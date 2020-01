Chương trình tổ chức buổi chụp ảnh mừng xuân Canh Tý qua chủ đề "Xuân Thương Yêu 2020"

Hội Nhiếp Ảnh Viẹt Mỹ xin trân trọng .

Thông báo đến tất cả ace đam mê nhiếp ảnh cùng family ,

thân hữu và tất cả bạn ảnh ..



Theo thông lệ mỗi năm Hội NAVM thường tổ chức ‘ Buổi chụp ảnh sinh hoạt đầu năm ‘

Đặc biệt năm nay 2020 Hội NAVM sẽ tổ chức tại



Chùa Điều Ngự . 14472 Chestnut St , Westminster , CA 92683 ,

vào ngày chủ nhật 26 tháng 01,2020 , lúc 10:00 am ..



qua chủ đề “ XUÂN THƯƠNG YÊU 2020 “



CHƯƠNG TRÌNH CHỤP ẢNH :

@ Bắt đầu chụp ảnh vào lúc 10:00 am đến 1:30 pm

@ Tất cả người mẫu welcome, mặc áo dài đến tham gia trong chương trình " Em đi lễ chùa "

@ Tất cả nhiếp ảnh gia cũng như mẫu nam nên mặc áo dài đến tham gia buổi lễ . .



ĐẶC BIÊT GÓP MẶT :

@ Người mẫu ( 05 Hoa Hậu ) mặc những chiếc áo dài truyền thống mang nhiều

màu sắc khác nhau tô thắm cho vẽ đẹp sắc màu trong những ngày TếT cổ truyền ...

Sau phần làm lễ dâng hương .

@ Đoàn Lân của Chùa Điều Ngự sẽ biểu diễn trong buổi lễ đẻ chào Mùa Xuân Canh Tý 2020 .

@ Kế tiếp là phần ‘ em đi lễ chùa ‘ do nhiều người mẫu thiện nguyện người mẫu trang phục áo dài

với nhiều thể loại và màu sắc khác nhau sẽ trình diễn để tạo thêm không gian sinh động trong buổi chụp ảnh

@ Chụp ảnh chủ đề đến 12;30 pm sau đó người mẫu sẽ được

chuyển sang phần chụp ảnh tự do đến 1:30 pm . . . .



Đặc biệt được sự cố vấn :

- HT. Thích Viên Huy ( chủ trì chùa Điều Ngự )

- Nag Thái Đắc Nhã ( cố vấn và chỉ đạo )



MODELS tham gia chủ đề :

- Hoa hậu Cynthia Thảo Nguyễn

- Hoa hậu Vinh Lê

- Hoa hậu Kim Oanh Phan

- Hoa hậu Kim Trang ( Mc )

- Á hậu Tracy Trần

@ Cùng nhiều người mẫu thiện nguyện tham gia diễn xuất cho buổi chup ảnh



Điện thoại lien lạc với BTC

Thiên Sơn : 714-200-9557

Tammy Phan : 310-387-4602

Tân Nguyên : 909-990-6122



Thân ái

Ban Tổ Chức