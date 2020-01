Pechanga Resort Casino Làm Thành Viên Hợp Tác Sáng Lập 'Founding Partner' Của Sofi Stadium Và Hollywood Park, Los Angeles Rams, Và Los Angeles Chargers

Khung ảnh vẽ máy của Sân Vận Động SoFi Stadium





Sân Vận Động SoFi Stadium và Hollywood Park đã chính thức thông báo việc Pechanga Resort Casino là Thành Viên Hợp Tác Sáng Lập 'Founding Partner' mới nhất của sân vận động 70,000 chỗ và công trình phát triển xây dựng rộng 298-acre mới đang được xây dựng bởi Chủ Nhân/Chủ Tịch E. Stanley Kroenke của Rams. Là một phần của thỏa thuận mở rộng này, Pechanga Resort Casino –thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians– sẽ là thành viên hợp tác ngành sòng bài California chính thức của Rams, Chargers, SoFi Stadium và Hollywood Park. Pechanga là công ty đầu tiên có trụ sở ở Nam California thông báo việc tài trợ với SoFi Stadium và Hollywood Park.

“Chúng tôi rất vui mừng và xúc động khi được hợp tác với Chargers và Rams, và được là một phần của Sân Vận Động SoFi Stadium,” Chủ Tịch Bộ Tộc Mark Macarro đã nói. “Đây không phải chỉ là một sân vận động Los Angeles, mà đây là một sân vận động của Nam California, và Nam California đã và sẽ luôn luôn là nhà của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt hãnh diện được giúp đỡ những học sinh và cư dân địa phương cần được giúp đỡ, với những khoản tài trợ mà chúng tôi thông báo trong ngày hôm nay.”

Để vinh danh mùa lễ và với tư cách là một thành viên mới của cộng đồng Inglewood, các nhà lãnh đạo bộ tộc Pechanga hiến tặng $100,000 cho Trường Morningside High School ở Inglewood và các tổ chức phi lợi nhuận 'School on Wheels' và 'U.S. Vets' tại Inglewood. Việc hiến tặng này sẽ được thông báo hôm nay tại địa điểm sân vận động, khi Pechanga, SoFi Stadium và Hollywood Park, Rams và Chargers thực hiện một trải nghiệm mua sắm miễn phí cho 50 cựu chiến binh vô gia cư hay đang-có-nguy-cơ, qua tổ chức U.S. Vets để tặng những cựu chiến binh này các món cần thiết trước những ngày lễ. Các cựu chiến binh sẽ nhận những món như chăn, vớ, dù, nón và nhiều thứ khác. Những nỗ lực này của Pechanga ở Inglewood tiếp nối hàng triệu đô la mà trong nhiều năm qua cơ sở Casino/Resort đã tặng cho các cộng đồng địa phương mà Casino/Resort có can dự đến trong khắp vùng Nam California.

“Chúng tôi đang xây dựng một điểm đến đẳng cấp toàn cầu, điểm đến này sẽ là đỉnh cao cho các hoạt động thể thao và giải trí 'live',” Giám Đốc Điều Hành Jason Gannon của SoFi Stadium và Hollywood Park đã nói. “Pechanga là một công ty không chỉ cùng chia sẻ với Hollywood Park dự kiến sẽ xây dựng một cơ sở đẳng cấp thế giới của Stan Kroenke và công cuộc phát triển mang tinh thần đặt người hâm mộ hàng đầu 'fan-first', mà cũng còn chia sẻ niềm đam mê của chúng tôi đối với những cộng đồng xung quanh. Khi mở cửa vào Tháng Bảy, chúng tôi trông đợi được làm việc bên cạnh Pechanga, sáng tạo những giây phút đáng ghi nhớ cho khách, và hiến tặng trả lại đến gia đình Nam California của chúng tôi.”

Pechanga sẽ có một sự hiện diện rộng lớn toàn sân vận động, và khi SoFi Stadium khánh thành vào Tháng Bảy 2020, sân vận động sẽ có một số những khoảng không gian mang dấu thương hiệu Pechanga, trong đó bao gồm Hội Quán Pechanga Founders Club. Hội Quán Pechanga Founders Club là một không gian câu lạc bộ rộng 14,000 sqft thượng hạng bên trong tầng sân vận động. Trọn vẹn không gian này sẽ mang dấu thương hiệu một cách thực sáng tạo và khách sẽ ở vị trí thật gần với tất cả những gì diễn ra ngoài sân.

“Chúng tôi hãnh diện được làm Thành Viên Hợp Tác Sáng Lập có trụ sở ở Nam California đầu tiên với SoFi Stadium và Hollywood Park,” Chủ Tịch Jared Munoa của Tập Đoàn Pechanga Development Corporation đã nói. “Đây là môt sự hợp tác đương nhiên giữa hai trong những điểm đến giải trí hàng đầu ở Nam California. Chúng tôi háo hức trông đợi các 'fan' hâm mộ tới trải nghiệm Hội Quán Pechanga Founders Club mới cùng rất nhiều những tiện nghi tuyệt vời khác ở đây.”

'Fan' hâm mộ tới Sân Vận Động SoFi Stadium sẽ tương tác với thương hiệu chính của cơ sở resort/casino ở khắp nhiều khu vực và tầng của sân vận động, bao gồm một vùng kích hoạt rộng 11,500 sqft ở tầng 8. Vùng kích hoạt sẽ cung cấp những cơ hội làm quen thương hiệu đặc biệt, và thử nghiệm cho Pechanga sử dụng cho khách. Pechanga đã hợp tác lâu dài với các đội Los Angeles Lakers và Los Angeles Angels, và có quyền đặt tên 'naming right' với Pechanga Arena ở San Diego.

“Cam kết phục vụ cộng đồng của Pechanga cùng lúc với nỗ lực duy trì tên tuổi thượng hạng của một cơ sở resort/casino quả đúng là điều quý vị hy vọng khi nói đến một Thành Viên Hợp Tác Sáng Lập,” Chủ Tịch Hoạt Động Doanh Nghiệp A.G. Spanos của Chargers đã nói. “Việc có được một người ngày nào như ngày nấy đều tranh đua để thực sự là thượng hạng trong ngành kỹ nghệ hoạt động của mình, mà lại vẫn thông hiểu vị trí của mình trong cộng đồng, đi kèm với một trách nhiệm hiến tặng trả lại – đây chính là cốt lõi mọi điều quý vị có thể đòi hỏi khi nói đến việc liên kết công ty. Chúng tôi không thể nào vui sướng hơn được đón chào Pechanga đến với gia đình Chargers.”

Pechanga cũng sẽ có quyền tại một trong bốn lối vào VIP của sân vận động. Cơ sở Resort/Casino sẽ có một kiểu kết hợp bảng dấu chỉ đường và thương hiệu nào đó tại và quanh lối vào VIP mình được quyền này.

“Chúng tôi vô cùng vừa lòng được tiếp tục mối liên hệ của chúng tôi với Pechanga và cùng tiến đến căn nhà mới của chúng tôi tại SoFi Stadium,” Giám Đốc Điều Hành Kevin Demoff của Los Angeles Rams đã nói. “Kể từ khi bắt đầu việc hợp tác với nhau vào mùa Hè năm ngoái, hiển nhiên là Pechanga và Rams chia sẻ cùng những tiêu chuẩn giá trị giống nhau, hoặc là cống hiến một trải nghiệm cho khách không đâu sánh bằng, hay tạo một thay đổi tốt đẹp trong cộng đồng. Chúng tôi trông đợi tiếp tục cùng làm việc với Pechanga để tạo cảm hứng không phải chỉ cho những người Los Angeles, mà cũng còn cho mọi người khắp Miền Nam California.”

Hollywood Park được đại diện bởi Legends Global Partnerships đã tìm, thương thuyết và đại diện Hollywood Park hoàn thành việc hợp tác này.





Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến hơn 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.

Về Sân Vận Động SoFi Stadium

Sân Vận Động SoFi Stadium, nhà mới của Los Angeles Rams và Los Angeles Chargers, tọa lạc tại Hollywood Park, một điểm đến cho các chương trình thể thao và giải trí toàn cầu rộng 298-acre đang được phát triển ở Inglewood, Calif bởi Chủ Nhân/Chủ Tịch E. Stanley Kroenke của Los Angeles Rams. Sân Vận Động SoFi Stadium rộng 3.1 triệu sqft là sân vận động lớn nhất trong NFL, đồng thời cũng là sân vận động trong nhà-ngoài trời đầu tiên. Sân vận động có khoảng 70,000 chỗ ngồi, có thể nới rộng tới 100,000 chỗ, với hơn 260 'suite' sang trọng và hơn 13,000 chỗ thượng hạng. Sân Vận Động SoFi Stadium đã được chọn làm địa điểm tổ chức Super Bowl LVI năm 2022, Cuộc Tranh Giải Vô Địch College Football National Championship Game năm 2023, và các Buổi Lễ Khai Mạc và Bế Mạc của Thế Vận Hội Olympic Games năm 2028. Ngay sát sân vận động và cùng che một mái là Khu American Airlines Plaza rộng 2.5-acre và một địa điểm trình diễn có 6,000 chỗ ngồi. Hollywood Park trù liệu một giai đoạn sơ khởi hơn 1.5 triệu sqft diện tích bán lẻ và văn phòng, 2,500 nhà, một khách sạn và trên 20 acre công viên. Muốn biết thêm thông tin về SoFi Stadium, xin vào thăm trang mạng www.SoFiStadium.com hay @SoFiStadium trên Instagram và Twitter.