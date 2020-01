BÀI CA CƯỚP ĐẤT DÂN LÀNH- SÁNG TÁC MỚI TRẦN CHÍ PHÚC



Trần Củng Sơn

Một trong những lý luận căn bản của Chủ nghĩa Cộng Sản là “ đất đai thuộc sở hữu toàn dân”. Dựa vào sự tuyên truyền đẹp đẽ trên mà Việt Cộng - Cộng Sản Việt Nam đã lôi cuốn bao nhiêu người dân theo chúng và chúng đã chiếm được chính quyền. Chúng gọi là Chính quyền Nhân dân nhưng thực chất chính quyền là nằm trong tay những đảng viên Cộng sản độc tài, tham nhũng.



Việt Cộng thà mất Đảng còn hơn mất nước và vì thế mà ngày hôm nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào đế quốc Tàu và nguy cơ Việt Nam trở thành thuộc địa của Tàu đang trở thành hiện thực.



Các cán bộ Việt Cộng tức là những đảng viên đã dựa vào lý luận “ đất đai thuộc sở hữu toàn dân” mà vẽ ra những dự án ma, những công trình xây dựng của nhà nước để tịch thu hoặc thu mua đất đai của người dân với giá thật rẻ rồi chúng kinh doanh với nhau hoặc móc nối với tư bản ngoại quốc mà thu lợi rất nhiều bỏ túi riêng.



Hiện nay quan tham Việt Cộng rất giàu, số tiền lên tới hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la, hàng tỉ đô la; là do chúng cướp đất của người dân theo cách kể trên. Chúng cho con cái du học Âu châu và Hoa Kỳ rồi tìm cách di dân ra nước ngoài với số tài sản cướp được của dân lành.

Từ khi chiếm Miền Nam, Việt Cộng tịch thu, chiếm lấy bao nhiêu tài sản và đất đai của người dân Miền Nam. Bây giờ Việt Cộng vẫn tiếp tục chiếm đất đai của người dân bằng các mánh khóe tham nhũng kể trên. Bao nhiêu năm qua đã có biết bao người dân mất đất đai, mất ruộng vườn, nhà cửa. Số người dân mất đất đai càng nhiều thì tài sản tham nhũng của cán bộ Việt Cộng- gọi là quan tham càng lớn ra.



Những vụ cướp đất dân lành thì rất nhiều, nhưng mới đây truyền thông lan truyền các vụ Thủ Thiêm trị giá hàng tỉ đô la, vụ vườn rau Lộc Hưng ở Thành Hồ, và mới nhất là vụ Đồng Tâm. Vụ Đồng Tâm nổi tiếng là nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động cả mấy trăm công an, nữa đêm tấn công vào làng này giết một ông lão 84 tuổi là Lê Đình Kình, cũng là một đảng viên Cộng sản 50 năm. Điều tồi tệ tiếp theo là chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng ban huân chương cho 3 công an bị chết trong vụ tấn công vào nhà dân Đồng Tâm này. Thật là một trò hề vì biết bao chiến sĩ hi sinh chiến đấu ngoài chiến trường không được bằng khen gì cả, thế mà 3 tên công an đi đàn áp nhân dân thì lại được ban huân chương.



Phẫn nộ và xúc động với việc quan tham Việt Cộng cướp đất của dân lành trong bao năm qua, Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vừa viết xong ca khúc mang tên Bài Ca Cướp Đất Dân Lành với lời ca như sau:



“Người xưa có nói, con ơi nhớ lấy lời này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan. Ngày xưa thầy dạy, quan tham dữ hơn cọp rừng, thà lên non ở không sống cùng quan tham.

Cộng sản nói, đất đai là của toàn dân, quan tham chiếm lấy nói mần việc công. Chúng xây khách sạn nhà lầu, bán cho ngoại quốc lấy tiền chia nhau.

Nước mắt người dân , đổ xuống trên cánh đồng, trên mảnh vườn, trên ngôi nhà yêu thương sống bao năm qua. Nay bỗng trắng tay biến thành kẻ lang thang.

Việt Nam đất nước hôm nay, vua quan một lũ bầy hầy tham ngu. Chúng ác với dân, mà hèn với giặc. Ôi đất nước sẽ đi về đâu, ôi đất nước sẽ đi về đâu.”



Để nghe bài hát, mời vào Youtube

gõ chữ Trần Chí Phúc- Bài Ca Cướp Đất



hoặc bấm vào: TRẦN CHÍ PHÚC- BÀI CA CƯỚP ĐẤT DÂN LÀNH