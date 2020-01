Bạch Ốc: Hồi Ký Của Bolton Chứa Tin Mật An Ninh Quốc Gia, Không Thể Xuất Bản

Tòa Bạch Ốc đã thông tin cho cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton rằng ông không thể xuất bản sách của ông là cuốn "The Room Where It Happened: A White House Memoir" [Căn Phòng Xảy Ra Chuyện: Hồi Ký Về Tòa Bạch Ốc], bởi vì nó chứa đựng tài liệu tối mật, theo CNN tường trình cho biết hôm Thứ Tư, 29 tháng 1 năm 2020.

Viên chức đứng đầu Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đã viết một lá thư đề ngày 23 tháng 1 gửi cho luật sư của Bolton nói rằng bản thảo của cuốn sách “có vẻ chứa đựng nhiều thông tin mật” và có thể không được xuất bản như đã viết.

Một số thông tin được xếp hạng “tối mật,” theo lá thư này cho hay, có nghĩa là nó “có lý do để có thể được sự kiến sẽ gây ra sự thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.” Lá thư nhấn mạnh rằng “Bản thảo có thể được xuất bản hay công cố cách khác mà không xóa bỏ đi thông tin mật này.”

Bolton đã nói rằng cuốn sách không chứa đựng bất cứ tài liệu mật nào như thế, theo báo Business Insider cho biết.

Lá thư được đề ngày 3 ngày trước khi bài báo của New York Times công bố rằng hồi ký sắp tới phơi bày mâu thuẫn trong việc bảo vệ Trump chống lại luận tội bằng việc cáo buộc tổng thống đã dính dáng trực tiếp đến quân viện của Ukraine để đòi điều tra các đối thủ chính trị của mình.

Mối đe dọa đối với ông Bolton đến vài giờ sau khi ông Trump đã tấn công ông ấy trong hàng loạt tweets về điều mà ông tổng thống gọi lạ cuốn sách “bẩn thỉu và không đúng sự thật” và khi một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa dự định buộc Đảng Cộng Hòa gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia ra làm chứng trong phiên xử luận tội.