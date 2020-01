Đình công tại Ninh Bình (Photo: screenshot from báo Lao Động)





Ninh Bình: 1.000 Công Nhân Đình Công

Phản Đối Hãng Sa Thải 10 Công Nhân



NINH BÌNH (VB tổng hợp) -- Những cuộc đình công tự phát cho thấy nhu cầu cần có các công đoàn độc lập, hoạt động ngoài chỉ thị của đảng CSVN và nhà nước.



Báo Giao Thông và Báo Lao Động hôm Thứ Sáu cho biết sau khi một công ty ở Ninh Bình sa thải 10 công nhân, khoảng gần 1.000 công nhân khác đình công để yêu cầu công ty nhận 10 công nhân kia trở lại.



Lý do sa thải được công ty giải thích là không chịu làm tăng ca, nhưng 10 công nhân kia nói rằng những ngày cận Tết cần về quê, nên từ chối làm tăng ca.



Cũng nên nhắc rằng báo Thanh Niên hai tuần trước đây đã ghi bản thống kê rằng đình công tăng vọt trước Tết, tới 18 vụ đình công những ngày trước Tết, nhiều hơn 3 vụ so với năm 2019.



Báo Giao Thông kể: Không làm tăng ca, 10 công nhân bị đuổi việc... Và do vậy, gần 1.000 công nhân ở Ninh Bình đã nghỉ việc tập thể yêu cầu phía Công ty TNHH YG Vina cho 10 công nhân quay trở lại làm việc.

Chiều 31/1, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH YG Vina (thuộc Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt ngừng việc phản đối việc công ty này có quyết định đuổi việc 10 công nhân.



Báo Giao Thông ghi rằng theo phản ánh của các công nhân, vào dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty TNHH YG Vina thông báo được nghỉ Tết vào ngày 21/1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi). Tuy nhiên, do lượng hàng nhiều nên công ty yêu cầu công nhân ở đây làm hết ngày 22/1 mới được nghỉ Tết và phải làm tăng ca từ 16h30 đến 21h mới được nghỉ. Một số công nhân ở đây không đồng ý tăng ca và chỉ làm đến 14h30 là nghỉ ra về. Đến chiều nay (31/1), lãnh đạo công ty này đã thông báo đuổi việc đối với 10 công nhân vì không làm tăng ca vào ngày 22/1.



Chị N.T.H một công nhân đang làm việc tại công ty này cho báo Giao Thông biết: Vì đa số công nhân ở xa nhà nên việc công ty cho nghỉ Tết muộn khiến nhiều người cập rập không kịp chuẩn bị để về quê ăn Tết. Trong khi đó, công ty lại yêu cầu phải làm tăng ca đến 21h mới được nghỉ.



Báo Lao Động cho biết rằng Công ty TNHH YG Vina được thành lập từ năm 2014, đây là Công ty chuyên sản xuất trong lĩnh vực linh kiện điện tử với 100% vốn nước ngoài, hiện có trên 1.000 công nhân lao động đang làm việc.

Trong khi đó, báo Thanh Niên ngày 20.1.2020 có bản tin: Đình công, ngừng việc tập thể gia tăng trước tết Nguyên đán.



Bản tin TN viết:

"Tính đến chiều nay, 20.1, cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, đình công (tăng 3 vụ so với dịp tết 2019). Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến tiền lương, thưởng tết, lịch nghỉ tết...

Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN), cho biết chiều nay, 20.1, tại hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020."



Hiện nay vẫn chưa có công đoàn độc lập tại Việt Nam. Trong khi đó Công đoàn Nhà nước luôn luôn theo chỉ thị của Đảng CSVN và nhà nước, lấy quyền lợi đảng và ổn định thị trường là chính.