Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California Tất Niên, Mừng Xuân Canh Tý

Anaheim ( Thanh Huy). Trưa Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020 tại nhà hàng Golden Sea, 9802 W.Katella Ave, Anaheim, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã tổ chức tiệc tất niên mừng Xuân Canh Tý, tham dự buổi tất niên có hàng trăm quan khách cùng các chiến hữu và gia đình Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tham dự buổi Họp Mặt Tất Niên, Mừng Xuân Canh Tý, đây là dịp để cùng chúc nhau năm mới mọi điều tốt đẹp.

Điều hợp chương trình Ông Hà Văn Tiên.

Nghi thức chào cờ được các chiến hữu CSQG và phu nhân mặc đồng phục đứng trước sân khấu hát quốc ca; sau đó, mọi người dành một phút im lặng tưởng niệm các bậc tiền nhân, các chiến hữu CSQG và QL/VNCH cùng Quân, Dân, Cán, Chính đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.

Chiến hữu CSQG Nhữ Đình Toán giới thiệu quan khách và các niên trưởng trong Lực Lượng CSQG hiện diện. Về quan khách và dân cử có Nghị viên Tài Đỗ của TP Westminster, bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, có ái nữ của cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan và phu quân . Về phía hội đoàn và cộng đồng có sự hiện diện của các cựu chiến hữu và quả phụ QL/VNCH và CSQG, quý vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đồng hương có phái đoàn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Bà Rịa Phước Tuy, Hội Biên Hòa, bà Trần Xuân Mai, cựu Hội Trưởng Hội Bạc Liêu. Quý niên trưởng trong LL/CSQG có các ông: Trần Minh Công, Trần Quan An, Hồ Khắc Đàm, Phan Tấn Ngưu. Ngoài các chiến hữu CSQG Nam Cali, có chiến hữu Lê Đối và phái đoàn Hội CSQG Pomona; chiến hữu Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội Trưởng và phái đoàn Hội CSQG San Diego, Một số hậu duệ của LL/CSQG trong đó có bốn, năm vị bác sĩ trẻ. Nữ Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, nguyên là Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga thuộc Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH, hiện là Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, một số các cơ quan truyền thông, thân hữu.

Sau phần giới thiệu, ban hợp ca của Tổng Hội CSQG trình bày nhạc phẩm “CSQG Hành Khúc”.





Tiếp đến, chiến hữu Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ quan khách, quý niên trưởng, các hội đoàn bạn, qúy thân hữu và qúy đồng nghiệp đã hy sinh thì giờ cuối tuần đến tham dự và chung vui với Hội CSQG Nam Cali. Sau cùng ông kính chúc tất cả được một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và Thắng Lợi. Chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali có lời chào mừng và tường trình một số sinh hoạt của Hội trong năm qua. Ông đặc biệt nhắc đến sự thành công của Chương Trình Hậu Sự CSQG, nay đã đạt chỉ tiêu như mong đợi. Sau đó, ông mời niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG đại diện gia đình CSQG có lời Chúc Tết đến qúy quan khách và các chiến hữu.

Đến đây, chiến hữu Nhữ Đình Toán mời niên trưởng, cựu Đại Tá Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng Học Viện CSQG có đôi lời nói về vụ biến động miền Trung và biến cố Tết Mậu Thân 1968. Niiên trưởng Trần Minh Công lúc đó là Trưởng Ty CSQG Quận 2, Saigon; ông đã nhận lệnh trực tiếp từ Tướng Loan, Tư Lệnh CSQG đích thân chỉ huy lực lượng CSQG chống trả quân Việt cộng trong nhiều đường phố thủ đô Saigon và gây khá nhiều tổn thất cho VC.

Sau đó ông Phan Tấn ngưu, Tổng hội Trưởng CSQG giới thiệu và phát hành Đặc San Phượng Hoàng Xuân Canh Tý 2020.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các phu nhân và hậu duệ CSQG trình diễn.

Mọi chi tiết lạc với Hội CSQG Nam Cali xin gọi: CH Nguyễn Doãn Hưng (949) 228-4027.