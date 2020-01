Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Nhận Định và Lên Tiếng Về Vụ Đàn Áp Tại Xã Đồng Tâm, Hà Nội Việt Nam

Kính thưa:

- Quý Vị Lãnh đạo các Quốc gia trên toàn thế giới,

- Các tổ chức Quốc tế Nhân quyền

- Toàn thể Đồng bào trong và ngoài nước,

Kính thưa quý vị,



Vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, trong lúc gần đến ngày Tết Âm Lịch truyền thống của Việt Nam, nhà cầm quyền CSVN đã huy động hàng ngàn quân đội, cảnh sát dã chiến, công an, dùng xe bọc thép, vũ khí sát thương tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Việt Nam về: “vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ”.

Trong vụ tấn công này, tất cả các đường truyền thông đều bị cắt đứt, mọi liên lạc đều bị gián đoạn, mọi thông tin đều được nhà cầm quyền độc quyền hướng dẫn, các báo chí theo lệnh đảng đã đăng một số tin tức tóm lược như sau:

Bộ Công An Việt Nam: “Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số người có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 người chống đối chết, 1 người bị thương.” - “Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật” - “Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, khi khám nghiệm tử thi, trên tay của ông Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn.” Vân vân…

Trái lại, theo các hình ảnh, video, âm thanh do nhân chứng địa phương và từ gia đình cụ Lê Đình Kình chuyển ra ngoài tóm tắt như sau:

Cụ Lê Đình Kình năm nay 84 tuổi, với gần 60 năm theo đảng CSVN, đã bị nhà cầm quyến tấn công vào nhà bằng các loại vũ khí sát thương, ngày hôm sau họ trao xác cụ Kình cho gia đình với vết may dài từ ngực đến bụng, nhiều vết thương do đạn tại vùng tim, ở chân v.v. Người nhà đã từ chối ký vào biên bản nói cụ Kình chết tại cánh đồng Sênh cách nhà nhiều cây số. Nhiều người trong nhà cũng bị thương nặng, hiện chưa rõ ra sao.

Nhiều dân làng khác đã bị bắt đi. Khu vực Đồng Tâm hiện vẫn bị bao vây, luật sư bênh vực cho dân làng bị ngăn cản, phóng viên nước ngoài không được phép đến nơi để tìm hiểu. Nhà cầm quyền CS đã cho dư luận viên đổ lỗi và lên án cụ Kình và người dân Đồng Tâm rất thậm tệ.

Kính thưa quý vị,

Đây là vụ tranh chấp đất đai từ năm 1980 do nhà cầm quyền khuất tất, thiếu minh bạch trong việc giải quyết vụ trưng thu đất canh tác của dân làng cho dự án xây dựng sân bay Hiếu Môn, vì thế người dân phải tranh đấu cho mảnh đất 59 hecta mà người dân cho là đã bị những nhóm lợi ích “ăn cướp” bên cạnh khu đất dành cho sân bay. Năm 2017, cụ Lê Đình Kình đã bị công an, côn đồ đánh gẫy chân phải đi xe lăn vì bênh vực cho dân làng.

Chính sách gọi là “sở hữu toàn dân về đất đai” tại Việt Nam đã tạo cơ hội cho tham nhũng, các nhóm lợi ích ăn cướp ruộng đất của người dân, gây ra hàng triệu dân oan khắp nơi trong mấy chục năm qua vẫn chưa được giải quyết.

Như những chế độ độc tài toàn trị khác, nhà cầm quyền CSVN kiểm soát các lực lượng quân đội, công an cũng như phương tiện truyền thông, luật pháp, liên tục đàn áp người dân, bao che tập đoàn tham nhũng mà hiện nay đang được phanh phui trong chiến dịch “đốt lò” dù mới chỉ là một phần nhỏ nhoi.

Trước những nỗi đau thương cùng cực của dân làng Đồng Tâm, trước những thảm cảnh người dân Việt Nam hiện nay mất tự do, trong khi nhà cầm quyền cộng sản vơ vét tài sản của nhân dân, và trước nguy cơ mất nước về tay ngoại xâm phương Bắc,

Chúng tôi, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam long trọng và khẩn thiết lên tiếng:

1- Cực lực lên án và phản đối chính sách độc tài, toàn trị, tham nhũng của nhà cầm quyền CSVN.

2- Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thành lập một ủy ban độc lập điều tra vụ Đồng Tâm, các vụ chiếm đất như Lộc Hưng, Văn Giang, Dương Nội…, các vụ án oan sai và hoàn trả các Cơ sở Tôn giáo bị chiếm đoạt trên khắp nước Việt Nam.

3- Kêu gọi toàn dân Việt Nam đòi CSVN phải từ bỏ chính sách độc tài, tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng, chấp nhận một thể chế tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam.

4- Thỉnh cầu quốc tế can thiệp buộc đảng CSVN phải tôn trọng nhân quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế; Đề nghị Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn điều tra các vụ đàn áp tại Việt Nam trong đó có vụ Đồng Tâm.

Trân trọng,

Làm tại Việt Nam, ngày 12 Tháng 1 năm 2020.

Đồng Chủ Tịch:

- HT Thích Không Tánh, Phật Giáo (đt: 035.6789.881)

- LM Nguyễn Văn Lý, Công Giáo (đt: 093.22.11.438)

- CTS Hứa Phi, Cao Đài: (đt: 033.3273.240)

- Ông Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hòa Hảo (đt: 096.4199.039)

- Ms Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành (đt: 0121.9460.045

Tổng Thư Ký: Ông Lê Quang Hiển (đt: 037.292.1234)

Văn phòng liên lạc hải ngoại: vpllhn.hdltvn@gmail.com. Website: hdltvn.org