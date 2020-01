Hàng Ngàn Người Xuống Đường Ngày Phụ Nữ Diễn Hành Khắp Nước Mỹ Chống Bạo Hành Sex, Bạo Động Súng Và Đòi Bình Quyền

Phụ nữ lấy cảm hứng từ nhóm nữ quyền Chile có tên là điệu nhảy Las Tesis trong Ngày Diễn Hành của Phụ Nữ hàng năm lần thứ 4 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, hôm 18 tháng 1 năm 2020. "Kẻ Hiếp Dâm Là Bạn!" (còn được gọi là "The Rapist in Your Path") lần đầu tiên được trình diễn tại Chile vào tháng 11 bởi tập thể nữ quyền Las Tesis, và kể từ đó, lời bài hát và điệu múa đã được áp dụng nhanh chóng trên khắp thế giới.(Photo AFP/Getty Images)