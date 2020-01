Nghi can Sam Nhat Do (Photo: Courtesy of Alhambra Police Department)



Cali: Ông Gốc Việt Bắn Chết Anh Ruột và Chị Dâu Đêm 30 Tết





ALHAMBRA, Calif. (VB) -- Một bản tin trên báo San Gabriel Valley Tribune hôm Thứ Tư 29/1/2020 cho biết một người gốc Việt vừa bị truy tố hai tội giết người.



Sam Nhat Do, 42 tuổi, cư ngụ ở Alhambra, là nghi can giết anh ruột và chị dâu trước mặt đứa con gái 4 tuổi của hai nạn nhân tại một căn chung cư ở Alhambra hôm Thứ Sáu ngày 24/1/2020. Thủ tục truy tố thực hiện hôm Thứ Ba.



Sam Nhat Do bị truy tố 2 tội sát nhân trường hợp nghiêm trọng đa sát và một tội lạm dụng trẻ em trường hợp nghiêm trọng có thể gây cơ nguy chết hay bị thương, theo lệnh khởi tố của Biện Lý Quận Los Angeles County.



Armando Rodriguez, một luật sư công đại diện cho Sam Nhat Do trước tòa, không trả lời câu hỏi của phóng viên.



Vào đêm thảm sát, cảnh sát Alhambra được một cú điện thoại cho biết có các phát súng nổ tại căn chung cư trên đoạn phố 400 trên đường North Second Street khoang trước 7:15 p.m. và khi tới thì thấy một người đàn ông và một phụ nữ bị nhiều vết đạn nằm bị thương trong căn chung cư, theo lời cảnh sát Gabriel Ponce. Cảnh sát cấp cứu ngay, nhưng cả hai đều chết tại hiện trường.

Khi một cảnh sát lái tới hiện trường, một người đàn ông, sau đó khai là Sam Nhat Do, chận cảnh sát này gần góc đường Main Street và Second Street. Cảnh sát kể Do khai rằng y vừa bắt 2 người trong một căn chung cư. Do bị bắt và lập hồ sơ tình nghi sát nhân.



Các viên chức giảo nghiệm cho biết nạn nhân là cặp vợ chồng, bà Camha Nguyen Do, 38 tuổi và chồng là Cuong Do, 44 tuổi, cùng là cư dân thành phố Anaheim.



Cảnh sát nói Cuong Do và Sam Do là 2 anh em; còn bà Camha Nguyen Do là chị dâu của Sam Do. Căn chung cư Alhambra là sở hữu của ba mẹ của hai anh em họ Đỗ.



Cuong Do chết vì nhiều vết đạn gây bị thương, bà Camha bị bắn ngay vào đầu.



Công tố truy tố Do tội bắn chết 2 người trong khi con gái 4 tuổi của 2 nạn nhân đang ngồi với họ trong căn chung cư, nhưng em bé không bị thương.

Cảnh sát chưa bình luận về động cơ sát nhân.