Đóa Hoa Vạn Hạnh - Ni Trưởng Thích Nữ Giác Hương, Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Seattle, Washington State, USA

1. Thân thế:

Năm 1944 (Giáp Thân), theo nhân duyên tục đế, Ni trưởng được sanh ra trong dòng họ Lê, ở tỉnh Quảng Nam. Cha là Lê Trung Cự, thầy thuốc Bắc, chuyên hốt thuốc miễn phí cứu người, biết thông thạo tiếng Pháp và chữ Hán.

Mẹ là Trần Thị Nhuận, buôn bán nhỏ ở xã Xuyên Mỹ, Nam Phước, quận Duy Xuyên.

Gia đình có 11 anh chị em. Ni trưởng đứng thứ 8 trong gia đình và được đặt tên là Lê Thị Hoàng Hoa.

2. Hành đạo:

Dù là một cô thiếu nữ xinh xắn đẹp người nhưng sớm liễu ngộ vô thường, nên mới 15 tuổi Ni trưởng xin xuất gia đầu Phật tầm sư học đạo, nương mình nơi cửa chùa thanh tịnh.





Ta bà vốn là cõi tạm

Xoay vần thay đổi vô thường sắc không.

Dục lạc tham đắm mà chi

Hết duyên tan rã có gì là ta.

Thăng trầm danh lợi phong sương

Giữ lòng chay tịnh một đời sáng trong.

Giới thân huệ mạng vun trồng

Phước tu Tín-hạnh, cõi trời Tây phương.





Năm 1959, Ni trưởng vào hành điệu ở Chùa Vạn Đức, Thủ Đức, nương Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Thầy Bổn Sư và được Ngài đặt pháp danh là Viên Luận.





Tại Chùa Vạn Đức năm 1959 (16 tuổi)





* Năm 1959, thọ Sa Di Ni Giới tại Giới đàn Chùa Phước Huệ Sa-đéc.

* Năm 1960, vào Ni trường Chùa Từ Nghiêm (số 415/417 đường Bà Hạt, quận 10, Sài gòn) nhập chúng tu học. Tốt nghiệp chương trình Phật Học, lớp Trung đẳng đệ nhị và văn chương Ngoại điển.

* Năm 1962, thọ Thức Xoa Ma Na tại Giới đàn Chùa Từ Nghiêm.

* Năm 1964, thọ Tỳ Kheo Ni tại Giới đàn Chùa Từ Nghiêm.





Tại Ni Trường Chùa Từ Nghiêm năm 1962 (19 tuổi)





* Năm 1963, tham gia biểu tình và chứng kiến giây phút lịch sử Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Ngã Tư Phan Đình Phùng.

* Năm 1964, y chỉ Hòa Thượng Thích Tâm Châu và được Ngài đặt pháp hiệu là Thích Nữ Giác Hương. Sau đó, làm việc tại văn phòng Tăng Sự của Việt Nam Quốc Tự (đường Trần Quốc Toản, Sài Gòn), dạy học Trường Mẫu Giáo Kiều Đàm (Quận 3) và Trường tư thục ở Bình Dương.

* Năm 1966, nhập chúng Chùa Linh Chưởng (góc đường Phan Đình Phùng, quận 3, Chợ Bàn Cờ) để tiếp tục đi học văn hóa.

* Năm 1970, tốt nghiệp tú tài và vẫn tiếp tục học.

* Năm 1972, tốt nghiệp Cử Nhân Phật Khoa tại Trường Đại Học Vạn Hạnh (Trương Minh Giản, Sài gòn).

* Năm 1973, hoàn tất khóa học châm cứu tại Chùa Tam Tông Miếu (Cao Thắng, Quận 3) và trị bịnh từ thiện tại đây.

* Năm 1976, được Thượng Tọa Đồng Giáo cử làm Trụ Trì Chùa Đại Hạnh (Lý Thái Tổ, Sài Gòn). Lúc đó, thời buổi khó khăn phải tự túc kinh tế, se nhang bán để nuôi Ni chúng (7 đệ tử Ni) cũng như để có ngân quỹ làm từ thiện giúp dân nghèo ở Cư Xá Hỏa Xa quanh Chùa Đại Hạnh và các địa phương khác. Các Phật tử buổi sáng đi bán hàng ở chợ Bàn Cờ, tối

về thường có khoảng 30 vị vào chùa Đại Hạnh tụng kinh.









Trụ Trì Chùa Đại Hạnh (1973-1984)





* Năm 1984 cùng người em gái thứ 9, định cư ở Mỹ, được Hòa Thượng Tâm Châu bổ nhiệm làm Trụ Trì Chùa Nam Quang (Oregon) 5 năm và sau đó từ năm 1990, được cử làm Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh (Seattle, Washington state) vùng Tây Bắc Hoa kỳ, cho tới ngày nay.









Trước Chùa Nam Quang, Oregan, năm 1984

(Cố Hòa Thượng Tâm Châu đứng chính giữa

và Ni trưởng Giác Hương đứng cạnh phía bên trái)











Ni trưởng Giác Hương đứng trước cổng Chùa Vạn Hạnh, năm 1993





Tính đến hôm nay (2020), Ni trưởng đã trải qua 60 năm khép mình trong khuôn khổ giới Phật và nếp sống thiền môn (1959-2020), đã trải qua hơn 34 năm tại Hoa Kỳ. Là một trong những vị Ni lớn tuổi hạ ở hải ngoại, Ni trưởng vốn hiền lành, ít nói, an ẩn soi chiếu nội tâm tỉnh giác như pháp hiệu “Giác Hương” của mình - hương thơm của sự tỉnh thức, hương thơm của sự nội tỉnh nhất tâm, xoay vào bên trong tu tập. Ni trưởng bao giờ cũng là bậc lương đống mẫu mực của tinh thần tự giác-giác tha cho hàng Ni giới sau này noi theo. Tại các hội nghị (đại hội PGVNTN), giới đàn truyền giới Tỳ Kheo Ni (Chùa Từ Quang-Canada, Chùa Điều Ngự-Santa Anan, Chùa An Lạc-San Jose...), hay khóa tu (Chùa Diệu Quang-Santa Ana, Chùa Đức Viên-San Jose...), khóa an cư (Chùa Bảo Quang-Santa Ana, Chùa Cổ Lâm-Seatle), các thời pháp thoại tại bổn tự vạn Hạnh hay các chùa lân cận... bao giờ Ni trưởng cũng đại diện Ni giới hải ngoại cất lên tiếng nói sách tấn Ni chúng, gieo trồng hoa vạn hạnh khiêm cung, tinh tấn và hoằng pháp theo con đường của Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di Mẫu.









Ni trưởng Giác Hương với Ni trưởng Diệu Từ tại Chùa Diệu Quang, năm 1995







Đại Hội Ni Giới năm 1990 (từ phải sang trái: Ni trưởng Diệu Từ, Ni trưởng Nguyên Thanh, Ni trưởng Giác Hương…)











Ni trưởng Giác Hương với Ni trưởng Như Nguyện năm 1989





3. Chí nguyện:

Vốn có thiện căn sâu dày trong Phật pháp, đồng chơn xuất gia từ nhỏ, ăn chay niệm Phật, chí nguyện tu tập, hoàn thiện đạo đức, theo hạnh Phật độ sanh giúp người.





Lạy Phật Đức Từ bi

Trí tuệ sáng trong ngần

Tình thương không bờ bến

Cứu người thoát bể mê.





Với lòng từ mẫn nghĩ về tương lai “tre già măng mọc”, thế hệ trẻ cần tiếp nối để giữ mạng mạch Phật pháp, Ni trưởng cùng với Bác sĩ Quỳnh Lâm và các Huynh trưởng khác lân mẫn thương yêu dìu dắt khoảng 150 em thanh thiếu niên và những bé mầm non chập chững vào đạo để tiếp cận Phật pháp và nhất là văn hóa Việt Nam. Chùa Vạn Hạnh thường mở các lớp giáo lý và ngôn ngữ tiếng Việt cho Gia đình Phật Tử; còn đối với đạo tràng Phật tử thì có các khóa tu Bát quan trai, thuyết giảng và Phật thất do chính Ni trưởng hay Chư tôn Thiền đức Tăng Ni hướng dẫn vào mỗi chủ nhật hàng tuần.









Ngôi Chùa Vạn Hạnh đang thi công xây dựng nội thất 2 tầng, Ni trưởng Giác Hương, Ni sư Giới Hương và quý Phật tử ngày 19/01/2020







Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ. Nay tuổi đã xế chiều (76 tuổi), Ni trưởng chuyên tâm niệm Phật, phát tín-hạnh-nguyện nơi cõi Cực Lạc Tây Phương. Sư Cô Tâm Phước, đệ tử xuất gia mà Ni trưởng nuôi từ 8 tuổi đến nay, sẽ thay Ni trưởng đảm trách cương vị Trụ Trì và tiếp nối Phật sự chùa Vạn Hạnh.

Quang cảnh toàn chùa Vạn Hạnh tháng 01 năm 2020



Đêm dài dễ mộng về thôn cũ,

Năm hết không quên phận lữ hành.

Mười vạn ức đường quê Cực Lạc,

Tấc lòng mang mển những thâu canh!

(Tư Tề Lão Nhân)







Tết về trên xứ lạnh cao nguyên, ngày 19/01/ 2020

Kính ghi tại Chùa Vạn Hạnh, Seatle, WA State, USA





Thích Nữ Giới Hương

(huongsentemple@gmail.com)