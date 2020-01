Ban Tổ Chức Diễn Hành TẾT Trên Đai lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo Họp Báo

Westminster (Thanh Huy)- -Tại Tòa soạn Báo Việt Mỹ, 14190 Beach Blvd. Westminster, cA 92683 vào lúc 6 giờ chiều thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2020, Ban Tổ Chức Diễn Hành TẾT trên Đai lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo đã tổ chức buổi họp để thông báo một số tin tức và chương trình diễn hành.

Buổi họp báo dưới sự chủ tọa của Ban điều hợp gồm có: Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Anh David Võ, Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, Anh Alan Ford, Ông Nguyễn Văn Hòa, Ông Anthony Nguyễn, Ông Thuần Phan…

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộg Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, do anh David Võ đồng Chủ Tịch Ủy Ban Diễn Hành Tết điều hợp, tiếp theo Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, đồng Chủ Tịch Ủy Ban Diễn Hành Tết lên cho biết lý do buổi họp báo, sau đó là phần trình bày của các thành viên, Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí trình bày qua khu vực diễn hành…

Theo Ban tổ chức cho biết số đơn vị tham gia tính đến ngày họp báo đã hơn 60 đơn vị ghi danh, trong đó có đoàn diễn hành của cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có đoàn xe jeep theo sau, có máy bay kéo lá Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa bay trên khu vực diễn hành Tết.

Tiếp theo Anh Alan Ford lên trình bày qua về phần tài chánh, anh cho biết số tiền $ 70,000 đã nộp cho Thành Phố Westminster, ông kêu gọi các cơ sở thương mại, các vị mạnh thường quân hãy tiếp tục bảo trợ.

Sau phần trình bày của ban tổ chức, một số ý kiến được nêu lên liên quan đến việc diễn hành Tết đã được ban tổ chức giải đáp thỏa đáng.

Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã cho phổ biến bản Thông Cáo Số 8 chuẩn bị cho Ngày Diễn Hành Tết tại Little Saigon với nội dung chi tiết như sau:

Chương trình diễn hành sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 11:30 sáng ngày thứ bảy, 25 tháng 1, năm 2020, tức ngày Mồng Một Tết Canh Tý. Sau chương trình diễn hành sẽ là chương trình biểu diễn đốt pháo đầu năm vĩ đại nhất tại hải ngoại được tổ chức ngay tại Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ vào đúng 12 giờ trưa.

Vì chương trình năm nay bắt đầu sớm, xin quí đồng hương đến sớm trước 7 giờ sáng để kiếm chỗ đậu xe, tránh kẹt xe hay chen chúc và bắt đầu chương trình diễn hành đúng giờ. Các khúc đường dẫn vào các khu đậu xe trên đường Bolsa giữa Magnolia và Bushard sẽ đóng vào lúc 7:30 a.m. Cho nên đồng hương nên đến trước 7:30 a.m. mới dễ có chỗ đậu xe.

Các đoàn thể tham dự diễn hành, xe hoa hay xe cộ tham gia diễn hành phải có mặt tại địa điểm tập trung trước 7 giờ sáng để chuẩn bị đội hình và bắt đầu lễ khai mạc lúc 8 giờ.

Đồng hương tại địa phương cũng như trên toàn thế giới có thể theo dõi toàn bộ chương trình Diễn Hành Tết trực tiếp qua các hệ thống television trên mạng lưới điện toán sau đây: LittleSaigonTV.com, myLSTV.com hay N10 TV. Mọi chi tiết cần thiết cũng như bản đồ trong ngày diễn hành đã được phổ biến trên lưới điện toán ở địa chỉ www.littlesaigontet.com





Năm nay, Ban Tổ Chức sẽ thiết kế một khu vực ghế ngồi quan khách danh dự riêng biệt ngay bên cạnh sân khấu, có nhiều tầng, có phục vụ phần ăn sáng nhẹ và giải khát. Vé bán cho mỗi ghế ngồi là $100 và chỉ có 100 vé mà thôi. Xin liên lạc sớm với Ban Tổ Chức.

Ngoài ra, Ban Tổ Chức cũng đang cần các ân nhân bảo trợ toàn phần hay một phần các chi phí tổ chức sau đây

1. Chi phí phi vụ bay trên không trong khu vực diễn hành, kéo theo cờ Quốc Gia Hoa Kỳ và VNCH trong cuộc diễn hành để phụ họa với đoàn quân diễn hành ở phía dưới - $1,500.

2. Chi phí Đốt Pháo Mừng Xuân trong phần khai mạc - $4,000

3. Các xe hoa của BTC Tôn Vinh các Vị Anh Hùng lịch sử và Di Sản Việt Nam, $5,000 mỗi chiếc, tổng cộng 5 chiếc.

4.Chi phí sân khấu - âm thanh dọc theo tuyến đường diễn hành - $9,000;

5. Chi phí treo cờ Mỹ Việt trên các khoảng đường Đại lộ Trần Hưng Đạo, đường Magnolia và Brookhurst trong khu vực Little Saigon - $1,500.

6. Chi chí quảng cáo được dán trên nhiều chuyến xe bus dọc theo các tuyến đường trong khu vực Little Saigon - $1,500.

Các ân nhân bảo trợ các chi phí trên đây sẽ được nhận các banner giới thiệu cơ sở thương mại dọc theo lộ trình diễn hành như thường lệ và hai vé ngồi trong khu danh dự có phục vụ phần ăn sáng và giải khát để thưỡng lãm cuộc diễn hành.

Mọi liên lạc với BTC xin gọi về số điện thoại (714) 760-6631 hay (714) 891-1901 và địa chỉ 14190 Beach Blvd., Westminster, CA 92683, giữa đường số 13 và Hazard, tức cùng địa điểm với Tòa Báo Việt Mỹ Magazine. Địa chỉ trang nhà trên lưới điện toán của Ban Tổ Chức là www.littlesaigontet.com và e-mail dienhanhtet@littlesaigontet.com .

Trong Thư Mời tham dự lễ diễn hành Tết Truyền Thống Việt Nam tại Little Saigon năm 2020 với chủ đề Xuân Tri Ân do Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và David Võ đồng Chủ Tịch cũng được phổ biến:

Ban tổ chức diễn hành Tết truyền thống hằng năm tại Little Sàigon trân trọng kính mời: Đại diện lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý cộng đồng, quý hội đoàn, truyền thông báo chí, quý thân hào nhân sĩ, quý thân chủ các cơ sở thương mại, quý đồng hương cùng các bạn trẻ khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ. Hãy về Nam California để tham dự cuộc diễn hành truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam hằng năm trên Đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo Little Saigon vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 dương lịch đúng ngày Mùng Một Tết Canh Tý.

Cùng tham dự với nhiều tổ chức trong cuộc diễn hành Tết năm nay là Đại Công Ty Disneyland, chúng tôi rất mong được tiếp đón quý vị tại cuộc diễn hành để chứng tỏ tinh thần đoàn kết và sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại để tỏ lòng tri ân với các thế hệ cha anh đã giữ nước và dựng nước cũng như đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta hơn 24 năm qua.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức cộng đồng Việt Nam trên toàn Hoa Kỳ hãy ghi danh sớm trong đoàn diễn hành để đóng góp một phần làm rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam nói chung và người Việt tại hải ngoại nói riêng.

Ban tổ chức chúng tôi vô cùng tri ân và cảm kích mọi đóng góp của quý vị từ nhân lực đến tinh thần lẫn vật chất.

Mọi chi tiết về diễn hành và đóng góp xin liên lạc: www.LittleSaigonTet.com hoặc email: dienhanhtet@LittleSaigonTet.com