Trung Kỳ dân biến thỉ mạt ký thì cho “cái án ấy có 8 điều oan và 6 điều gian”. Trần Quý Cáp đã ngã xuống dưới lưỡi gươm bạo tàn của tay sai phong kiến thực dân với bản án “mạc tu hữu” ngày 17-5-1908.

(Theo tài liệu trên trang Web cựu Học Sinh Trần Quý Cáp.)