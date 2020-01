Cộng Đồng Việt Quận Cam Tưng Bừng Đón Xuân Canh Tý Tại 2 Hội Chợ Tết

QUẬN CAM (Thanh Huy) -- Hàng chục ngàn người tham dự Hội Chợ OC Tết Festival Lần Thứ 5, 2020 tại Mile Square Regional Park và Hội Chợ Tết Snh Viên lần thứ 39 tại OC Fair & Event Center, tại 88 Fair Drive thành phố Costa Mesa.

Tại Mile Square Regional Park hội chợ Tết do Giám Sát Viên Andrew Đổ tổ chức trong từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 24 đến 26 Tháng Giêng với sự tham dự của hàng chục ngàn người, hội chợ chính thức mở của vào ngày Thứ Sáu, Lễ khai mạc chính thức bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng với sự tham dự của qúy vị dân cử, đại diện dân cử từ Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Hạt và các Thành Phố trong Quận Hạt, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông.

Lễ khai mạc với lời cầu nguyện trước tượng đài Đức Thánh Trần của Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự và Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong lời cầu nguyện GS. Nguyễn Thanh Giàu nói: “Xin thỉnh cầu Đức Thánh Trần hộ trì cho đất nước Việt Nam được sớm tránh khỏi ách Cộng Sản cai trị và lãnh thổ, lãnh hãi được toàn vẹn. Xin giúp cho chúng con được giữ vững tinh thần trong công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản độc tài tại quốc nội.”





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo là diễn văn khai mạc, Giám Sát Viên Andrew Đỗ, sau lời chào mừng và cảm ơn tất cả những người tham dự, ông nói: “Hằng năm, mỗi khi Xuân đến, và bắt đầu từ Xuân Bính Thân, 2016, cộng đồng chúng ta đã từng tận hưởng một Hội Chợ Tết đặc sắc, huy hoàng đầy ý nghĩa nhất trong lịch sử người Việt tại Orange County. Năm nay, là năm thứ hai, chúng ta cũng chung hưởng một dịp Tết tại Đại Sảnh Đường Tự Do ấm cúng này. Với truyền thống văn hóa, chúng ta quyết tâm trưng bày và bảo tồn một nền lịch sử cổ truyền tốt đẹp từ nhiều ngàn năm của của ông cha chúng ta truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đồng thời chúng ta cũng giới thiệu với các cộng đồng bạn tại Orange County một Hội Chợ Tết mang đầy đặc tính nhân bản Việt Nam.”

Sau đó, Giám Sát Andrew Đỗ cũng cho mọi người biết là Hội Chợ Tết từ vé vô cửa cũng như chỗ đậu xe được hoàn toàn miễn phí là nhờ lòng quý mến của bà Michelle Steel, chủ tịch, và các đồng viện tại Hội Đồng Giám Sát Orange County.

Tiếp theo là phần trình diễn của các đoàn lân chào mừng năm mới với những tràng pháo rộn rã đón xuân.





Theo Ban tổ chứ cho biết năm nay 100 gian hàng của các cơ sở thương mại, các hội đoàn cũng các cơ sở y tế, dịch vụ… Đặc biệt nhất là tại các gian hàng bán thức ăn từng đoàn người đã xếp hàng để thưởng thức các món ăn đặc sản quê hương, các gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa, như sách báo, thư pháp. Một số gian hàng y tế, gian hàng Cal Optima cũng được đồng hương chiếu cố.

Năm nào Làng Văn Hóa Việt Nam cũng được thực hiện một cách công phu qua những hình ảnh đặc trưng về thắng cảnh Việt Nam, như hình ảnh đồng quê, hình ảnh Việt nam xưa với những món ăn truyền thống ngày Tết.

Đặc biệt với chương trình văn nghệä được tổ chức tại Freedom Hall, với sự đóng góp của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do nhạc sĩ Cao Minh Hưng điều hợp cùng các ban văn nghệ Dân Tộc Lào, Nhật Bản cùng một số các ca sĩ danh tiếng tại Nam California.

Theo Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết: “ Trung Tâm Little Saigon tại Quận Cam đã trở thành một tụ điểm của hàng trăm ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến để đón mừng Xuân. Hội Chợ Tết Quận Cam là một truyền thống văn hóa tốt đẹp chào đón mọi gia dình của đồng hương đến chung vui thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật văn hóa truyền thống Việt Nam tốt đẹp được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi rất hãnh diện được đóng góp vào việc phục hưng văn hóa Việt này.”





Cũng trong thời gian nầy Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV) cũng đã tổ chức Hội Chợ Tết Sinh Viên lần thứ 39 được tổ chức tại OC Fair & Event Center, tại 88 Fair Drive thành phố Costa Mesa, CA. Hội Chợ Tết bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 24 tháng Một, và bế mạc vào Chủ Nhật, ngày 26 tháng Một, năm 2020. với chủ đề, “Khởi Đầu Một Thập Niên".

Hội chợ Tết sinh viên Xuân Canh Tý 2020 đã diễn ra tưng bừng bắt đầu mở cửa đón đồng hương vào chiều Thứ Sáu ngày 24 tháng 2 năm 2020, Lễ khai mạc chính thức được long trọng tổ chức vào lúc 01 giờ trưa Thứ Bảy ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại hội trường lớn OC Fair & Event Center, Costa Mesa, với sự tham dự đông đảo qúy vị quan khách, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy vị dân cử, đại diện dân cử từ Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt và các Thành Phố trong Quận Cam, một số qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn thuộc các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các đảng phái chính trị, hội Hùng Sử Việt trong đó có hội Hùng Sử Việt San Diego, một số các liên đoàn Hướng Đạo Nam California, đại diện các hội đoàn trẻ... qúy cơ quan truyền thông và hàng ngàn đồng hương tham dự.

Trước giờ khai mạc, đoàn trống Thiên Ân đã trình diễn màng trống cổ truyền dân tộc đã được đồng hương tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.

Lễ chính thức bắt đầu các em sinh viên đã rước hai lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ vào khán đài chính để chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ. cùng đi có Đoàn Lân biểu diễn chào mừng năm mới, đoàn rước đại kỳ đi giữa hai hàng chào danh dự do toán hầu kỳLiên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California thực hiện.





Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng điều khiễn, trong phút mặc niệm các em cũng đã dành một phút để tưởng nhớ đến những cựu sinh viên đã có công trong những ngày đầu tổ chức hội chợ Tết sinh viên đã qua đời.

Tiếp theo đoàn rước kiệu tổ, do các sinh viên trong y phục cổ truyền cùng các thành viên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt trong quốc phục áo dài khăn đóng, tiến lên lễ đài hành lễ.

Nghi thức tế lễ cổ truyền do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt thực hiện. Ban tế lễ gồm có giáo sư Song Thuận, sáng lập Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cùng các vị nhân sĩ, trưởng thượng, trong quốc phục áo dài khăn đóng, dâng hương trước bàn thờ quốc tổ cùng các vị phụ lễ đứng hai bên bàn thờ quốc tổ rất trang nghiêm. Sau ba hối chiêng trống gióng lên, tiếp theo là văn chúc Quốc Tổ Việt Nam, do Giáo Sư Song Thuận biên soạn.

Tiếp theo Anh Nguyễn Đình Huy, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy thiện nguyện viên, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương tham dự, Anh nói: “Năm nay là lần thứ 39 của hội Tết sinh viên với chủ đề là, “Khởi Đầu Một Thập Niên.” Nhân dịp đầu Xuân, thay mặt Tổng Hội Sinh Viên kính chúc tất cả quý vị một năm Canh Tý 2020 An Khang Thịnh Vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trong mọi mặt.”

Anh không quên cảm ơn quý vị quan khách, quý vị dân cử, qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, đặc biệt cám ơn tất cả các anh chị em thiện nguyện viên đã làm việc ròng rã trong mấy tháng trời để có được ngày hội chợ Tết hôm nay.

Tiếp theo qúy vị đại diện chính quyền, qúy vị dân cử, đại diện dân cử thành phố Costa Mesa, các vị dân cử Orange County, các Thành Phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana… lên cảm ơn Ban tổ chức Hội Chợ Tết và ngỏ lời chúc Tết đến đồng hương, sau đó trao bằng tưởng lục đến Ban tổ chức Hội Chợ Tết cũng như Tổng Hội Sinh Viên Nam California để ghi nhận những đóng góp giá trị của các em trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc tại Hoa Kỳ.





Sau đó một chương trình văn nghệ xuất sắc do anh chị em nghệ sĩ, anh chị em sinh viên, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ ... trình diễn.

Trong những ngày đầu Xuân nắng đẹp Hội chợ Tết tưng bừng với tiếng trống Lân, pháo nổ rộn ràng như báo hiệu một mùa Xuân mới sẽ đến với quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta, hy vọng một mùa Xuân hoa Tự do, dân chủ sẽ rộ nở trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Cũng như mọi năm, Hội chợ Tết có rất nhiều những gian hàng trò chơi cho các em, nhà hàng với các món ăn đặc biệt từng miền trong ngày Tết, có khu sinh hoạt riêng của một số các Liên Đoàn Hương Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, có lễ chào cờ đầu năm do một số các Liên Đoàn Hướng Đạo tổ chức tại Làng Việt Nam là nơi được nhiều đồng hương đến thăm viếng và chụp hình lưu niệm nhiều nhất trong khu hội chợ Tết.

Được biết liên tục trong 39 năm qua, Hội Tết Sinh Viên năm nay diễn ra trong ba ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật, đâỳ là hội Tết truyền thống của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, đặc biệt năm nay thời tiết tốt nên số người tham dự hai hội chợ Tết rất đông.