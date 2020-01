Hỏi Đáp Thẩm Mỹ: Boots Cao Ống, Dây Kéo Hay Nút

Có ai thích mang boots cao ống không?

Boot cao ống chỉ thích hợp ở những vùng mùa đông rất lạnh, hay có tuyết mà thôi. Nếu ở xứ nóng, không có tuyết mà diện giày boots có hơi khác thường. Có thể chọn loại boots cao tới mắc cá thì thích hợp hơn cho thời tiết lạnh hay mưa.

Dây kéo hay nút

Em có vóc người hơi mập, cho hỏi nên may áo dài loại dây kéo hay gài nút ạ?

Chọn may dây kéo sẽ mặc thoải mái và không sợ nút bị bung ra. Có thể là dây kéo bên hông, hay sau lưng cũng được, tùy theo chọn may cổ tròn, cổ thuyền, hay cổ đứng. Nhiều tiệm may dây kéo cho áo dài rất khéo.