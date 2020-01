Lớp Nhạc Người Việt Trình Diễn “Recital Mùa Xuân” Hát Với Mùa Xuân Hạnh Phúc

Westminster (Thanh Huy)- - Giáo Sư Nhạc Sĩ Nam Hưng, người đã sáng lập Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm, phục vu cácï chương trình văn nghệ trong những ngày lễ lớn tại các chùa Miền Nam California đã tổ chức Kỷ niệm 5 năm thành lập Lớp Nhạc do ông chủ trương đã tổ chức trình diễn chương trình “Recital Mùa Xuân” Hát Với Mùa Xuân Hạnh Phúc vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 5 tháng 01, 2020, tại Paradise Dance Studio, Westminster.

Trong dịp nầy Giáo Sư Nhạc Sĩ Nam Hưng đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý thân hữu, quý cơ quan truyền thông, quý vị bảo trợ, cùng khán thính giả, nhất là anh chị em nghệ sĩ cùng các học viên “Lớp Nhạc Người Việt” đã tham dự và đóng góp cho những sinh hoạt văn nghệ trong nhiều năm qua, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa cổ truyền dân tộc tại quê người.

Điều hợp chương trình do các MC. Miên Trường, Mỹ Dung và Trần Tùng Giang.





Mở đầu chương trình MC Miên Trường giới thiệu bài Happy Birthday to You (Mừng Ngày Sinh Nhật) do Giáo Sư nhạc sĩ Nam Hưng sáng tác. Đây là một bản nhạc vui đã làm cho không khí hội trường vui hẵn lên, mọi người cùng hát, cùng vỗ tay, bài hát vừa chấm dứt, Nhạc Sĩ Nam Hưng mời các MC, các nghhệ sĩ, các học viên cùng lên cắt bánh mừng sinh nhật.

Tiếp theo, toàn ban hợp xướng cùng lên hợp ca nhạc phẩm “Gọi Nắng Xuân Về,” thơ Thích Nữ Giới Hương, nhạc sĩ Nam Hưng phổ nhạc , tiếp theo ban hợp ca trình bày nhạc phẩm “Xuân Cali,” lời và nhạc của Nhạc Sĩ Nam Hưng và Nguyễn Phan Nhật Nam.

Chương trình tiếp theo với hơn 20 tiết mục đã được lần lược trình diễn qua một số các ca sĩ thân hữu và anh chị em đã từng theo học các lớp nhạc do Nhạc Sĩ Nam Hưng hướng dẫn.





Ca sĩ Lan Ngọc với nhạc phẩm Gái Xuân, nhạc sĩ Từ Vũ phổ nhạc từ thơ Nguyễn Bính. Ca sĩ Lê Thái tiếp theo với nhạc phẩm Hạnh Phúc Xuân Ngời, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đến đây, MC Mỹ Dung giới thiệu ca sĩ Mỹ Hạnh đơn ca nhạc phẩm “Khúc Nhạc Thiền Thơ,” nhạc sĩ Nam Hưng phổ nhạc từ thơ Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, qua phần trình diễn những bản nhạc thiền đã làm cho không khí hội trường lắng đọng với những lời thơ của Ni Sư Giới Hương đã được Nam Hưng phổ nhạc.

Sau những bản nhạc thiền, không khí trở nên sống động với nhạc phẩm “Saigon Đẹp Lắm Saigon Ơi,” sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, ca sĩ Thanh Toàn trình bày theo thể điệu cha cha cha và nhóm vũ Harmony Bees phụ họa. MC Tùng Giang giới thiệu ca sĩ Hoàng Ngọc Thúy đơn ca “Điệp Khúc Mùa Xuân” sáng tác của Quốc Dũng.

Chương trình được tiếp tục với màn tân cổ giao duyên do hai nghệ sĩ Hà Như Thủy và Minh Hùng song ca “Câu Chuyện Đầu Năm” của tác của Viễn Châu. MC Trần Tùng Giang giới thiệu một nhạc phẩm ngoại quốc & lời Việt Khuyết Danh do ca sĩ Mỹ Hạnh trình bày.

Nhạc phẩm “Gọi Nắng Xuân Về” trở lại lần thứ hai với phần biểu diễn áo dài. Tiếp theo, nhạc phẩm “Đừng Hỏi” nhạc Nam Hưng, lời Thích Nữ Giới Hương do ca sĩ , nha sĩ Trần Tùng Giang trình bày.



Tiếp theo nữ ca sĩ, Nha Sĩ Kim Loan, người đã có mặt hầu hết trong các sinh hoạt văn nghệ của các hội đoàn, đoàn thể và cộng đồng người Việt Quốc Gia lên hát nhạc phẩm “Tiếng Sáo Thiên Thai”nhạc Phạm Duy và thơ Thế Lữ.

Các tiết mục còn lại trong chương trình gồm màn song ca Hoàng Ngọc Thúy- Nam Hưng với nhạc phẩm “Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông”; Ca sĩ Lan Ngọc đơn ca “Xuân và Tuổi Trẻ;”sáng tác La Hối và Thế Lữ, Ngô Hoàng Oanh trình bày nhạc phẩm Cánh Thiệp Đầu Xuân; Nhóm Thanh Toàn và Nhóm Harmony Bees với đỏan ca Xuân Sáng Tác; Tony Ngô đơn ca Xuân Này Con Không Về. Diệu Cúc, học viên lớp thanh nhạc đơn ca Câu Chuyện Đầu Năm với sự phụ họa của Gia Khang. Ca Sĩ Nha Sĩ Trần Tùng Giang trình bày bản “Hoa Phước Đức.” Nhạc Sĩ Nam Hưng va øban nhạc The Sunrise Band đệm đàn cho một nữ ca sĩ hát Nhạc phẩm Xuân Cali do nhạc sĩ Nam Hưng sáng tác trở lại phụ họa cho tiết mục Fashion Show Áo dài dạ hội. Tiếp theo Ngô Hoàng Oanh với nhạc phẩm “Nếu Xuân Này Vắng Anh.” Kimmy Phan đơn ca “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại.” Một tiết mục tân cổ giao duyên tiếp theo với nhạc phẩm Xuân Đất Khách của nhạc sĩ Viễn Châu do nghệ sĩ Minh Hùng trình bày, ca sĩ , nha sĩ Trần Tùng Giang hát “Em Đến Thăm Anh Đêm 30” và chương trình kết thúc với nhạc phẩm “Xuân Hồng Thế Gian,” nhạc Nam Hưng, thơ Trần Ý Thu do ca nhạc sĩ Nam Hưng trình bày.





Được biết Giáo sư Nhạc Sĩ Nam Hưng đã sáng tác nhiều nhạc phẩm về Phật Giáo và phổ thơ của các vị thiền sư, thành lập Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm từ nhiều năm qua, đã mở lớp nhạc mang tên “Lớp Nhạc Người Việt” được 5 năm và có khá đông học viên tham dự, một số học viên sau khi tốt nghiệp các khóa huấn luyện nay đã trở thành những ca sĩ trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam, Nam California.





Trong buổi “Hát Với Mùa Xuân Hạnh Phúc” nhạc sĩ Nam Hưng đã thể hiện được sự thành công của Lớp Nhạc Người Việt mà ông đã thực hiện sau 5 năm, một số người được mời tham dự trong buổi trình diễn ai cũng khen ngợi và hy vọng chương trình nầy sẽ được phát triển rộng rải hơn nữa trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Đồng hương muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Nhạc Sĩ Nam Hưng số (714) 657-5267.