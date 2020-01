Hội Đền Hùng Hải Ngoại Lễ Tất Niên Đưa Ông Táo Về Trời

Westminster (Thanh Huy)- - Hội Đền Hùng Hải Ngoại địa chỉ 14550 Magnolia Street, Phòng 203, thành phố Westminster do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm Hội Trưởng đã tổ chức Lễ Tất Niên đưa Ông Táo về Trời vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020 nhằm ngày 23 âm lịch năm Kỷ Hợi ngày Đưa Ông Táo Về Trời theo phong tục cổ truyền Việt Nam.

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa trong bộ quốc phục màu đỏ, các cụ trong ban tế lễ gồm có: cụ Phan Như Hữu, cụ Mai Xuân Tửu và cụ Phan Duy trong bộ quốc phục màu xanh, ngoài ra còn có sự tham dự của: Luật Sư Trần Sơn Hà, giáo sư Nguyễn Song Thuận và phu nhân, ông Bùi Đức Uyên (Hội Bưởi –CVA), nhà văn Lê Anh Dũng, phu nhân LS Nguyễn Xuân Nghĩa và các chị Xuân Mai, chị Bích, chị Thủy… và một số đồng hương, thân hữu.

Trên bàn thờ với lễ vật, hương hoa trà quả, khói nhang nghi ngút.





Mở đầu buổi lễ với 3 hồi chiêng trống, tất cả mọi người cùng đứng trước bàn thờ quốc tổ cùng niệm hương. Sau khi các nến hương được gom lại cắm vào bát nhang. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa Hội Trưởng, chánh tế buổi lễ lên dâng lời khấn nguyện với nội dung như sau: “Kính thưa Đức Quốc Tổ. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2020 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi,) toàn thể các thành viên xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Hội Đền Hùng Hải Ngoại cùng tất cả quý đồng hương, thân hữu của Ban Tổ Chức đứng trước bàn thờ uy linh của Quốc Tổ và các vị thánh võ văn thần của dân tộc, chúng con xin dâng hương hoa lễ vật để cúng ông Táo về Trời, đồng thời kính dâng lời khấn nguyện chân thành đến Quốc Phụ, Quốc Mẫu, Thánh Võ Văn Thần Việt Tộc tấm lòng tha thiết của tất cả các thành viên trong Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương, mong sao trong năm Canh Tý này thực sự bước vào giai đoạn tìm địa điểm xây dựng một Đền Tổ khang trang, xứng đáng với công đức của các Ngài đã để lại cho con cháu một giải sơn hà gấm vóc, một nền văn hóa nhân bản rực rỡ sánh vai cùng năm châu bốn bể.





Chúng con cũng nguyện xin anh linh Quốc Phụ, Quốc Mẫu, các vị Thánh Võ, Văn Thần Việt Tộc phù hộ cho toàn dân Việt trong cũng như ngoài nước đoàn kiết, thương yêu, cho Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại được vững mạnh, để tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam được vẹn toàn.

Khấn tại Đền Thờ Vọng Quốc Tổ Hùng Vương tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.”





Sau khi dâng lời khấn lên đức Quốc Tổ, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đến trước bàn thờ 5 vị Tướng VNCH tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 đốt nhang khấn vái xin các vị độ trì cho dân tộc sớm thoát cảnh lầm than dưới chế độ độc tài cộng sản.

Nghi thức lễ chấm dứt, ban tổ chức mời mọi người thọ lộc cùng chúc mừng nhau trong dịp năm mới đến.

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Hội Đền Hùng Hải Ngoại. Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa Kính chúc qúy vị Lãnh Đạo Tinh Thần các tôn giáo, qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương một Năm Mới An Khang Hạnh Phúc vạn sự cát tường như ý.